กรุงเทพฯ เตรียมรถเครนพร้อมดูแลผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์

กรุงเทพมหานครเปิดเบอร์ตรงเช็ครายชื่อผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย 206บางนา-บางเขน ขณะที่ "ชัชชาติ" เผยขณะนี้ยังอยู่ในการยืนยันรายชื่ออย่างเป็นทางการ พร้อมเร่งเคลียร์พื้นที่คืนผิวจราจรภายในคืนนี้ โดยสำนักงานเขตราชเทวีเปิดเบอร์ตรงเช็ครายชื่อผู้ประสบเหตุและให้ข้อมูลเพื่อปรึกษาและประสานงานตรวจสอบ
กทม. เปิดเบอร์ตรง เช็ครายชื่อ ผู้ประสบเหตุ รถไฟ ชนรถเมล์สาย 206 บางนา-บางเขน ขณะที่ "ชัชชาติ" เผยขณะนี้ยังอยู่ในการยืนยันรายชื่ออย่างเป็นทางการ พร้อมเร่งเคลียร์พื้นที่คืนผิวจราจรภายในคืนนี้ วันนี้ (16 พ.
ค.2569) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณถนนอโศก-ดินแดง ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน เขตราชเทวี โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.
) ร่วมชี้แจงสถานการณ์ นายชัชชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีหลายหน่วยงานที่ต้องบูรณาการความร่วมมือในการดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่ เนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 คน และขณะนี้ยังอยู่ในการยืนยันรายชื่ออย่างเป็นทางการ หากญาติหรือบุคคลใกล้ชิดของผู้ที่โดยสารรถเมล์สาย 206 (บางนา-บางเขน) และยังไม่สามารถติดต่อได้ หรือยังไม่เดินทางกลับถึงบ้าน สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลและประสานงานตรวจสอบได้ที่สำนักงานเขตราชเทวี ดังนี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี (คนที่ 2) โทร. 06 3935 5369 กรุงเทพมหานครได้เตรียมรถเครนไว้พร้อมสนับสนุน ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดเตรียมหัวลากไว้เรียบร้อยเช่นกัน คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนผิวจราจรให้ประชาชนได้ภายในไม่เกิน 2 ชั่วโมงจากนี้ สำหรับสาเหตุเบื้องต้นของอุบัติเหตุ พบว่าเป็นบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ใช้ระบบเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุม โดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถลดเครื่องกั้นลงได้ เนื่องจากมีรถติดค้างอยู่บนทางตัด
