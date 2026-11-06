กรุงเทพฯ ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมทางการเงิน งาน Money Expo เชียงใหม่ ครั้งที่ 21
ธนาคารกรุงเทพ ตอกย้ำพันธสัญญาคู่คิดทางการเงิน ยกระดับบริการครบวงจรผ่านบูธพิเศษที่ Money Expo เชียงใหม่ ครั้งที่ 21 พร้อมนำเสนอโซลูชันการลงทุนและสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการภาคเหนือ
ธนาคารกรุงเทพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นคู่คิดทางการเงินที่สำคัญ โดยได้เตรียมความพร้อมและคัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนลูกค้าให้เติบโตอย่างมั่นคงผ่านทุกช่วงชีวิต ในโอกาสมหามงคลนี้ ธนาคารพร้อมนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่ครอบคลุม ตั้งแต่การวางแผนลงทุนระยะยาวไปจนถึงบริการสินเชื่อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่เน้นการขยายตัวทางธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์การลงทุนและสวัสดิการภาษี
ธนาคารกรุงเทพ ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยเน้นไปที่ กองทุนรวม สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินและลงทุนในระยะยาว ซึ่งช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่เติบโตไปตามกาลเวลา นอกจากนี้ ธนาคารยังนำเสนอ กองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถลดภาระภาษีประจำปีได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของกรมสรรพากร โดยเป็นการออมเงินควบคู่ไปกับการลดหย่อนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพAlso readนายกฯ สั่ง มท.-ปกครอง สังคายนามูลนิธิทั่วไทย ใช้ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินคดีเด็ดขาด
บริการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
นอกเหนือจากการลงทุน ธนาคารกรุงเทพ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน จึงได้เตรียมความพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ ประกันภัย และ ประกันชีวิต ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุ้มครองความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวและธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพและทรัพย์สิน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน ทำให้ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นการทำธุรกิจหรือดำเนินชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้น โดยบริการเหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาสภาพคล่องและปกป้องความมั่งคั่งที่มีอยู่
โซลูชันสินเชื่อและดิจิทัลสำหรับภาคเหนือ
สำหรับกลุ่ม ผู้ประกอบการ ใน จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ในภาคเหนือที่ต้องการเสริมสภาพคล่องและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ พร้อมสนับสนุนด้วยโซลูชันทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพทางการเงินของตนเองได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ ธนาคารยังนำเสนอ เงินฝาก เพื่อส่งเสริมการออมเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง สินเชื่อ และ บริการทางการเงินดิจิทัล ที่ช่วยให้การจัดการทางการเงินเป็นเรื่องสะดวกยิ่งขึ้น ผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินและทำธุรกรรมต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ธนาคารตระหนักดีว่าในยุคปัจจุบัน การเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างรวดเร็วและแม่นยำมีความสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจอย่างมาก จึงได้พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นที่ความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยสูงสุดของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและประหยัดเวลาในการดำเนินการต่างๆ ให้ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจได้อย่างเต็มที่
รายละเอียดการจัดงานและช่องทางการติดต่อ
ผู้ที่สนใจสามารถขอรับคำปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน หรือสมัครบริการต่างๆ ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษได้ที่ บูธ ธนาคารกรุงเทพ ใน งานมหกรรมเงิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 21 (Money Expo Chiangmai 2026) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2569 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต การเข้าร่วมงานในครั้งนี้นอกจากจะได้ข้อมูลการลงทุนแล้ว ยังมีโอกาสได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินโดยตรง เพื่อวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับเป้าหมายของแต่ละบุคคล
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy