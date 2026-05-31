กระแสความงามของเกาหลีใต้: ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประเทศตะวันตก

📆5/31/2026 12:45 AM
PostToday
กระแสความงามของเกาหลีใต้ได้รับแรงหนุนจากสื่อสังคมออนไลน์ โดยแฮชแท็ก #KoreaGlowUp ได้รับความนิยมอย่างมากบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น อินสตาแกรม ทำให้ภาพลักษณ์ของเกาหลีใต้ในฐานะศูนย์กลางความงามระดับโลกยิ่งแข็งแกร่งขึ้น นักท่องเที่ยวจำนวนมากระบุว่า หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้ได้รับความนิยมคือค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าประเทศตะวันตกอย่างมีนัยสำคัญ บางกรณีมีราคาถูกกว่าถึงร้อยละ 20 ขณะเดียวกันยังสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคนิคด้านความงามที่ล้ำหน้ากว่าหลายประเทศ ซินดี กู นักตัดต่อวิดีโอสำหรับสื่อสังคมออนไลน์วัย 30 ปีจากสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า เกาหลีใต้มีทางเลือกด้านความงามหลากหลายที่ยังไม่มีให้บริการในสหรัฐฯ โดยเธอเดินทางมารับบริการยกกระชับใบหน้าที่คลินิกความงามในย่านกังนัมของกรุงโซล ด้านเซริน ลี ผู้อำนวยการฝ่ายผิวหนังและความงามของคลินิกดังกล่าว มองว่าการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริการมีราคาที่เข้าถึงได้ เนื่องจากเกาหลีใต้มีคลินิกความงามจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ ข้อมูลจากสมาคมแพทย์ผิวหนังเกาหลีระบุว่า ปัจจุบันมีคลินิกที่ให้บริการดูแลผิวพรรณราว 15,000 แห่ง โดยส่วนใหญ่ดำเนินงานโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ส่งผลให้ตลาดมีการแข่งขันสูงและช่วยกดราคาค่าบริการลง นักท่องเที่ยวจำนวนมากจึงสามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลายและราคาไม่แพง ทำให้กระแสความงามของเกาหลีใต้ได้รับความนิยมอย่างมา

