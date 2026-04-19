กรุงเทพฯ อุณหภูมิพุ่ง 'อันตราย'! กทม. เตือนประชาชนเฝ้าระวัง 'ดัชนีความร้อน' สูงลิ่ว 19 เม.ย. 69

กรุงเทพมหานครประกาศเตือนประชาชนถึงค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ที่สูงจนถึงขั้น 'อันตราย' ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569 พร้อมแนะนำวิธีสังเกตอาการและรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง.
กรุงเทพมหานคร ออกประกาศแจ้ง เตือนภัย ด้านสุขภาพอย่างเร่งด่วน ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569 โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้ประเมินสถานการณ์สภาพอากาศและพบว่าค่า ดัชนีความร้อน หรือ Heat Index ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ร่างกายของมนุษย์รู้สึกได้จริงจากการรวมกันของอุณหภูมิอากาศและความชื้น ได้พุ่งสูงขึ้นจนอยู่ในระดับ 'อันตราย' ในหลายพื้นที่ของ กรุงเทพมหานคร
การที่ค่าดัชนีความร้อนอยู่ในระดับอันตรายนี้หมายความว่า หากประชาชนสัมผัสกับสภาพอากาศเช่นนี้เป็นเวลานานโดยไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะลมแดด หรือ Heatstroke ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการรักษาทันที
กรุงเทพมหานครจึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนทุกกลุ่ม เฝ้าระวังอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีความเปราะบางต่อสภาพอากาศร้อนจัด ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งอาจมีอาการรุนแรงขึ้นได้ง่ายกว่าปกติ
การรับมือกับสถานการณ์อากาศร้อนจัดนี้ จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจและการเตรียมพร้อมอย่างทั่วถึง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่เกิดจากความร้อน
สำหรับประชาชนทั่วไป การสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงที่ค่าดัชนีความร้อนอยู่ในระดับสูง ควรหมั่นสังเกตตนเอง หากมีอาการ เช่น รู้สึกมึนงง วิงเวียนศีรษะ รู้สึกตัวร้อนจัดผิดปกติ แม้จะไม่มีเหงื่อออก หรือมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ควรรีบหาที่ร่ม พักผ่อน และดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ การดื่มน้ำบ่อยๆ เป็นประจำ เป็นวิธีป้องกันภาวะขาดน้ำที่ดีที่สุด แม้ว่าจะยังไม่รู้สึกกระหายน้ำก็ตาม เพราะเมื่อรู้สึกกระหายน้ำ ร่างกายอาจจะเริ่มเข้าสู่ภาวะขาดน้ำแล้ว
ในขณะที่กลุ่มเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือโรคระบบทางเดินหายใจ ควรให้การดูแลเป็นพิเศษ หากพบอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อย เช่น หน้ามืด คล้ายจะเป็นลม หรือมีอาการหายใจติดขัด ควรรีบเข้าไปอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง และรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับการประเมินและวินิจฉัยอาการ การละเลยอาการเพียงเล็กน้อย อาจนำไปสู่ภาวะที่อันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้น การตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศร้อนจัดจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนในกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครได้ให้คำแนะนำวิธีการรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดอย่างครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย สิ่งสำคัญอันดับแรกคือการหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือการออกกำลังกายหนักๆ ในช่วงเวลาที่แดดจัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. ถึง 16.00 น. หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่โปร่งสบาย สีอ่อน และทำจากวัสดุที่สามารถระบายอากาศได้ดี เช่น ผ้าฝ้าย การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมจะช่วยลดการสะสมความร้อนในร่างกายได้มาก
นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง เนื่องจากเครื่องดื่มเหล่านี้มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะ ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำมากขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำ การดื่มน้ำเปล่า หรือน้ำผลไม้ที่ไม่มีน้ำตาล จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและค่าดัชนีความร้อนแบบเรียลไทม์ได้ตลอดเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ airbkk.com หรือแอปพลิเคชัน AirBKK เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเดินทางและกิจกรรมต่างๆ ให้ปลอดภัยจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งในขณะนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวกรุงเทพ
