กลัฟ เซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้ อ๊ะอาย กลางกอง

กลัฟ คณาวุฒิ เซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้ อ๊ะอาย กรณิศ หรือ อ๊ะอาย 4EVE กลางกองถ่ายซีรีส์เรื่องนี้
ภารกิจสำเร็จ! กลัฟ เซอร์ไพรส์ วันเกิด ย้อนหลังให้ อ๊ะอาย กลางกอง น้องเอ๋ยพี่เอ่ยขอข้าวขอแกง ฮือฮาตั้งแต่เปิดตัวโปรเจ็คท์แล้ว สำหรับการประกบคู่กันครั้งแรกของนักแสดงหนุ่มสุดฮอต กลัฟ คณาวุฒิ และสาวสวย อ๊ะอาย กรณิศ หรือ อ๊ะอาย 4EVE ซึ่งตอนนี้เดินหน้าถ่ายทำไปหลายคิวแล้ว ล่าสุดวันนี้ 15 มิ.
ย. ทาง Broadcast ได้ภาพความน่ารักในกองถ่าย เมื่อ กลัฟ วางแผนเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้ อ๊ะอาย ซึ่งสาวสวยคนนี้เพิ่งผ่านพ้นวันเกิดอายุครบ 21 ปี เมื่อวันที่ 9 มิ. ย.
ที่ผ่านมา โดย อ๊ะอาย กำลังยืนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับรถฟู๊ดซัพพอร์ตอยู่ กลัฟ ก็ถือเค้กวันเกิดก้อนโตสีชมพูเดินเข้ามา นักแสดงและทีมงานก็ช่วยกันร้องเพลง HBD ให้ อ๊ะอาย ส่วนเจ้าของวันเกิดก็โชว์เต้นน่ารักๆพร้อมยกมือไหว้ขอบคุณ กลัฟ และพี่ทุกๆคนด้วย ทาง Broadcast ลงภาพในโซเชียล พร้อมเขียนข้อความว่า เซอร์ไพรส์สำเร็จ!!!!
พี่กลัฟ จัดให้ย้อนหลังวันเกิด หนูอ๊ะอาย มีความสุขกันยกกองถ่าย #น้องเอ๋ยพี่เอ่ยขอข้าวขอแกง ไปเล้ยค้าบบบ #TrueVisionsNOW #Broadcastthaitv #aheye4eve #Gulfkanawut ส่วน อ๊ะอาย ก็บอกว่า โอ้ยยยย ละหนูเพิ่งตื่นเลยล่ะ เซอร์ไพรส์ของจริง !
ขอบคุณค้าบบบบ ขอบคุณค้าบบบบ #น้องเอ๋ยพี่เอ่ยขอข้าวขอแกง เป็นความน่ารักในกองถ่ายที่แฟนๆเห็นแล้วใจฟูแน่นอน จนอดใจรอดูซีรีส์เรื่องนี้แทบไม่ไหวแล้ว ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้นักแสดงและทีมงานทุกคนด้วยนะจ๊ะ การันตีว่าสนุกและมีคุณภาพามการรอคอยแน่นอนจ้
กลัฟ คณาวุฒิ อ๊ะอาย กรณิศ อ๊ะอาย 4EVE เซอร์ไพรส์ วันเกิด
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