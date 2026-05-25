กระเป๋าเงิน Ethereum ยุค Pre-mine ซึ่งไม่มีความเคลื่อนไหวมาอย่างยาวนานได้ตื่นกลับมาใช้งานอีกครั้ง

กระเป๋าเงิน Ethereum ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของเครือข่ายได้ถูกกลับมาใช้งานอีกครั้ง หลังจากผ่านไปกว่าหนึ่งทศวรรษ โดยมีการเคลื่อนย้ายเหรียญจำนวน 2,000 ETH ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 4.23 ล้านดอลลาร์
23 ล้านดอลลาร์ ที่อยู่กระเป๋าเงินดังกล่าวได้รับโทเคนเหล่านี้มาตั้งแต่ช่วง Pre-mine ของ Ethereum ในปี 2015 และถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการแตะต้องมานานถึง 10.8 ปี ก่อนที่จะเริ่มแสดงความเคลื่อนไหวอย่างกะทันหัน โดยสินทรัพย์ในกระเป๋านี้มีมูลค่าประเมินเพียง 620 ดอลลาร์ในช่วงเวลาที่ได้รับเหรียญมาในตอนแรก เมื่อเทียบกับราคาตลาดในปัจจุบัน เหรียญ 2,000 ETH จำนวนเดียวกันนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงกว่า 6,800 เท่าจากมูลค่าดั้งเดิม ซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงการก้าวกระโดดของ Ethereum นับตั้งแต่เปิดตัว ทั้งนี้ช่วง Pre-mine ของ Ethereum หมายถึงการสร้างและแจกจ่ายเหรียญจำนวน 72 ล้าน ETH ให้กับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาและผู้สนับสนุนในยุคแรกก่อนที่เครือข่ายจะเปิดตัวต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 2015 ที่อยู่กระเป๋าเงินเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในที่อยู่ที่เก่าแก่ที่สุดบนบล็อกเชนและหลายแห่งก็ไม่มีความเคลื่อนไหวมานานหลายปี การกลับมาทำงานของกระเป๋าเงินลักษณะนี้มักจะดึงดูดความสนใจจากชุมชนคริปโตได้เสมอ เนื่องจากมันอาจส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของผู้ถือครองหรืออาจเป็นเพียงการที่นักลงทุนระยะยาวตัดสินใจเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ของตนเอง สำหรับผู้ถือครองระยะยาวหรือที่เรียกกันติดปากว่า Diamond Hands เหตุการณ์นี้ช่วยตอกย้ำถึงศักยภาพของกลยุทธ์การลงทุนที่อาศัยความอดทนข้ามปี อย่างไรก็ตามมันยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการกระทำในอนาคตของวาฬที่ยังคงหลับใหลรายอื่นๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพคล่องของตลาดหากท้ายที่สุดแล้วมีการเทขายสินทรัพย์จำนวนมหาศาลออกมา สรุปแล้วการตื่นขึ้นของกระเป๋าเงิน Ethereum ยุค Pre-mine อายุ 10.8 ปีใบนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในโลกบล็อกเชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรากฐานทางประวัติศาสตร์ของเครือข่ายและผลลัพธ์ทางการเงินที่เหนือความคาดหมายสำหรับผู้มีส่วนร่วมในยุคแรก แม้ตัวตนและแรงจูงใจของเจ้าของกระเป๋าเงินจะยังคงเป็นปริศนา แต่ธุรกรรมนี้ก็ได้เพิ่มบทที่น่าสนใจให้กับเรื่องราวการเติบโตของ Ethereum ที่ยังคงดำเนินต่อไ
ราคา Ethereum (ETH) เดีดตัวขึ้นในวันเดียวกับแนวโน้มขาลงระยะกลางนักลงทุนได้ชื่นชมการดีดตัวของราคา Ethereum ในวันเดียวกับแนวโน้มขาลงระยะกลาง หลังจากราคาปรับตัวลดลงไปแตะจุดต่ำสุดของวันที่ $2,020.99และเทียบกับโซนจิตวิทยาที่สำคัญที่ $2,000 เหตุการณ์นี้ทำให้มูลค่าตลาดรวมของ ETHกลับขึ้นมาสูงถึง 2.57 แสนล้านดอลลาร์ต่อช่วง 24 ชั่วโมง ปริมาณการซื้อขายในช่วงเดียวกันเพิ่มขึ้นเป็น 1.53 หมื่นล้านดอลลาร์ นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังสะท้อนว่ามีการซื้อขายที่สำคัญเข้ามาในช่วงที่ราคาอ่อนตัวลงในบริบทที่มีความซับซ้อน
Ethereum Foundation เตรียมปรับเปลี่ยนมาตรการดำเนินงาน ลดการขาย ETH และเน้น StakingEthereum Foundation (EF) กำลังปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานไปสู่รูปแบบที่กระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดการเน้นขยายระบบนิเวศและลดบทบาทในการควบคุมกลาง พร้อมระบุว่า EF เตรียมลดการขาย ETH น้อยลงและเน้น Staking เพื่อสร้างรายได้แทน
