กรุงศรีพยากรณ์ SET Index สัปดาห์หน้า สร้างฐานรับปัจจัยฤดูกาลและส่งออก
บล.กรุงศรี ประเมินดัชนี SET Index แนวโน้มสร้างฐานที่ 1,400 จุด รับปัจจัยบวกจากแนวโน้มส่งออกเดือน ต.ค. 2569 และราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น โดยเสนอ 3 ธีมลงทุนเด่นสำหรับนักลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) หรือ บล.กรุงศรี ได้ทำการประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ว่าดัชนี SET Index มีโอกาสเข้าสู่ช่วงของการสร้างฐานราคาต่อไป โดยตลาดยังคงเผชิญกับความกดดันจากมาตรการควบคุมการส่งออกชิปขั้นสูงของสหรัฐอเมริกา แต่มองว่าความผันผวนที่ผ่านมาระบบได้สะท้อนความเสี่ยงในระดับหนึ่งแล้ว บล.กรุงศรี จึงเสนอธีมการลงทุน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ หุ้นกลุ่มส่งออก หุ้นพลังงาน และ หุ้นภาคบริการ เพื่อรับกับปัจจัยฤดูกาลและสภาวะตลาดปัจจุบัน
ทิศทาง SET Index และปัจจัยกดดันจากมาตรการชิป
สำหรับการเคลื่อนไหวของดัชนี SET Index ในระยะสั้น บล.กรุงศรี给出了แนวต้านหลักอยู่ที่ระดับ 1,427 และ 1,440 จุด ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,400 และ 1,394 จุด โดยตลาดหุ้นสหรัฐวานนี้ปิดทำการทำให้ต้องจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสัปดาห์หน้า คือการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤศจิกายน 2569 ขณะที่ตลาดไทยยังคงได้รับผลกระทบจากจิตวิทยาการลงทุนเชิงลบ กรณีสหรัฐอเมริกาเข้มงวดการส่งออกชิปขั้นสูง หลังจาก NVIDIA ประกาศระงับการขายชิปให้กับ 4 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ประกอบการจีนนำไปใช้บริการAlso readหนุ่มกระชากสร้อยทองยายวัย 71 เพราะเงินไม่พอจ่ายค่าซื้อน้ำ ถูกชาวบ้านจับได้ใกล้เกิดเหตุ
มูลค่าตลาดปรับลดสะท้อนความเสี่ยงแล้ว
แม้จะมีมาตรการกีดกันทางการค้า บล.กรุงศรีชี้ว่าราคาหุ้นหลักในธีมดังกล่าวซึ่งเคยเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ปรับตัวลดลงระหว่าง 8.0-21.6% นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ซึ่งการปรับลดลงนี้คาดว่าเป็นการสะท้อนความเสี่ยงที่นักลงทุนกังวลไปแล้วในระดับหนึ่ง ฝ่ายวิจัยมองว่าในกรณีฐาน ระยะสั้นยังมีโอกาสได้รับแรงชดเชยบางส่วนจากการที่ผู้ประกอบการสหรัฐอาจมองหาพื้นที่ลงทุนอื่นเพิ่มเติม เนื่องจากข้อจำกัดด้านนโยบายของพรรคเดโมแครตและความไม่เพียงพอของกำลังไฟฟ้าในระยะกลางภายในประเทศ
แนวโน้มการลงทุนและความเสี่ยงด้านพลังงาน
สำหรับการลงทุนจากจีนยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับหนึ่ง เนื่องจากกฎเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกาไม่ได้ห้ามการใช้งานในธุรกรรมปกติ ยกเว้นการใช้งานขั้นสูงเช่น Generative AI และ AI Training ขณะเดียวกันจีนเองก็กำลังเร่งพัฒนาชิปของตนเองเพื่อลดการพึ่งพาต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของปัจจัย支撑ตลาดหุ้นกลุ่มอื่น บล.กรุงศรีชี้ว่าราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง 2.0% หลังเกิดเหตุโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดีอาระเบียได้รับความเสียหาย ต้องปิดดำเนินการเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งคิดเป็น 0.6% ของกำลังการผลิตโลกทั่วโลก
โอกาสจากตัวเลขส่งออกและธีมการลงทุนแนะนำ
แม้ราคาน้ำมันดิบจะเคลื่อนไหวบริเวณ 95 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แต่ฝ่ายวิจัยมองว่ายังอยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไป และเป็นปัจจัยสนับสนุนหุ้นกลุ่มพลังงานได้ดี สำหรับในวันถัดไป นักลงทุนควรติดตามการรายงานตัวเลขส่งออกของไทยเดือนตุลาคม 2569 ซึ่งคาดว่าจะยังเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยบล.กรุงศรีเสนอหุ้นเก็งกำไรที่ควรจับตา ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่าง DELTA, HANA และ KCE รวมถึงหุ้นอาหารสัตว์เลี้ยง ITC และหุ้นภาคบริการที่รับปัจจัยฤดูกาลอย่าง AWC และ CENTEL
กลุ่มค้าปลีกและโรงพยาบาลรับเม็ดเงินไหลเข้า
ส่วนหุ้นกลุ่มค้าปลีกอย่าง CPALL และ CPAXT รวมถึงกลุ่มโรงพยาบาล BDMS และ BCH ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการจัดพอร์ตการลงทุน โดยปัจจัยฤดูกาลและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เริ่มมีสัญญาณบวกจากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันและการปรับตัวของดัชนีตลาดหุ้นไทย จะช่วยประคองให้ผู้ประกอบการในกลุ่มเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ได้ดีขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2569
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