กระแส Loveza ดื่มน้ำโซดาวิตามิน 3 ล้านลิตร ขายหมดเกลี้ยงตลาดพี่ยาคนรุม
กระแส Loveza น้ำโซดาวิตามินไวรัลขายดีจนเครื่องปั่นเกือบพังที่วัดไร่ขิง และหมดเกลี้ยงภายใน 20 นาทีที่ตลาดพี่ยาคนรุม รายได้กว่า 3 ล้านบาทใน 1 ปี
ปรากฏการณ์กระแสไวรัลของเครื่องดื่มในชื่อ Loveza น้ำโซดาผลไม้ผสมวิตามิน ได้กลายเป็นกระแสที่น่าสนใจและได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน ทำให้หลายคนรู้สึกต้องการไปหามาดื่มสักครั้ง โดยกระแสนี้เกิดขึ้นจากการเห็นการจำหน่ายเมนูสลัดน้ำโซดาในตลาด วัดไร่ขิง จังหวัด นครปฐม ซึ่งมีผู้ไปต่อคิวนำไปบริโภคเป็นจำนวนมาก จนส่งผลให้เครื่องปั่นเกือบพังเนื่องจากยอดคำสั่งซื้อมีปริมาณสูงมาก
กระแส Loveza ระบาดหนักที่วัดไร่ขิง
จากการติดตามความเคลื่อนไหวในเพจของน้องเอลฟ์เกียวเด็งจัมโบ้ ที่ได้นำ Loveza มาขายเป็นเมนูสลัดน้ำโซดา ทำให้สินค้านี้กลายเป็นสินค้าขายดีอย่างแท้จริงในงานวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ซึ่งบรรยากาศในงานมีผู้คนไปต่อคิวนำสินค้ากลับไปบริโภคเป็นจำนวนมาก จนทำให้เครื่องปั่นแทบพังเพราะมีคำสั่งซื้อมากมายAlso read– สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส ฉลอง 20 ปีบัตรเครดิตร่วม เปิดตัวแคมเปญ ‘20 ปี 20 เส้นทาง’ มอบประสบการณ์ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
หลายคนมีความคิดเห็นที่หลากหลายต่อเครื่องดื่มชนิดนี้ บางคนก็ชื่นชมในรสชาติและความสดชื่น ในขณะที่บางคนอาจรู้สึกเฉย ๆ แต่ในที่สุดผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ดี ผู้บริโภคจะเป็นคนตัดสินด้วยตนเอง ว่าเครื่องดื่มชนิดนี้เหมาะสมกับรสนิยมหรือไม่อย่างไร โดยกระแสที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ได้ทำให้เจ้าแม่คอนเทนต์และผู้มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของสังคม ได้เข้ามาให้ความสนใจและกลายเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นี้
Loveza หมดเกลี้ยงในตลาดพี่ยาคนรุม
สำหรับเจ้าแม่คอนเทนต์ที่มีผู้ติดตามหน้าเพจมากกว่า 2 ล้านคน อย่างเจ้าของตลาดอย่าง พี่ญาคนรุม การหยิบจับอะไรขึ้นมาเวลานี้ก็สามารถกลายเป็นสินค้าเงินทองไปได้ทันที พี่ญาก็ไม่พลาดที่จะขอเกาะกระแสไวรัลของ Loveza โดยได้นำ Loveza ไปวางขายที่ตลาดของตน
ในฐานะเจ้าแม่คอนเทนต์ พี่ญาได้โชว์รถพ่วง 18 ล้อที่ขน Loveza มาเต็มคันรถ และออกมาประกาศว่าตอนนี้ Loveza อยู่ในตลาดพี่ญาหมดแล้ว ใครอยากซื้อมาซื้อที่พี่ญาเท่านั้น จนทำให้เกิดปรากฏการณ์ Loveza 3,000 ลังที่ลงตลาดพี่ญาขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่ถึง 20 นาที พ่อค้าแม่ค้าและผู้สนใจต้องไปต่อคิวและแย่งกันเหมาเพื่อนำไปขายต่อ
นอกจากนี้ยังมีกระแส Loveza ออกมาเป็นระยะ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการไปต่อคิวเพื่อซื้อสลัดน้ำ Loveza ที่วัดไร่ขิง ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ไวรัลเครื่องดื่มขายดีที่งานวัดไร่ขิง ขายดีจนทำน้ำไม่ทัน เครื่องปั่นเกือบพังเพราะยอดสั่งซื้อถล่มทลายทะลุหลักระดับ 5,000 แก้วต่อวัน จนมาถึงตลาดพี่ญาคนรุมก็ต้องมาดูกันว่า ต่อไปนี้ Loveza จะสร้างปรากฏการณ์อะไรให้คนบนโลกออนไลน์ติดตามอีก
