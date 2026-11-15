กรุงเทพมหานครเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมเขตประเวศ สร้างประตูระบายน้ำและขยายบึงหนองบอน
ผู้ว่าฯ ชัชชาติประกาศแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมเขตประเวศอย่างยั่งยืนโดยสร้างประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ ขยายบึงหนองบอนรองรับน้ำ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร และปรับปรุงคลองมะขามเทศภายในปี 2571
กรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ประกาศแนวทางการจัดการปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เขตประเวศ อย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่อาจรุนแรงขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญ โดยมีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการติดตั้งระบบควบคุมระดับน้ำและการขยายความจุของการกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญภายในเขต
มาตรการเร่งด่วนควบคุมระดับน้ำคลองประเวศ
ปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในขณะนี้คือระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ที่หนุนสูงจนทำให้น้ำบนผิวจราจรไม่สามารถระบายออกได้ ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำล้นเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางจราจรสำคัญ แนวทางแก้ไขเบื้องต้นที่ กรุงเทพมหานคร นำมาใช้คือการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ณ จุดวิกฤตที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากน้ำไหลย้อนกลับเข้าชุมชนมากที่สุดAlso readได้แน่ทางแยกต่างระดับเข้าสนามบินอุดรฯคาดปีงบ2568ได้ใช้2571
นอกจากการติดตั้งประตูระบายน้ำแล้ว โครงการยังครอบคลุมถึงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้าร่วมกับบ่อสูบน้ำภายในชุมชนที่เป็นจุดอ่อนของระบบระบายน้ำเดิม เพื่อให้สามารถเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วที่สุดภายใต้หลักการจัดการน้ำแบบปิดล้อมเพื่อควบคุมระดับน้ำในคลองสายหลักควบคู่ไปกับการบริหารจัดการคลองย่อยอย่างเป็นระบบ
บทบาทสำคัญบึงหนองบอนขยายความจุรองรับ
บึงหนองบอนซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของการจัดการน้ำในกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ลึกเข้ามาด้านในและมีความสามารถในการรองรับน้ำได้สูงสุดถึง 5 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ในอดีตเคยมีข้อจำกัดเรื่องทางน้ำเข้าที่ทำให้อัตราการรับน้ำยังไม่มีความประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงมีการวางแผนโครงการขยายคลองบึงหนองบอนให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับและรับปริมาณน้ำฝนจากพื้นที่โดยรอบให้ได้มากขึ้น
ในแผนระยะยาวกรุงเทพมหานครยังมีโครงการเชื่อมโยงอุโมงค์จากบึงหนองบอนเข้ามารับน้ำในเขตประเวศก่อนทำการระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการโครงการดังกล่าวประมาณ 5 ปี เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมระยะยาวได้อย่างยั่งยืนและตัดวงจรน้ำท่วมซ้ำซากที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตประเวศ
สถานะความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลอง
ปัจจุบันการก่อสร้างเขื่อนคลองประเวศบุรีรมย์ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยมีระยะทางที่ต้องดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมประมาณ 17 กิโลเมตรจากระยะทางรวมทั้งหมด 23 กิโลเมตร โดยสามารถดำเนินการก่อสร้างไปแล้วจำนวน 6 กิโลเมตรและได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับช่วงที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เพื่อเร่งรัดความคืบหน้าของงานสาธารณูปโภคพื้นฐานในการป้องกันน้ำท่วม
ส่วนโครงการปรับปรุงคลองมะขามเทศคาดว่าจะมีการเสนอของบประมาณในปี 2571 โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วงเริ่มต้นจากคลองมะขามเทศจนถึงคลองสองห้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ำจากพื้นที่เขตประเวศออกไปสู่ระบบแม่น้ำหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การใช้คลองเป็นแก้มลิงและความร่วมมือชุมชน
กรุงเทพมหานครยังให้ความสำคัญกับการใช้คลองธรรมชาติทำหน้าที่เป็นแก้มลิงโดยการปรับปรุงความลึกของคลองเดิมพร้อมทั้งดาดพื้นท้องคลองเพื่อเพิ่มขนาดความจุสำหรับการกักเก็บน้ำ ซึ่งมีข้อมูลยืนยันว่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครสามารถเพิ่มความจุในการรองรับน้ำผ่านคลองได้ถึง 13 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 3 เท่าของความจุของบึงหนองบอน
นอกจากนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังเรียกร้องให้ชุมชนและหมู่บ้านที่มีบึงน้ำธรรมชาติหรือบึงน้ำภายในโครงการอสังหาริมทรัพย์ร่วมมือกันปรับปรุงระบบควบคุมระดับน้ำเข้า-ออกของบึงน้ำส่วนตัวเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นแก้มลิงได้เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากที่ผ่านมาหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งประสบปัญหาน้ำท่วมหนักจากการไม่มีระบบควบคุมระดับน้ำที่เข้มแข็งเพียงพอ
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