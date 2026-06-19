กลยุทธ์ Discovery-led Retail ของ BEAUTRIUM พลิกโฉมตลาดความงามไทยโตสวนเศรษฐกิจ

ตลาดความงามไทยปี 2568-2569 เติบโต 6% สวนกระแสเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเป็นซื้อน้อยลงแต่เลือกสิ่งที่ดีกว่า BEAUTRIUM ปรับกลยุทธ์ด้วยแนวคิด Discovery-led Retail คัดสรรสินค้าตามเทรนด์ ดันยอดขายโต 18%
ตลาดความงาม และการดูแลส่วนบุคคลทั่วโลกในปี 2568 ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ 5.7% สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองและพร้อมจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าที่ดีขึ้น แต่เมื่อเจาะลึก พฤติกรรมผู้บริโภค จะพบว่าแนวโน้มเปลี่ยนไปเป็นการ 'ซื้อน้อยลง แต่เลือกสิ่งที่ดีกว่า' ซึ่งส่งผลให้ยอดขายในเชิงมูลค่ายังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะผู้คนหันมาใช้จ่ายกับสินค้ากลุ่มพรีเมียมที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยและตอบโจทย์ความต้องการได้จริง เมื่อหันกลับมามองที่ประเทศไทย ผลสำรวจจาก Wisesight และ Vyansa Intelligence ยืนยันทิศทางเดียวกันว่าตลาดค้าปลีกและความงามไทยในช่วงปี 2568-2569 เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ โดยมูลค่าค้าปลีกรวมพุ่งสูงถึง 2.
7 แสนล้านบาท หรือเติบโตราว 6% แซงหน้าหลายประเทศในภูมิภาค โดยมีเครื่องยนต์หลักอย่างตลาดเครื่องสำอางและสกินแคร์เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ตลาดเครื่องสำอางในกลุ่มรองพื้น คอนซีลเลอร์ และแป้งฝุ่น ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 55% มูลค่าตลาดปี 2568 อยู่ที่ 36,000 ล้านบาท โดยพฤติกรรมการช้อปของผู้บริโภคยังคงเน้นไปที่หน้าร้านสูงถึง 70% เพราะชอบที่จะได้ทดลองเฉดสีจริงและรับคำแนะนำจากพนักงาน ขณะที่ช่องทางออนไลน์ก็เติบโตเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบ Live Commerce และสนุกกับ Virtual Try-On ส่วนตลาดสกินแคร์ครองส่วนแบ่งสูงถึง 80% ของตลาดทั้งหมด ครอบคลุมสินค้าหลักอย่างมอยส์เจอไรเซอร์ ครีมกันแดด คลีนเซอร์ มาสก์หน้า ผลิตภัณฑ์แก้สิว และโทนเนอร์ คาดการณ์ว่าจะโตถึง 155,000 ล้านบาทในปี 2573 โดยมีปัจจัยหนุนจากการที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพผิวมากขึ้น พลังของโซเชียลมีเดียที่เร่งการซื้อ และกระแสความนิยมของ T-Beauty ที่กำลังมาแรง พฤติกรรมผู้บริโภคยุคนี้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน แม้คนจะเดินห้างน้อยลง แต่กำลังซื้อในตลาดความงามไม่ได้ลดลง เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการช้อปปิ้งเป็นแบบ Hybrid ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์ จุดที่น่าสนใจคือ เมื่อการซื้อสินค้าบนโลกออนไลน์ง่ายขึ้น ความคาดหวังที่จะเข้าถึงเทรนด์ใหม่ๆ เร็วขึ้นก็สูงตาม ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่คัดสรรมาแล้วว่าตรงใจ ตอบโจทย์ และโหยหาประสบการณ์เฉพาะบุคคลมากกว่าเดิม ส่งผลให้ความหลากหลายของสินค้าไม่ใช่แม่เหล็กดึงดูดลูกค้าอีกต่อไป เพราะผู้บริโภคยุคนี้มองหา 'ประสบการณ์' ความสนุกในการหยิบจับสินค้าจริงมาทดลอง