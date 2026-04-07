กรุงเทพฯ ติดท็อป 5 เมืองมลพิษโลก! จาการ์ตาครองแชมป์, ปัญหา PM2.5 ยังน่าห่วง

สถานการณ์มลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ ยังคงน่ากังวล โดยติดอันดับ 5 เมืองที่มีมลพิษสูงสุดของโลก พร้อมเจาะลึกสถานการณ์ทั่วโลกและแนวทางรับมือ
กรุงเทพฯ ยังคงเผชิญกับความท้าทายด้าน มลพิษทางอากาศ อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับให้อยู่ใน 5 อันดับแรกของเมืองที่มี มลพิษทางอากาศ สูงสุดของโลก ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่ากังวลถึงปัญหา PM2.5 ที่ยังคงคุกคามคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อมูลจากรายงานในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 7 เมษายน 2569 ระหว่างเวลา 06.00-07.00 น.
พบว่า กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 93 ในขณะที่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียครองแชมป์ด้วยค่า AQI สูงถึง 153 ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ยังมีเมืองอื่นๆ ในเอเชียหลายแห่งที่ติดอันดับเมืองที่มีมลพิษสูงสุด เช่น หางโจว (จีน), คูเวตซิตี (คูเวต), อู่ฮั่น (จีน) และเมืองอื่นๆ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาในวงกว้างของภูมิภาคนี้ สถานการณ์มลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ และเมืองอื่นๆ ทั่วโลก เป็นประเด็นที่ต้องได้รับความสนใจและแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนในหลายๆ ด้าน ทั้งโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น ภาคการท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ย่ำแย่ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเองก็ต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดูแลสุขภาพของพนักงานและการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อลดมลพิษ ดังนั้น การแก้ไขปัญหานี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของเมืองในระยะยาว การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันและลดการสัมผัสกับมลพิษ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว มาตรการเบื้องต้นที่ประชาชนสามารถทำได้ คือ การสวมหน้ากากอนามัย N95 การหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในอาคาร ในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ควรให้ความสำคัญกับการออกมาตรการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ เช่น การเข้มงวดกับภาคอุตสาหกรรม การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเป็นความท้าทายที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้กรุงเทพฯ และเมืองอื่นๆ ทั่วโลก สามารถพัฒนาไปสู่เมืองที่น่าอยู่และมีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นในอนาค
