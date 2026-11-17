กรุงเทพ มหาลัยเปิด BU GAME ON 2026 ปลุกพลังเกมเมอร์ไทยในยุค AI
ม.กรุงเทพจัดงาน BU GAME ON! EXPO 2026 โชว์ผลงานเกมกว่า 50 ชิ้น เปิด Job Fair พบบริษัทชั้นนำ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ยุค AI ด้วยแนวคิด Practical University ที่เน้นทักษะจริง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยสาขาวิชาเกมและเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบอัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม จัดงาน BU GAME ON! EXPO 2026 x Job Fair for Game Industry เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาแสดงผลงานและสร้างโอกาสอาชีพในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมเกม
รวมผลงานนักศึกษาและโอกาสสู่อาชีพจริง
งานนี้รวบรวมผลงานเกมจริงของนักศึกษาถึงกว่า 50 ชิ้น ให้สาธารณชนได้ลองสัมผัสและรับฟังคำแนะนำจากผู้สร้างโดยตรง ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงทักษะในห้องเรียนเข้ากับความต้องการของตลาดแรงงานเกมอย่างแท้จริง นักศึกษาสาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบอัจฉริยะ ได้แสดงศักยภาพผ่านการพัฒนาเกมที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคขั้นสูง เพื่อตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในวงกว้างAlso readวิเคราะห์บอล ทีมชาติไทย พบ ทาจิกิสถาน 17 พ.ย. 69: ช้างศึกฟูลทีมลุ้นคว้าแชมป์
กิจกรรม Game Showcase เป็นหัวใจหลักที่ให้ผู้ชมได้ทดลองเล่นผลงานฝีมือนักศึกษาและพูดคุยกับผู้พัฒนาอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ Job Fair for Game Industry เปิดเวทีให้บริษัทชั้นนำในวงการเกมเข้าร่วมรับสมัครงานและรับนักศึกษาฝึกงานโดยตรง ทำให้นักศึกษาได้รับทราบความต้องการของตลาดแรงงานและทักษะที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมนี้
บทบาทของ AI ต่อความคิดสร้างสรรค์เกม
ในหัวข้อ AI & Game Talk ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาเกมและการทำงานในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า แม้ AI จะช่วยยกระดับงาน Art Direction และการออกแบบตัวละครหรือฉากให้มีความหลากหลายมากขึ้น แต่จุดอ่อนคือความ tendency ในการเลียนแบบภาพที่คนเห็นบ่อยจนผู้ชมสามารถจับสังเกตว่าเป็นงานที่สร้างโดย AI ได้
คุณภูรี โอสถานุเคราะห์ CEO ของ Silent Bark Games และ Industry Advisor ของสาขาวิชาฯ ได้เน้นย้ำว่า ทักษะที่สำคัญที่สุดในยุคนี้คือความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ เนื่องจากเมื่อทุกคนมี AI เป็นเครื่องมือ สิ่งที่สร้างความแตกต่างคือความสามารถในการเป็นผู้กำกับทิศทางของงาน ผู้เข้าสู่วงการต้องใช้สายตาและสัญชาตญาณเชิงสร้างสรรค์เพื่อคัดกรองผลงานและสร้างสิ่งที่ไม่ซ้ำใคร ไม่ให้ติดอยู่กับภาพจำเดิมๆ
การเข้าใจธรรมชาติของ AI จึงเป็นกุญแจสำคัญที่นักศึกษารับรู้จากเวทีนี้ การเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือ AI ที่ใช้จริงในอุตสาหกรรมผสานกับศาสตร์การพัฒนาเกมหรือ Creative Technology จะช่วยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นแตกต่างจากสถาบันอื่นอย่างชัดเจน
นโยบาย Practical University สู่อุตสาหกรรมเกม
ดร.ผกาพรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ม.กรุงเทพ กล่าวว่า งานนี้ตอกย้ำจุดยืนความเป็น Practical University ที่มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับโจทย์จริงจากบริษัทชั้นนำ ทั้งในด้านการพัฒนาเกมและ Gamification เพื่อฝึกฝนทักษะและสะสมประสบการณ์ก่อนสำเร็จการศึกษา
การเตรียมความพร้อมสู่ยุค AI ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ทฤษฎี แต่มีการนำเครื่องมือ AI ที่ใช้จริงในอุตสาหกรรมมาให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น ทำให้เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว นักศึกษาสามารถก้าวสู่สายอาชีพได้ทันทีและมีประสิทธิภาพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ม.กรุงเทพ ยังทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน AI มาถ่ายทอดความรู้โดยตรง และการใช้โปรแกรมและเครื่องมือมาตรฐานเดียวกับที่อุตสาหกรรมเกมใช้จริง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเกม
ภายในงานยังมีการแข่งขัน E-Sport Tournament ในเกม Blast Blade และ VALORANT รวมถึงกิจกรรมพิเศษและของรางวัลจากผู้สนับสนุน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน BU GAME ON! EXPO 2026 เปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานได้ชมผลงาน ให้กำลังใจเพื่อนร่วมสถาบัน และรับมุมมองใหม่ๆ ต่ออุตสาหกรรมเกมและเทคโนโลยี ที่จะกำหนดทิศทางในอนาคตต่อไป
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