ความตื่นเต้นในการค้นพบสินค้าใหม่ๆ และบรรยากาศที่ดึงดูดใจให้ยากจะเดินออก ทั้งหมดนี้เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้เวลาในร้านซ้ำๆ และนี่คือเหตุผลที่ BEAUTRIUM พลิกกลยุทธ์สู่การสร้างมาตรฐานใหม่ด้วยแนวคิด 'Discovery-led Retail' วางบทบาทตัวเองเป็นจุดเชื่อมโยงประสบการณ์การค้นพบสินค้าใหม่ๆ ของผู้บริโภค พร้อมขับเคลื่อน 'Asian Beauty Ecosystem' ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย เมื่อ BEAUTRIUM มองเห็นว่าผู้บริโภคเปลี่ยนมาช้อปสินค้าแบบ Hybrid มากขึ้น จึงปรับกลยุทธ์ใหม่ไม่ลงเล่นสงครามโปรโมชัน แต่หันมาพัฒนาหน้าร้านให้กลายเป็นหมุดหมายด้านความงามที่ขับเคลื่อนด้วยการค้นพบสินค้าใหม่ ภายใต้แนวคิด 'The Beauty Edit Store' คัดสรรสินค้าให้สอดคล้องกับเทรนด์ ความสะดวกสบาย และโจทย์ความงามที่หลากหลายของผู้บริโภค ความน่าสนใจคือการทำ Curated Multi-brand Assortment ที่นำ Big Data และอินไซต์พฤติกรรมการซื้อจริงมาคัดสรรสินค้าให้สอดรับกับเทรนด์ที่เปลี่ยนไว ไม่ว่าจะเป็นกระแสความงามเอเชีย น้ำหอมพรีเมียม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเชิงลึกและสินค้าใช้ประจำวัน โดยจัดวางตามฟังก์ชันและส่วนผสม เพื่อสร้าง Customer Journey ที่ไร้รอยต่อ ช่วยให้ลูกค้าเจอสิ่งที่ใช่ได้เร็วที่สุด ที่สำคัญ แต่ละสาขาจะมีการจัดวางสินค้า บรรยากาศภายในร้าน ไปจนถึงการบริการของพนักงานที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ ปี 2568 BEAUTRIUM ดันยอดขายโต 18% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน กุญแจสำคัญอยู่ที่การคัดเลือกสินค้าที่ใช่ ปัจจุบัน BEAUTRIUM มีสินค้ามากกว่า 100,000 รายการ (SKUs) จากกว่า 2,200 แบรนด์ทั่วโลก แบ่งเป็น Skincare & Derma 39% ครองสัดส่วนสูงที่สุด เนื่องจากเป็นสินค้ากลุ่มรูทีนที่ผู้บริโภคต้องใช้เป็นประจำ เกิดการซื้อซ้ำได้บ่อย สร้างฐานกระแสเงินสดที่มั่นคงให้กับร้าน และ Makeup 33% ตามมาเป็นอันดับสอง กลุ่มสินค้าแฟชั่นตามเทรนด์ มีพลังในการดึงดูดลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ให้เข้าร้านเพื่อมาอัปเดตลุคใหม่ๆ และกลุ่ม Fragrance, Body Care, Hair Care, Accessories และอื่นๆ 28% ทำหน้าที่เป็นสินค้าเติมเต็มตะกร้าเพื่อเพิ่มยอดซื้อต่อบิลให้สูงขึ้น แม้ปัจจุบันภาพรวมสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติจะชะลอตัวลง 3.4% YoY แต่ด้วยกลยุทธ์ Store Clustering ทำให้ BEAUTRIUM เจาะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในประเทศได้อย่างแม่นยำ สะท้อนชัดผ่านอัตราการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่วงปี 2564-2568 สะสมต่อปี (CAGR) สูงถึง 77% ด้วยเครือข่ายสาขามากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ BEAUTRIUM ยังต่อยอดหน้าร้านให้กลายเป็น Fulfillment Ecosystem ที่ไม่เพียงทำหน้าที่เป็นร้านค้าปลีก แต่ยังเป็นศูนย์กระจายสินค้าในระดับพื้นที่ รองรับการจัดส่งที่รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้
ตลาดความงาม BEAUTRIUM พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์ค้าปลีก สกินแคร์
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