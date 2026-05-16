Head Topics

กรุงเทพฯ เตรียมรถเครนพร้อมดูแลผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์

Transportation News

กรุงเทพฯ เตรียมรถเครนพร้อมดูแลผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์
กรุงเทพฯรถเครนรถไฟ
📆5/16/2026 3:25 PM
📰ThaiPBS
60 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 51% · Publisher: 51%

กรุงเทพมหานครเปิดเบอร์ตรงเช็ครายชื่อผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย 206บางนา-บางเขน ขณะที่ "ชัชชาติ" เผยขณะนี้ยังอยู่ในการยืนยันรายชื่ออย่างเป็นทางการ พร้อมเร่งเคลียร์พื้นที่คืนผิวจราจรภายในคืนนี้ โดยสำนักงานเขตราชเทวีเปิดเบอร์ตรงเช็ครายชื่อผู้ประสบเหตุและให้ข้อมูลเพื่อปรึกษาและประสานงานตรวจสอบ

กทม. เปิดเบอร์ตรง เช็ครายชื่อ ผู้ประสบเหตุ รถไฟ ชนรถเมล์สาย 206 บางนา-บางเขน ขณะที่ "ชัชชาติ" เผยขณะนี้ยังอยู่ในการยืนยันรายชื่ออย่างเป็นทางการ พร้อมเร่งเคลียร์พื้นที่คืนผิวจราจรภายในคืนนี้ วันนี้ (16 พ.

ค.2569) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณถนนอโศก-ดินแดง ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน เขตราชเทวี โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.

) ร่วมชี้แจงสถานการณ์ นายชัชชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีหลายหน่วยงานที่ต้องบูรณาการความร่วมมือในการดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่ เนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 คน และขณะนี้ยังอยู่ในการยืนยันรายชื่ออย่างเป็นทางการ หากญาติหรือบุคคลใกล้ชิดของผู้ที่โดยสารรถเมล์สาย 206 (บางนา-บางเขน) และยังไม่สามารถติดต่อได้ หรือยังไม่เดินทางกลับถึงบ้าน สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลและประสานงานตรวจสอบได้ที่สำนักงานเขตราชเทวี ดังนี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี (คนที่ 2) โทร. 06 3935 5369 กรุงเทพมหานครได้เตรียมรถเครนไว้พร้อมสนับสนุน ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดเตรียมหัวลากไว้เรียบร้อยเช่นกัน คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนผิวจราจรให้ประชาชนได้ภายในไม่เกิน 2 ชั่วโมงจากนี้ สำหรับสาเหตุเบื้องต้นของอุบัติเหตุ พบว่าเป็นบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ใช้ระบบเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุม โดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถลดเครื่องกั้นลงได้ เนื่องจากมีรถติดค้างอยู่บนทางตัด

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ThaiPBS /  🏆 52. in TH

กรุงเทพฯ รถเครน รถไฟ เกิดเหตุ อุบัติเหตุ เสียชีวิต ผู้ประสบเหตุ

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

อนุรักษ์ 'ทุเรียน' พื้นบ้าน 200 ปี เปิดให้นักชิมเข้าไปกินถึงสวนได้แล้วอนุรักษ์ 'ทุเรียน' พื้นบ้าน 200 ปี เปิดให้นักชิมเข้าไปกินถึงสวนได้แล้วผลผลิตในสวนเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆ คาดอายุของต้นทุเรียนที่มากสุดในสวนนี้คือ 206 ปี เมื่อเห็นลูกหลานหรือนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาเที่ยวถึงสวน มาชิมผลไม้ ก็มีความสุขแล้ว
Read more »

มหาเถรฯไฟเขียว แก้ก.ม.เพิ่มโทษแต่งกายเลียนแบบสงฆ์-นักบวช | เดลินิวส์มหาเถรฯไฟเขียว แก้ก.ม.เพิ่มโทษแต่งกายเลียนแบบสงฆ์-นักบวช | เดลินิวส์ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)​ เห็นชอบตามที่กรมการศาสนา(ศน.)​ เสนอแก้ประมวลกฎหมายอาญาความผิดเกี่ยวกับศาสนามาตรา 206 และเพิ่มวรรคสองของมาตรา 208 พระสงฆ์ เดลินิวส์
Read more »

ผิดที่ไว้ใจ เจ้าของร้านขายยาถูกหลอกเล่นหุ้นดาวโจนส์ ลงทุน 3 ปี สูญเงิน 206 ล้านผิดที่ไว้ใจ เจ้าของร้านขายยาถูกหลอกเล่นหุ้นดาวโจนส์ ลงทุน 3 ปี สูญเงิน 206 ล้านเจ้าของร้านขายยาถูกหลอกเล่นหุ้นดาวโจนส์ ลงทุน 3 ปี สูญเงิน 206 ล้าน เสียรู้เพราะรู้จักกันมาแต่เด็ก สร้างโปรไฟล์ให้ดูดี อวดรวยลงเฟซบุ๊ก
Read more »

อัยการสั่งฟ้อง 2 ผัวเมียไฮโซ ตุ๋นเจ้าของร้านขายยา เล่นหุ้นดาวโจนส์ สูญ 206 ล้าน - ข่าวสดอัยการสั่งฟ้อง 2 ผัวเมียไฮโซ ตุ๋นเจ้าของร้านขายยา เล่นหุ้นดาวโจนส์ สูญ 206 ล้าน - ข่าวสดอัยการสั่งฟ้อง ผัวเมียไฮโซ ตุ๋นเจ้าของร้านขายยา เล่นหุ้นดาวโจนส์ สูญ 206 ล้าน ศาลจังหวัดฝาง ไม่ให้ประกัน ทนายเผยปปง.เตรียมดำเนินคดีฟอกเงินกับผู้ต้องหา
Read more »

ผบ.ทบ. ลงนามโผผู้พันฯ 206 ตำแหน่ง ส่งคอแดงคุมกองพันคอเขียวผบ.ทบ. ลงนามโผผู้พันฯ 206 ตำแหน่ง ส่งคอแดงคุมกองพันคอเขียวผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพบก แต่งตั้งโยกย้ายทหารระดับผู้บังคับกองพัน จำนวน 206 นาย หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการปรับ
Read more »

'บิ๊กบี้' เซ็นโผ 206 ตำแหน่ง ส่งคอแดง คุมกองพันคอเขียว 'สุรสีห์-สไตรเกอร์''บิ๊กบี้' เซ็นโผ 206 ตำแหน่ง ส่งคอแดง คุมกองพันคอเขียว 'สุรสีห์-สไตรเกอร์'พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ลงนามแต่งตั้งโยกย้ายโผผู้พันฯ 206 ตำแหน่ง ส่งคอแดง คุมกองพันคอเขียว 'สุรสีห์-สไตรเกอร์'
Read more »



Render Time: 2026-05-16 18:25:02