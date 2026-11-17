กรุงเทพคริสเตียนฯ คว้าถ้วยพระราชทาน จตุรมิตรอีสปอร์ต ครั้งที่ 1
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คว้าถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ หลังครองแชมป์รวม 3 เกม จตุรมิตรอีสปอร์ต ครั้งที่ 1 ที่สวนกุหลาบฯ
โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ประกาศชัยชนะอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตครั้งประวัติศาสตร์ เมื่อคว้าถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในรายการ "JATURAMITR E SPORTS 1ST" โดยการแข่งขันรอบ Grand Final จัดขึ้นที่หอประชุมสวนกุหลาบรำลึก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 นับเป็นการปิดฉากการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความเป็นมืออาชีพ
ผลงานรวม 3 เกม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ คว้าถ้วยใหญ่
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทำผลงานสะสมจากการแข่งขันทั้ง 3 เกมยอดเยี่ยมที่สุด ส่งผลให้คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ BUFF TO BUILD NUMBER ONE มาครองได้อย่างสมราคา แม้ในรอบชิงชนะเลิศแต่ละประเภทจะมีสถาบันอื่นแบ่งแชมป์ไป แต่ผลงานรวมของทีม "ม่วงทอง" ยังคงเป็นที่สุดAlso readทีมชาติไทย บุกชนะ ทาจิกิสถาน 3-0 สยบเกมใน เอเชียน คัพ 2023
แบ่งแชมป์ 3 ประเภท สวรรค์กุหลาบ เทพศิรินทร์ ครองสนาม
ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่ามีการแบ่งปันความสำเร็จระหว่าง 3 สถาบันสำคัญ โดยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คว้าแชมป์เกม RoV ไปอย่างน่าประทับใจ ส่วนแชมป์เกม FC Online ตกเป็นของโรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งทำหน้าที่เจ้าภาพในครั้งนี้ ก็คว้าแชมป์เกม Free Fire มาครองได้สำเร็จ ทำให้นักเรียนจาก 3 สถาบันต่างมีชัยชนะติดมือจากการแข่งขันครั้งนี้
แนวคิดเชื่อมโลก สร้างคน ปั้นเยาวชนสู่ยุคดิจิทัล
การผนึกกำลังของ 4 โรงเรียนจตุรมิตรสามัคคี ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ภายใต้แนวคิด "Connecting the World, Gaming the Future : เชื่อมโลก สร้างคน ปั้นเยาวชนสู่ยุคดิจิทัล" ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพด้านเกมระดับสูง ทั้งการวางแผน การอ่านเกม และการตัดสินใจเฉพาะหน้า ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและน้ำใจนักกีฬาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ภาคีเครือข่ายสนับสนุน อีสปอร์ตไทยอย่างมืออาชีพ
ความสำเร็จของการแข่งขัน JATURAMITR ESPORTS 1ST เกิดจากการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาคีเครือข่ายสำคัญ ได้แก่ Warrix ยาแก้ไออาปาเช่ บริษัท เดอะเวิลด์ 3639 อีสปอร์ต จำกัด (The World 3639 Esports) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC) และ TERO Esports ซึ่งร่วมกันผลักดันให้เกิดการแข่งขันอีสปอร์ตระหว่าง 4 สถาบันขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อพัฒนาทักษะเยาวชน
ก้าวต่อไปสู่ฟุตบอล จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 32 ปี 2570
การปิดฉากศึกจตุรมิตรอีสปอร์ตครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกิจกรรมกีฬาระหว่าง 4 สถาบัน ก่อนที่ในปี 2570 จะกลับมารวมพลังกันอีกครั้งในการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 32 ซึ่งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพต่อไป เพื่อสานต่อความสามัคคีและมิตรภาพของเยาวชนไทยในระดับสูงสุด
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