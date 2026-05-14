กรุงเทพประกันชีวิต โชว์กำไรไตรมาส 1 ปี 69 พุ่ง 28% กางแผนรุกตลาด Longevity มุ่งสู่เบอร์ 1 ด้านความใส่ใจ

BLA ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/69 เติบโตแกร่งด้วยกำไรสุทธิ 1,606 ล้านบาท พร้อมกางกลยุทธ์รับสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาแบบประกัน Long Life Care และยกระดับตัวแทนสู่ Life Care Partner เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของคนไทย
นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.
กรุงเทพประกันชีวิต ได้ออกมาเปิดเผยถึงความสำเร็จของผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสแรกของปี 2569 โดยระบุว่าบริษัทสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่น โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมสูงถึง 10,673 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าเบี้ยประกันภัยรับปีแรกมีจำนวน 2,513 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 19 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากช่องทางธนาคารที่สามารถผลักดันเบี้ยประกันภัยรับปีแรกให้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ 52 ในขณะที่ช่องทางตัวแทนและช่องทางอื่น ๆ มีการปรับตัวลดลงร้อยละ 11 และร้อยละ 53 ตามลำดับ ทั้งนี้หากพิจารณาสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับปีแรกตามช่องทางการจำหน่าย จะเห็นได้ว่าช่องทางธนาคารเป็นกลไกสำคัญที่สุดโดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 76 ตามมาด้วยช่องทางตัวแทนร้อยละ 17 และช่องทางอื่น ๆ อีกร้อยละ 7 สำหรับเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปนั้นมีจำนวน 8,160 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทในระยะยาว ในส่วนของผลกำไรสุทธิ บริษัทสามารถทำกำไรได้ถึง 1,606 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.94 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2568 ถึง 355 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 28 โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานด้านการประกันภัยที่ปรับตัวดีขึ้น 294 ล้านบาท ประกอบกับรายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิที่เพิ่มขึ้นถึง 474 ล้านบาท หากพิจารณาด้านการลงทุนโดยเฉพาะ ในไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทมีรายได้จากการลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 333 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิจากรายได้เงินปันผลที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน หรือ ROI อยู่ที่ร้อยละ 4.07 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.51 ในปีก่อน และอัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและเงินปันผล หรือ Investment Yield อยู่ที่ร้อยละ 3.78 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 3.48 เช่นกัน สำหรับความมั่นคงทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 300,702 ล้านบาท แม้จะมีการลดลงร้อยละ 5 หรือประมาณ 15,271 ล้านบาท จากสิ้นปี 2568 เนื่องจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่ลดลงตามกลไกตลาด แต่สินทรัพย์ทางการเงินและรายการเทียบเท่าเงินสดยังคงคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 97 ของสินทรัพย์รวม และมีอัตราส่วนต่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอยู่ที่ร้อยละ 120 ที่สำคัญที่สุดคืออัตราความเพียงพอของเงินกองทุน หรือ CAR ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2569 อยู่ที่ร้อยละ 386.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 377.4 ณ สิ้นปี 2568 ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ร้อยละ 140 อย่างมาก ซึ่งเป็นการยืนยันถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความสามารถในการรองรับความเสี่ยงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายโชนยังได้กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวของ BLA เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมอายุยืนหรือ Longevity Society โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น บริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ด้านความใส่ใจ ซึ่งคำว่าความใส่ใจในที่นี้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การให้บริการที่ดี แต่หมายถึงความสามารถในการเข้าใจชีวิตของลูกค้าในมิติที่ลึกซึ้งและครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยในปี 2569 บริษัทจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญ 3 ด้าน ประการแรกคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ชีวิตระยะยาว โดยขยายอายุการรับประกันให้ยาวขึ้นสูงสุดถึง 99 ปี และการเปิดตัวแบบประกัน Long Life Care ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองความเสี่ยงจากโรคต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นในผู้สูงวัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างไร้กังวล ประการที่สองคือการมอบสิทธิประโยชน์และบริการที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่แท้จริง โดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ทั้งในด้านไลฟ์สไตล์และโภชนาการ เพื่อส่งมอบบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ และประการสุดท้ายคือการยกระดับบุคลากรผ่านโครงการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ให้ก้าวไปสู่การเป็น Life Care Partner หรือคู่คิดในการดูแลชีวิตที่เข้าใจเป้าหมายของลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อช่วยให้ผู้เอาประกันภัยสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างง่ายดายและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดตัวแคมเปญแบรนด์ใหม่ภายใต้ชื่อ ชีวิตดี เริ่มที่ใส่ใจตัวเอง เพื่อสื่อสารผ่านสื่อโฆษณาและกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อสะท้อนว่าเป้าหมายขององค์กรไม่ใช่เพียงแค่การขายประกัน แต่คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าและสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรร
