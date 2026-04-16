กระเป๋าปริศนาโอน USDC กว่า 988,000 ดอลลาร์เข้า Binance ส่อเค้าสัมพันธ์ Arthur Hayes

Lookonchain รายงานการเคลื่อนไหวของกระเป๋าคริปโตที่อาจเชื่อมโยงกับ Arthur Hayes โดยมีการโอน USDC มูลค่าเกือบ 1 ล้านดอลลาร์เข้า Binance ท่ามกลางการโอน ETH ซึ่งสร้างความสงสัยและการตีความที่หลากหลายในตลาด
รายงานล่าสุดจาก Lookonchain เผยข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมของกระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีที่อยู่เริ่มต้นด้วย 0x19bAD775 โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา กระเป๋าดังกล่าวได้แสดงความเคลื่อนไหวที่สำคัญหลายประการ นอกเหนือจากการโอนสกุลเงินดิจิทัล ETH (Ether) แล้ว ยังพบการโอน USDC (USD Coin) เข้าสู่กระดานเทรด Binance เป็นจำนวนถึงสองครั้ง โดยครั้งแรกมีมูลค่าประมาณ 603,000 ดอลลาร์สหรัฐ และครั้งที่สองมีมูลค่าประมาณ 384,000 ดอลลาร์สหรัฐ การโอนทั้งสองครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 19-23 ชั่วโมงก่อนหน้า ทำให้ยอดรวมของ USDC ที่ถูกส่งเข้ากระดานเทรด Binance จากกระเป๋าใบนี้สูงถึงกว่า 988,000 ดอลลาร์สหรัฐ
การเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องและมีมูลค่าสูงของสินทรัพย์หลายประเภทจากกระเป๋าใบนี้บ่งชี้ถึงการบริหารจัดการพอร์ตที่คึกคัก อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือ Lookonchain ระบุเพียงว่ากระเป๋าดังกล่าว “อาจเชื่อมโยง” กับ Arthur Hayes ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในวงการคริปโตเท่านั้น ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงความเป็นเจ้าของกระเป๋าใบนี้จริง ซึ่งสถานการณ์นี้ย่อมเพิ่มความคลุมเครือและความไม่แน่นอนในการตีความธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแวดวงการเงินดิจิทัล
การโอน ETH ในปริมาณมากเข้าสู่กระดานเทรดมักถูกนักวิเคราะห์ตลาดตีความว่าเป็นสัญญาณเบื้องต้นของการเตรียมขายสินทรัพย์ เนื่องจากนักลงทุนที่ตั้งใจจะถือครองสินทรัพย์ในระยะยาวมักเลือกที่จะเก็บรักษาไว้ในกระเป๋าเงินส่วนตัว (Private Wallet) หรือกระเป๋าเย็น (Cold Wallet) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม การนำ ETH เข้าสู่ตลาดซื้อขายอาจมีเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการขายได้เช่นกัน เช่น การนำไปใช้เพื่อเปิดสถานะการซื้อขายแบบมาร์จิ้น (Margin Trading) หรือฟิวเจอร์ส (Futures Trading) ซึ่งจำเป็นต้องใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หรืออาจเป็นการนำไปใช้เป็นหลักประกัน (Collateral) ในการทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ หรือแม้กระทั่งเป็นการซื้อขายแบบ Over-the-Counter (OTC) ที่เป็นการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรงนอกเหนือจากตลาดกลาง หรืออาจเป็นการปรับสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (Portfolio Rebalancing) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
Arthur Hayes เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะนักลงทุน ผู้บริหารกองทุน และนักวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค (Macro Analyst) ที่มีบทบาทและอิทธิพลอย่างสูงในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งบริหาร Maelstrom ซึ่งเป็นสำนักงานครอบครัว (Family Office) และเป็นกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital Fund) ที่มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน นอกจากนี้ Arthur Hayes ยังมีชื่อเสียงจากการเขียนบทความวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและการคาดการณ์แนวโน้มตลาดที่ได้รับความสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิดจากนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญในวงการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยอิทธิพลและความโดดเด่นของเขา การเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ถูกระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับเขาจึงมักตกเป็นเป้าสายตาของตลาดคริปโต และถูกนำไปตีความเพื่อคาดเดาทิศทางของตลาดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในกรณีนี้ การโอน USDC จำนวนมากเข้าสู่ Binance พร้อมกับการโอน ETH อาจส่งสัญญาณบางอย่างที่นักลงทุนกำลังพยายามแกะรอย เพื่อทำความเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนของ Arthur Hayes หรือกระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับเขา
การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัลในปริมาณมากเช่นนี้ มักจุดประกายการวิเคราะห์และการเก็งกำไรในตลาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลอย่าง Arthur Hayes แม้ว่าการโอน ETH เข้าสู่กระดานเทรดอาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณของการขาย แต่การโอน USDC จำนวนมากเข้า Binance ก็อาจมีความหมายได้หลายนัยยะ นอกเหนือจากการเตรียมขาย ETH แล้ว ผู้ที่สังเกตการณ์อาจตีความว่า USDC ที่โอนเข้ามาจำนวนมากนี้ อาจถูกนำไปใช้เป็นหลักประกันในการซื้อขายอนุพันธ์ (Derivatives) ที่มีมูลค่าสูง หรืออาจเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ในตลาด Binance เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม การที่ USDC จำนวนมากถูกโอนเข้ากระดานเทรดอาจบ่งบอกถึงความต้องการสภาพคล่อง (Liquidity) ที่สูง หรือการเตรียมพร้อมสำหรับการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้ ผู้เล่นในตลาดจะยังคงจับตาดูการเคลื่อนไหวต่อไป เพื่อดูว่าจะมีธุรกรรมอื่นใดตามมาหรือไม่ และจะสามารถยืนยันความเชื่อมโยงกับ Arthur Hayes ได้อย่างเป็นทางการหรือไม่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินทิศทางของตลาดคริปโตในระยะสั้นและระยะยาว
