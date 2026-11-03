กลุ่ม 16 กับบทบาทสำคัญในวิกฤตทางการเมืองไทย ปี 2538
เจาะลึกบทบาทกลุ่ม 16 ในเหตุการณ์อภิปราศไม่ไว้วางใจรัฐบาลชวน ปลายปี 2538 เรื่องที่ดิน ส.ป.ก. ที่ภูเก็ต ที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาล
เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญในวง การเมืองไทย เกิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 2530 โดยมีการรวมตัวของนักการเมืองรุ่นใหม่อันเป็นที่รู้จักกันในนาม " กลุ่ม 16" ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพรรคการเมือง รวมตัวกันเพื่อสร้างอิทธิพลทางการเมืองที่มีอำนาจสูงจนสามารถชี้เป็นชี้ตายต่อความอยู่รอดของรัฐบาลในขณะนั้นได้ โดยมีพรรคชาติพัฒนาเป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้
โครงสร้างและสมาชิกของกลุ่ม 16 ในยุคนั้น
กลุ่ม 16 ในขณะนั้นถือเป็นกลุ่มนักการเมืองรุ่นใหม่จากหลายพรรครวมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเมือง โดยมี สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสมาชิกที่อาวุโสที่สุดทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม กลุ่มนี้ประกอบด้วยบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในเวลานั้นมากมาย อาทิ ว่าที่ ร.ต.ไพโรจน์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันสิ้นชีพแล้ว, จำลอง ครุฑขุนทด สส.นครราชสีมา, ประพันธ์ อุตะโมช ส.ส.จันทบุรี จากพรรคชาติไทย, เนวิน ชิดชอบ สส.บุรีรัมย์, สุชาติ ตันเจริญ สส.ฉะเชิงเทรา, สนธยา คุณปลื้ม สส.ชลบุรี, วิทยา คุณปลื้ม สส.ชลบุรี, ธานี ยี่สาร สส.เพชรบุรี, สรอรรถ กลิ่นประทุม สส.ราชบุรี, ชูชาติ หาญสวัสดิ์ สส.ปทุมธานี, วราเทพ รัตนากร สส.กำแพงเพชร, ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ สส.ระยอง ซึ่งปัจจุบันสิ้นชีพแล้ว, ทรงศักดิ์ ทองศรี สส.บุรีรัมย์ และเกษม รุ่งธนเกียรติ สส.สุรินทร์Also readกู้ศรัทธาคืน Binance กางคลัง Proof of Reserves เร่งฟื้นระบบถอนเงิน
แม้ว่าสมาชิกหลายคนในปัจจุบันจะลดบทบาททางการเมืองลง แต่หลายคนยังคงมีอิทธิพลทางการเมืองสูงทั้งในพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย บางส่วนส่งต่ออิทธิพลดังกล่าวไปสู่ลูกหลานในวงการการเมือง ทำให้กลุ่ม 16 ยังคงเป็นกลุ่มที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไทยมาจนถึงปัจจุบัน
จุดเปลี่ยนสำคัญคดีที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ที่ภูเก็ต
เดือนพฤษภาคม 2538 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อพรรคฝ่ายค้านนำโดย "บรรหาร ศิลปอาชา" หัวหน้าพรรคชาติไทย ได้ยื่นญัตติอภิปราศไม่ไว้วางใจรัฐบาลชวน หลีกภัย โดยพุ่งเป้าความสนใจไปที่กรณีการจัดสรรเอกสารสิทธิที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ในจังหวัดภูเก็ต พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของพรรคประชาธิปัตย์ ทำให้ชื่อเสียงของกลุ่ม 16 ในขณะนั้น โดยเฉพาะ "เนวิน ชิดชอบ" กับ "ไพโรจน์ สุวรรณฉวี" ดังกระฉ่อนไปทั่วฟ้าเมืองไทยจากกรณีนี้
กลุ่ม 16 ได้นำทัพสื่อมวลชนไปพิสูจน์หลักฐานที่ที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นอ้างว่าที่ดินดังกล่าวที่ถูกนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเศรษฐีและนายทุนนั้นเป็น "ป่าเสื่อมโทรม" อย่างไรก็ตามระหว่างลงพื้นที่ นักการเมืองในกลุ่ม 16 ได้อ้างว่าปล่อยให้คืนธรรมชาติ เป็นการประชดประชันรัฐบาลที่ระบุว่าเป็นป่าเสื่อมโทรม หลังอภิปราศเสร็จสิ้น
เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคพลังธรรมที่นำโดย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ได้เรียกประชุมด่วนเพื่อแสดงท่าทีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดแรงกดดันต่อรัฐบาลชวน หลีกภัยอย่างหนักหน่วงในช่วงเวลาดังกล่าว
ผลกระทบทางการเมืองและมรดกของกลุ่ม 16
กรณีที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ที่ภูเก็ต ไม่ได้เป็นเพียงประเด็นเรื่องทรัพยากรที่ดินเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งภายในอำนาจทางการเมืองของกลุ่มการเมืองต่างๆ ในยุคนั้น การที่กลุ่ม 16 สามารถดึงความสนใจของสื่อมวลชนและสาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อและบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรุ่นใหม่ในการท้าทายอำนาจของรัฐบาล
ความขัดแย้งครั้งนี้ยังทำให้เห็นความแตกแยกภายในพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะความตึงเครียดระหว่างพรรคชาติไทย พรรคชาติพัฒนา และพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งต่างก็มีส่วนได้เสียในนโยบายที่ดินและการพัฒนาพื้นที่ การตรวจสอบกรณีนี้จึงเป็นเสมือนหมัดหนักที่ถกกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลชวน หลีกภัยในขณะนั้น
บทเรียนจากเหตุการณ์กลุ่ม 16 และคดีที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ยังคงถูกอ้างอิงในวงการเมืองไทยเมื่อเกิดประเด็นคล้ายคลึงกันในภายหลัง เรื่องการตรวจสอบการใช้ที่ดินของรัฐ การกระจายทรัพยากร และการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการออกเอกสารสิทธิ ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่รัฐบาลและนักการเมืองต้องให้ความสำคัญและจัดการอย่างระมัดระวัง
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