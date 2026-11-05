กริช อัศมเดช นักตบรุ่นเล็กสานฝันต่อจาก โค้ชเก๋ ในศึก PMYC
อัศมเดช สิทธิ นักตบหนุ่มวัย 12 ปี สานฝันต่อจาก โค้ชเก๋ สุธี ในศึกวอลเลย์บอลเยาวชน PMYC ยิ้มรับโอกาสพัฒนาทักษะในทีมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
อัศมเดช สิทธิ นักตบหนุ่มวัย 12 ปี จาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ตัดสินใจสานต่อเส้นทางวอลเลย์บอลเพื่อตามรอยพ่อ โค้ชเก๋- สุธี สิทธิ อดีตมือเซตทีมชาติ ในรายการแข่งขัน วอลเลย์บอลเยาวชน รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี หรือ PMYC วอลเลย์บอล ยู15 แม้ทีมจะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศได้ แต่การแสดงออกของนักกีฬาเยาวชนในทีมยังคงสร้างจุดเด่นและผลงานที่น่าจับตาอย่างมีนัยสำคัญ
อัศมเดช สานฝันต่อจากพ่อ โค้ชเก๋ สุธี
อัศมเดช สิทธิ เป็นบุตรชายคนสำคัญของสุธี สิทธิ หรือ โค้ชเก๋ อดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในช่วงยุคทองของวงการ ซึ่งความผูกพันและความประทับใจในความสำเร็จของครอบครัวได้กลายมาเป็นแรงจูงใจสำคัญในการเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนชลประทานวิทยา ก่อนจะได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกับที่โค้ชเก๋ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลAlso read24 ทีมพร้อมแย่งแชมป์ประเทศศึกลูกยาง PMYC 12-27 พ.ย.นี้
ครอบครัวสนับสนุนเต็มกำลังและเปิดกว้าง
ด้าน สุธี สิทธิ ผู้เป็นพ่อและหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม เปิดเผยว่า ครอบครัวเปิดโอกาสและให้อิสระกับลูกชายอย่างเต็มที่ในการเลือกเส้นทาง แต่เนื่องจากอัศมเดชได้อยู่ใกล้ชิดกับวอลเลย์บอลมาโดยตลอดและเห็นบทบาทของพ่อในฐานะโค้ชและนักกีฬาทีมชาติในอดีต จึงทำให้เด็กหนุ่มมีความต้องการที่จะเล่นวอลเลย์บอลเหมือนพ่อ นอกจากนี้ อรสา สิทธิ มารดาของอัศมเดช ซึ่งเป็นครูพลศึกษาของโรงเรียนเดียวกันและเป็นนักกีฬาไม่เคยลงแข่งขัน แต่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ให้การสนับสนุนด้านความรู้และสุขภาพร่างกายให้กับบุตรชายในการฝึกซ้อมเช่นกัน
พัฒนาทักษะตำแหน่งบีหลังก่อนมุ่งมือเซต
ในแง่ของตำแหน่งในการเล่น โค้ชเก๋ สุธี ได้ชี้แจงว่าในปัจจุบันอัศมเดชลงเล่นในตำแหน่งบีหลัง แต่ด้วยความตั้งใจของเด็กที่ต้องการเล่นตำแหน่งมือเซตเหมือนพ่อ ทำให้โค้ชตัดสินใจให้ฝึกฝนในตำแหน่งบีหลังก่อนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้แข็งแกร่งและเข้าใจเกมได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากเด็กเพิ่งเริ่มเล่นวอลเลย์บอลมาเพียง 3 ถึง 4 ปี และเพิ่งย้ายมาเรียนที่หอวังนนทบุรี ดังนั้นจึงยังมีเวลาในการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์อีกมาก โดยเฉพาะเมื่อในทีมชุดปัจจุบันมีรุ่นพี่ทำหน้าที่เป็นมือเซตตัวหลักอยู่แล้ว
บรรยากาศการแข่งขันและเป้าหมายอนาคต
สำหรับบรรยากาศในการเข้าร่วมแข่งขันรายการ PMYC วอลเลย์บอล ยู15 อัศมเดช ได้เปิดเผยความรู้สึกส่วนตัวว่าสนุกกับการแข่งขันมาก เพราะได้พบปะกับเพื่อน ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ และรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่มีโอกาสได้ลงแข่งขันในเวทีนี้ ซึ่งแม้ทีมจะไม่ได้เข้าสู่รอบสุดท้าย แต่การพัฒนาทักษะและการได้รับประสบการณ์จริงนับเป็นก้าวสำคัญในการเติบโตของนักวอลเลย์บอลรุ่นเยาว์
การแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Future Starts Here ที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพและติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอล PMYC อย่างใกล้ชิด สามารถติดตามผลการแข่งขันและร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาเยาวชนไทยเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ volleyball.or.th และผ่านเพจ Facebook ของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
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