กลยุทธ์ STRC ผลักดันราคา Bitcoin พุ่ง! ระดมทุนเพิ่มได้อีก 10-15 พันล้านดอลลาร์

การเข้าซื้อ Bitcoin มูลค่ามหาศาลโดยกลยุทธ์ STRC กำลังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการฟื้นตัวของราคา Bitcoin นักวิเคราะห์เชื่อว่ากลยุทธ์นี้ยังมีศักยภาพในการระดมทุนเพิ่มเติมได้อีกมาก
การลงทุน เชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนโดย STRC หรือตราสารทุนที่ต้องการซึ่งให้ผลตอบแทนสูง กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของตลาด Bitcoin ( BTC ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าซื้อ Bitcoin มูลค่ามหาศาลนับพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ดำเนินการโดยกลยุทธ์นี้ ได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดโดย James Hougan นักวิเคราะห์ชื่อดัง ซึ่งเชื่อว่ากลยุทธ์นี้ยังมีศักยภาพในการระดมทุนเพิ่มเติมได้อีกมากถึง 10-15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้เลเวอเรจที่มากเกินไป การซื้อ Bitcoin มูลค่าประมาณ 7.
2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงแปดสัปดาห์ที่ผ่านมาของกลยุทธ์นี้ ได้ถูกมองว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญเบื้องหลังการฟื้นตัวของราคา BTC ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กลยุทธ์ได้มีการสะสมสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าปัจจัยอื่นๆ เช่น การไหลเข้าของเงินทุนใน Bitcoin ETF และการสะสม Bitcoin โดยผู้ถือระยะยาว จะเป็นสัญญาณบวกต่อการเคลื่อนไหวของราคาเช่นกัน แต่ Hougan ยืนยันว่ากลยุทธ์นี้เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดในปัจจุบัน โครงสร้างการลงทุนของกลยุทธ์นี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาตลาดหุ้นสามัญและตลาดตราสารหนี้แบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว กลยุทธ์นี้สร้างช่องทางที่เป็นระบบในการรวบรวม Bitcoin โดยมีคลังเป็นผู้นำในการดำเนินการ ซึ่ง Hougan ชี้ให้เห็นว่าภาระหน้าที่ของกลยุทธ์นี้มีความแตกต่างจากการถือครอง Bitcoin โดยทั่วไป โดยมีจำนวนหนี้และหุ้นบุริมสิทธิรวมกันมีมูลค่าประมาณ 21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับมูลค่า Bitcoin ที่ถือครองอยู่ประมาณ 63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณหนึ่งในสามของมูลค่า Bitcoin ที่ได้รับการสนับสนุนในงบดุลของกลยุทธ์นี้ สัดส่วนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินความเสี่ยงและศักยภาพในการเติบโตของกลยุทธ์ในระยะยาว การที่กลยุทธ์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายและมีโครงสร้างที่ซับซ้อน ทำให้สามารถดำเนินการซื้อ Bitcoin ในปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดมากเกินไป การวิเคราะห์ของ Hougan ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจกลไกการทำงานของกลยุทธ์นี้ เพื่อให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มของราคา Bitcoin ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น การที่กลยุทธ์นี้เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดในตลาด ทำให้การตัดสินใจลงทุนของกลยุทธ์มีผลกระทบอย่างมากต่ออุปสงค์และอุปทานของ Bitcoin ในระยะสั้นและระยะยาว นักลงทุนและผู้ที่สนใจในตลาด Bitcoin ควรติดตามความเคลื่อนไหวของกลยุทธ์นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ การทำความเข้าใจโครงสร้างหนี้สินและหุ้นบุริมสิทธิของกลยุทธ์ จะช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน Bitcoin ผ่านกลยุทธ์นี้ได้อย่างรอบคอบ การเติบโตของกลยุทธ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นใน Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ทางเลือก และความต้องการเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อเข้าถึงตลาดนี้ การพัฒนาของกลยุทธ์นี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโครงสร้างตลาด Bitcoin และสร้างโอกาสใหม่ๆ สำหรับนักลงทุนและผู้เข้าร่วมตลา
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Strive Inc. ซื้อ Bitcoin เพิ่ม 789 BTC มูลค่ากว่า 61.43 ล้านดอลลาร์Strive Inc. บริษัทคลังสำรอง Bitcoin รายใหญ่ ประกาศซื้อ Bitcoin เพิ่ม 789 BTC ทำให้ยอดถือครองรวมแตะ 14,557 BTC มูลค่ากว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ พร้อมจัดสัมมนา Bitcoin for Business เพื่อส่งเสริมการใช้ Bitcoin ในองค์กร
Read more »
AI ปฏิวัติวงการ Bitcoin: Grid Global Accounts เปิดศักราชใหม่แห่งการทำธุรกรรมอัตโนมัติGrid Global Accounts ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Lightspark เปิดตัวฟีเจอร์ครบวงจรสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้ Bitcoin และ AI ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ช่วยให้ AI Agent สามารถซื้อ Bitcoin และโอนเงินได้เองโดยอัตโนมัติ
Read more »
Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ชี้สัปดาห์นี้สำคัญราคา Bitcoin ลดลงต่ำกว่าแนวรับ 76,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ นักวิเคราะห์มองว่าสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาสำคัญ ขึ้นอยู่กับการประชุม FOMC และปัจจัยทางเทคนิคที่สำคัญ
Read more »
Tim Draper แนะนำสำรอง Bitcoin เพื่อรับมือวิกฤตการเงินโลกTim Draper นักลงทุนชื่อดังเตือนโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางการเงินครั้งใหญ่ แนะนำองค์กรสำรอง Bitcoin 5-15% ในงบดุล และครัวเรือนสำรองค่าใช้จ่าย 6 เดือนใน Bitcoin เพื่อป้องกันเงินเฟ้อและความเสี่ยงจากระบบเงินเฟียต
Read more »
โซล่าเซลล์ vs DeFi vs เครื่องขุด Bitcoin อะไรคุ้มที่สุดสำหรับเงินลงทุนหลักแสนสำหรับคนมีเงินก้อนหลักแสนที่กำลังหาที่ลงทุนระยะยาว ถ้าเน้นชัวร์และมั่นคง โซล่าเซลล์ตอบโจทย์สุด คืนทุนใน 5-7 ปีแถมลดหย่อนภาษีได้ หลังจากนั้นคือกำไรค่าไฟฟรีเกือบ 20 ปี แต่ถ้าชอบสภาพคล่องสูง DeFi ก็ให้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 5-15% ต่อปีแบบถอนได้ทุกวัน ทว่าอาจต้องแลกมากับความเสี่ยงบนโลกคริปโต ส่วนใครที่เล็งเครื่องขุด Bitcoin แม้จะคืนทุนไวสุดในหลักเดือน แต่มีข้อแม้บังคับว่าต้องส่งไปฝากฟาร์มต่างประเทศที่ค่าไฟถูกเท่านั้น เพราะถ้าขืนเสียบปลั๊กขุดด้วยเรทค่าไฟบ้านเรา รับรองว่ามีแต่ขาดทุนยับเยิน
Read more »
ผู้ว่าแบงก์ชาติเช็กเตือน ราคา Bitcoin มีสิทธิ์เหลือ 0 ได้ในอนาคตสรุปข่าว ผู้ว่าการธนาคารกลางสาธารณรัฐเช็กได้ออกมาเตือนนักลงทุนในงานประชุม Bitcoin 2026 ว่าแม้การเพิ่ม Bitcoin
Read more »