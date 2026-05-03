กรุยทาง สร้างฝัน: เผยแนวโน้มผ้าไทยและการประกวดออกแบบสุดสร้างสรรค์

ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนและเผยแพร่ความรู้ด้านผ้าไทยภายใต้แนวคิด 'กรุยทาง – สร้างฝัน' พร้อมเปิดการประกวดออกแบบผ้าไทย 3 ประเภท และจัดงานสงกรานต์พระประแดงเพื่อย้ำอัตลักษณ์มรดกโลก
ปีนี้ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนและเผยแพร่ความรู้จากหนังสือแนวโน้มและทิศทาง ผ้าไทย และ การออกแบบ เครื่องแต่งกายด้วย ผ้าไทย หรือที่รู้จักกันในชื่อ Thai Textiles Trend Book ภายใต้แนวคิดหลักที่ทรงพลังและสร้างแรงบันดาลใจ นั่นคือ “กรุยทาง – สร้างฝัน The Dynamic Trailblazer” แนวคิดนี้สะท้อนถึงบุคคลผู้ไม่รอคอยโอกาส แต่กล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นผู้ที่ทลายกรอบความคิดเดิมๆ กล้าที่จะลบล้างกฎเกณฑ์ที่จำกัดศักยภาพ และเปี่ยมไปด้วยพลังงานและความคิดสร้างสรรค์อันเป็นแสงสว่างนำทางผู้อื่นให้ก้าวไปข้างหน้า บุคคลเหล่านี้คือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้โลกพัฒนาและเปิดโอกาสให้เกิดสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ สีสันที่ถูกนำเสนอเป็นกลุ่มสีสันแห่งการงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ เริ่มต้นจากสีดินร่วนน้ำตาลเข้มที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน สีเขียวหม่นที่ได้แรงบันดาลใจจากมูลช้าง ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชพรรณนานาชนิด ทั้งผักพื้นบ้าน ดอกไม้ริมทาง และผลไม้ในท้องถิ่นอันหลากหลาย อาทิ สีชมพูอ่อนของดอกชมจันทร์ สีเขียวอ่อนละมุนของช่อขจร สีเหลืองนวลของดอกไม้ป่า สีส้มหวานของดอกว่านหางจระเข้ สีเหลืองสล่างของทุ่งโสน สีชมพูสวยของลูกมะแขว่น และสีส้มแก่ของเนื้อมะตูม สีสันเหล่านี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ใน การออกแบบ ผ้าไทย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงความงดงามของธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรมไทย การนำองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติจริง และการผสมผสานแนวคิดที่เป็นสากลเข้ากับ มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม ผ้าไทย นี้ จะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการด้าน ผ้าไทย ได้อย่างยั่งยืน การประกวดออกแบบ ผ้าไทย ในปีนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และสิ่งทอสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้นักออกแบบสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน สิ่งสำคัญคือการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ใน การออกแบบ ผ้าที่สามารถถ่ายทอดแรงบันดาลใจและแนวความคิดในการประยุกต์ใช้ มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นออกมาเป็นผลงานที่สวยงามและสามารถนำไปผลิตได้จริง นักออกแบบที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2569 โดยสามารถสแกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครและการส่งผลงาน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี สงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์บ้านฉัน สีสันไทไทย สุขไกลทั่วโลก Once in a Lifetime : Experience Songkran in Thailand” ซึ่งเป็นการย้ำถึงอัตลักษณ์ของมรดกโลกและเดินหน้าสู่การเป็นเทศกาลระดับโลก ในขณะเดียวกัน นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงวัฒนธรรมและบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมงา.
ปีนี้ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนและเผยแพร่ความรู้จากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือที่รู้จักกันในชื่อ Thai Textiles Trend Book ภายใต้แนวคิดหลักที่ทรงพลังและสร้างแรงบันดาลใจ นั่นคือ “กรุยทาง – สร้างฝัน The Dynamic Trailblazer” แนวคิดนี้สะท้อนถึงบุคคลผู้ไม่รอคอยโอกาส แต่กล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นผู้ที่ทลายกรอบความคิดเดิมๆ กล้าที่จะลบล้างกฎเกณฑ์ที่จำกัดศักยภาพ และเปี่ยมไปด้วยพลังงานและความคิดสร้างสรรค์อันเป็นแสงสว่างนำทางผู้อื่นให้ก้าวไปข้างหน้า บุคคลเหล่านี้คือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้โลกพัฒนาและเปิดโอกาสให้เกิดสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ สีสันที่ถูกนำเสนอเป็นกลุ่มสีสันแห่งการงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ เริ่มต้นจากสีดินร่วนน้ำตาลเข้มที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน สีเขียวหม่นที่ได้แรงบันดาลใจจากมูลช้าง ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชพรรณนานาชนิด ทั้งผักพื้นบ้าน ดอกไม้ริมทาง และผลไม้ในท้องถิ่นอันหลากหลาย อาทิ สีชมพูอ่อนของดอกชมจันทร์ สีเขียวอ่อนละมุนของช่อขจร สีเหลืองนวลของดอกไม้ป่า สีส้มหวานของดอกว่านหางจระเข้ สีเหลืองสล่างของทุ่งโสน สีชมพูสวยของลูกมะแขว่น และสีส้มแก่ของเนื้อมะตูม สีสันเหล่านี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผ้าไทย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงความงดงามของธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรมไทย การนำองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติจริง และการผสมผสานแนวคิดที่เป็นสากลเข้ากับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยนี้ จะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการด้านผ้าไทยได้อย่างยั่งยืน การประกวดออกแบบผ้าไทยในปีนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และสิ่งทอสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้นักออกแบบสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน สิ่งสำคัญคือการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผ้าที่สามารถถ่ายทอดแรงบันดาลใจและแนวความคิดในการประยุกต์ใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นออกมาเป็นผลงานที่สวยงามและสามารถนำไปผลิตได้จริง นักออกแบบที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2569 โดยสามารถสแกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครและการส่งผลงาน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์บ้านฉัน สีสันไทไทย สุขไกลทั่วโลก Once in a Lifetime : Experience Songkran in Thailand” ซึ่งเป็นการย้ำถึงอัตลักษณ์ของมรดกโลกและเดินหน้าสู่การเป็นเทศกาลระดับโลก ในขณะเดียวกัน นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงวัฒนธรรมและบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมงา
ผ้าไทย การออกแบบ สงกรานต์พระประแดง มรดกภูมิปัญญา Thai Textiles Trend Book