กลัฟ คณาวุฒิ ส่องประกายบนพรมแดงปารีส ร่วมงาน Chaumet High Jewelry 2026

นักแสดงหนุ่ม กลัฟ คณาวุฒิ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการเข้าร่วมงานเปิดตัวเครื่องประดับชั้นสูง Chaumet ที่กรุงปารีส พร้อมกระทบไหล่คนดังระดับโลก
กลัฟ คณาวุฒิ สร้างปรากฏการณ์ความสง่างามบนพรมแดงแห่งกรุง ปารีส !
นักแสดงหนุ่มไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเปิดตัวเครื่องประดับชั้นสูงจากแบรนด์ Chaumet ในคอลเลกชัน “A Journey through Nature” ถือเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของวงการแฟชั่นไทยสู่เวทีโลกอย่างแท้จริง การเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การปรากฏตัวของดารา แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นแฟชั่นไอคอนของกลัฟ ที่สามารถถ่ายทอดสไตล์ความหรูหราได้อย่างโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว งาน CHAUMET High Jewelry 2026 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 เมษายนที่ผ่านมา ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นมหกรรมแห่งความงามที่รวบรวมเหล่าเซเลบริตี้และบุคคลสำคัญจากทั่วทุกมุมโลก กลัฟ คณาวุฒิ ได้รับเกียรติให้ร่วมงานกับบุคคลระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Charles Leung CEO ของ Chaumet, Song Hye Kyo นักแสดงชื่อดังจากเกาหลีใต้, Ed Westwick นักแสดงชาวอังกฤษ และ Ko Shibasaki นักแสดงชาวญี่ปุ่น การได้ร่วมเฟรมกับบุคคลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานะที่สูงขึ้นของกลัฟในวงการบันเทิงระดับนานาชาติ และเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้สร้างเครือข่ายกับผู้มีอิทธิพลในวงการแฟชั่นและเครื่องประดับชั้นสูง ลุคการแต่งกายของกลัฟในงานนี้เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบและสร้างความประทับใจอย่างมาก ในช่วง CHAUMET GALA NIGHT กลัฟปรากฏตัวในชุดสูทสีขาวที่ตัดเย็บอย่างประณีต พร้อมกับสร้อยเพชรจาก Chaumet ที่ช่วยเสริมให้ลุคดูสว่างและหรูหรามากยิ่งขึ้น ต่อมาในอีกช่วงหนึ่ง กลัฟได้เปลี่ยนเป็นชุดทักซิโด้สีดำสุดคลาสสิก เสริมด้วยเข็มกลัดเพชรประดับด้วยแซฟไฟร์สีชมพูจาก Chaumet ที่เพิ่มความโดดเด่นและมีรสนิยมให้กับชุดได้อย่างลงตัว การเลือกเครื่องประดับที่เข้ากับชุดอย่างลงตัวนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในแฟชั่นและสไตล์ของกลัฟเป็นอย่างดี การปรากฏตัวของกลัฟในงานนี้ได้รับการกล่าวขานถึงความสง่างามและความสามารถในการเป็นแฟชั่นไอคอนอย่างกว้างขวาง ทั้งในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การร่วมงานกับ Chaumet ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การโปรโมทแบรนด์ แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างกลัฟกับแบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงระดับโลกแห่งนี้ ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสในการร่วมงานอื่นๆ ในอนาคตได้อีกมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนคลับและผู้ที่ชื่นชอบแฟชั่นในประเทศไทย ให้กล้าที่จะแสดงออกถึงสไตล์ของตนเองและใฝ่ฝันที่จะก้าวสู่เวทีโลกเช่นเดียวกับกลัฟ การเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการปรากฏตัวของดารา แต่เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการแฟชั่นไทย และเป็นการยืนยันถึงศักยภาพของนักแสดงไทยในการเป็นตัวแทนของประเทศไทยบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใ
United States Latest News, United States Headlines
