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สายไหม้! ลูกหนี้หัวหมอ โอนสายเข้า สภ. เมืองพัทยา แก๊งเงินกู้ถล่มโทร 200 สาย/วัน สภ. เมืองพัทยา ป่วน!
ลูกหนี้หัวหมอ โอนสายเข้าโรงพัก แก๊งแอปฯ เงินกู้ โทรจิกตำรวจ รับสายแทบไหม้ 200 ครั้ง/วัน 2 มิ. ย. 2569 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยัง สภ. เมืองพัทยา อ. บางละมุง จ.
ชลบุรี หลังในโลกโซเชียล มีการแชร์คลิป เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเป็นพนักงานประจำศูนย์วิทยุ รับสายจากโทรศัพท์มือถือ พูดคุยกับบุคคลซึ่งอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหนี้ มาตามทวงหนี้ ทั้งที่ตำรวจบอกว่าเป็นเบอร์โรงพัก แต่ยังถูกต่อ专利申请ด blueprint รายละเอียด sb nd s ถูกต่อ专利申请ด blueprint deutschlandë nd 總統 Kou nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd n
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