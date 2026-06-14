กรุงเทพฯ เตือนน้ำทะเลหนุนสูง-น้ำล้นตลิ่งเจ้าพระยา 14-20 มิ.ย.

กรมป้องกัน пишеévacuate chao Phraya Flooding Salinity Water

กรุงเทพมหานคร 通过 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.

) ได้สรุปแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่ง ในแม่น้ำเจ้าพระยะoids ระหว่างวันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2569 โดยคาดว่ามีผลกระทบต่อพื้นที่ori局ลุ่มต่ำ ริมน้ำ และเส้นทางหลัก เช่น ถนนสุขุมวิท สุขสวัสดิ์ และพระราม 2 พร้อมทั้งเตือนเรื่องน้ำเค็มรุกล้ำ礦ethe substances การвысоко keş预估 watershed น่าจะได้รับผลกระทบจากการderrumbar high tide sean water combined with river flow, including low-lying communities outside the embankment, main roads such as Sukhumvit, Suk Sawat, and Rama 2.

Residents and farmers in the lower Chao Phraya basin should prepare for possible flooding and saline water intrusion that could affect drinking water and agriculture. The Department of Disaster Prevention and Mitigation has also issued warnings for several central provinces to monitor high tidal surges and river overflows during the same period





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น้ำทะเลหนุนสูง น้ำล้นตลิ่ง แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

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