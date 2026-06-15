กระเป๋า 0xa2e8 ทำกำไร 4.9 ล้านดอลลาร์จาก Short ETH ด้วยเลเวอเรจ 20 เท่า แสดงอัตราชนะ 90% ใน 5 วัน

นักเทรดลับรหัส 0xa2e8 สร้างกำไร 160 ล้านบาทจากการเปิด Short Ethereum มูลค่าเกือบ 30 ล้านดอลลาร์ด้วยเลเวอเรจ 20 เท่า แสดงอัตราการชนะ 90% จาก 10 คำสั่งซื้อขายภายใน 5 วัน
นักเทรดที่ซ่อนตัวด้วยรหัสกระเป๋า 0xa2e8 กำลังสร้างกระแสความตื่นเต้นในวงการ คริปโต โดยเฉพาะตลาดฟิวเจอร์สของ Ethereum (ETH) ผ่านสถิติ การเทรด ที่เหนือระดับในช่วงห้าวันที่ผ่านมา โดยที่เขาได้เปิดออเดอร์ซื้อขายทั้งหมด 10 ครั้งโดยชนะตลาดถึง 9 ครั้ง ทำให้อัตราการชนะ (Win Rate) ขึ้นถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และการขาดทุนเพียงครั้งเดียวที่เป็นจำนวนเงินน้อยนิดเมื่อเทียบกับกำไรรวมที่มหาศาล เหตุการณ์นี้ได้รับการเปิดเผยโดยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนระดับโลก Lookonchain ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากกระเป๋าแบบโปร่งใสและเปิดเผยให้สาธารณชนได้เห็นรายละเอียดของการทำกำไรของนักเทรดคนนี้อย่างชัดเจน ภายในระยะเวลาเพียงห้าวัน นักเทรดดังกล่าวได้ทำกำไรสุทธิรวมถึง 4.
93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 160 ล้านบาทไทย ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการสลับตำแหน่งระหว่าง Long และ Short อย่างเชี่ยวชาญตามเทรนด์ระยะสั้น การทำกำไรของเขาไม่ได้เกิดจากการคาดเดาแบบสุ่ม แต่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์เชิงลึกของสภาพคล่อง ตลาดออปชั่น และข้อมูลเชิงเทคนิคหลายระดับ การใช้เลเวอเรจสูงถึง 20 เท่าในการเปิด Short สัญญา ETH จำนวน 17,000 เหรียญ มูลค่าเกือบ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่า ราคาของ ETH จะปรับฐานลงในช่วงสั้น ๆ ที่จะมาถึง การเปิด Short ด้วยมูลค่าต่อสัญญาเกือบหนึ่งพันล้านบาทนี้ไม่เพียงแต่เป็นการส่งสัญญาณเชิงลบต่อราคา Ethereum เท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนผู้ลงทุนคนอื่นๆ ให้ระมัดระวังต่อความผันผวนของตลาดคริปโตในช่วงเวลานี้ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่าการใช้เลเวอเรจอย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำให้กำไรสูงขึ้นอย่างมาก หากมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม แม้ว่าการเทรดด้วยเลเวอเรจสูงจะเสี่ยงต่อการขาดทุนอย่างรวดเร็ว แต่ในกรณีของนักเทรด 0xa2e8 ความสำเร็จนี้ยืนยันว่า การศึกษาตลาดอย่างลึกซึ้งและการกำหนดกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในตลาดฟิวเจอร์สของคริปโต การสังเกตพฤติกรรมและการเคลื่อนไหวของกระเป๋าแบบนี้จะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในยุคที่ตลาดคริปโตเต็มไปด้วยโอกาสและความไม่แน่นอ
Ethereum เลเวอเรจ คริปโต การเทรด Lookonchain
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