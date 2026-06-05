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กระแสข่าวปลอมเกี่ยวกับการเก็บภาษีย้อนหลัง

ข่าวทั่วไป News

กระแสข่าวปลอมเกี่ยวกับการเก็บภาษีย้อนหลัง
ข่าวปลอมการเก็บภาษีย้อนหลังโครงการไทยช่วยไทยพลัส
📆6/5/2026 4:48 AM
📰Thansettakij
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📊News: 26% · Publisher: 63%

รัฐบาลได้ประกาศว่าไม่มีนโยบายส่งข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส ไปให้กรมสรรพากรเพื่อคิดภาษีย้อนหลัง

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นรายย่อย ซึ่งมักมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ 1.8 ล้านบาทต่อปี จึงไม่เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ฝ่ายข้าราชการประจำ เปิดเผยว่า จากนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงทางสังคมของ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ที่มุ่งยกระดับการสร้างความตระหนักรู้เท่าทัน ข่าวปลอม และข้อมูลบิดเบือน ล่าสุด ศูนย์ต่อต้าน ข่าวปลอม ประเทศไทย (AFNC) ได้มอนิเตอร์พบกระแสข่าวที่สร้างความกังวลใจให้กับผู้ประกอบการอย่างมาก จากการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2569 พบว่า มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับ ข่าวปลอม และข่าวบิดเบือนบนโลกออนไลน์กว่า 130,460 ข้อความ โดยเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ คือ กระแสข่าวลือเรื่อง การเก็บภาษีย้อนหลัง จากการใช้แอปพลิเคชันของรัฐกระทรวงดีอี ได้ประสานงานร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และขอชี้แจงให้พี่น้องประชาชนและร้านค้าสบายใจได้ว่า เป็นข่าวจริง ที่ รัฐบาล ไม่มีนโยบายส่งข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจาก โครงการไทยช่วยไทยพลัส ไปให้ กรมสรรพากร เพื่อคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงเกณฑ์การยื่นภาษี: ร้านค้ามีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ก็ต่อเมื่อมี รายได้รวมจากทุกช่องทางตลอดทั้งปี ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่ กรมสรรพากร กำหนด ไม่ใช่คิดเฉพาะยอดเงินจาก โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เท่านั้น หมดห่วงเรื่อง VAT: ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นรายเล็กถึงรายย่อย (Micro SMEs) ซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1.

8 ล้านบาท จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คิดจากรายได้เฉลี่ยทั้งปี: เกณฑ์การประเมินภาษีจะดูที่ภาพรวมรายได้ทั้งปีเป็นหลัก ไม่ใช่พิจารณาจากช่วงที่เข้าร่วมโครงการแล้วมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราว ดังนั้น ขอให้อย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปา

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ข่าวปลอม การเก็บภาษีย้อนหลัง โครงการไทยช่วยไทยพลัส รัฐบาล กรมสรรพากร

 

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