ประวัติและความล้มเหลวของแบรนด์
Loveza คือ น้ำโซดาผลไม้ 0% น้ำตาล ผสมวิตามิน B3, B6, B12 มีรสชาติอย่าง องุ่นเคียวโฮ ฮันนี่เลมอน และลitchi โดยเจ้าของ Loveza คือ คุณซุง ศตาวิน นาราทองเพชร กับ ซ้อกาด ณัฐชยานันทน์ สุขวฒนพร ก่อนที่จะมาทำเป็น Loveza ทั้งสองได้ผ่านการทำธุรกิจมาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์ Love Potion ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า สกินแคร์ และเครื่องสำอางที่วัยรุ่นรู้จักกันดี
ก่อนจะมาทำเป็น Loveza เครื่องดื่มน้ำโซดาผลไม้ ทั้งคู่เคยทำแบรนด์น้ำเปล่าแต่งกลิ่นผลไม้ภายใต้แบรนด์ LOVELY DRINK ซึ่ง那次นั้นไม่ประสบผลสำเร็จ ทำให้งดทุนไปกว่า 15 ล้านบาท ก่อนที่จะปิดตัวลงภายในเวลาเพียงแค่ 4 เดือน โดยไอเดียการทำน้ำเปล่าแต่งกลิ่นผลไม้ในครั้งนั้นมาจากทั้งสองได้เดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและไปเจอน้ำดื่มแต่งกลิ่นผลไม้ซึ่งขายดีมากที่ญี่ปุ่น
พอกลับมาประเทศไทยก็นำแนวคิดดังกล่าวกลับมาทำที่ประเทศไทย แต่ไลฟ์สไตล์หรือความชอบของคนไทยไม่เหมือนกับญี่ปุ่น และรูปแบบการนำเสนอเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการขาย การบริหารจัดการสต็อก รวมถึงการผลิต ทำให้那次นั้นเป็นบทเรียนราคาแพงที่นำกลับมาประยุกต์ใช้กับ Loveza ในปัจจุบัน
กลยุทธ์เจาะกลุ่ม Gen Z และ Millennial
ปัจจุบัน Loveza เจาะกลุ่ม Gen Z และ Millennial ที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 35 ปี ซึ่งชอบดื่มเครื่องดื่มมีรสชาติแต่ใส่ใจสุขภาพ ไม่อยากดื่มน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลสูง สร้างกระแสด้วยการปล่อยวิดีโอสั้นเน้นความสดชื่นและเสียงเปิดกระป๋องซ่าสุดฟิน และแจกสินค้าตัวอย่างกับ Influencer ระดับ Micro-Influencer เพื่อเกิด User Generated Content
นอกจากนี้ยังเปิดตัวแคมเปญ TikTok Dance หรือ Audio Challenge ร่วมกับ Creator ตัวท็อป ส่วนตลาดออฟไลน์ร่วมกับ CJ MORE ในด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมควบคุมราคาขายปลีกให้เข้าถึงง่าย และด้วยการกำลังการผลิตที่จำกัด นอกจากจะขายตามร้านสะดวกซื้อแล้ว พวกเขายังลงทุนนำ Loveza ไปเปิดตลาดต่างจังหวัดด้วยการศึกษาตลาดตามร้านโชห่วยต่าง ๆ ด้วยตัวเอง
การทำเช่นนี้ทำให้สามารถขยายตลาดไปต่างจังหวัดได้ง่ายขึ้น และการร่วมกับตลาดพี่ญาคนrum ส่วนหนึ่งเพื่อจะเข้าถึงร้านโชห่วยให้มากขึ้น ทั้งนี้ การวางแผนอย่างรัดกุม และการนำประสบการณ์จากความล้มเหลวที่เคยผิดพลาดมาประยุกต์ใช้ และการบุกตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างกระแสบนโลกออนไลน์ร่วมกับอินฟลูดียังทำให้ Loveza ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา
จนเกิดกระแสไวรัลตามหา Loveza ในกลุ่ม Gen Z ทำให้ตั้งแต่เปิดตัวมาไม่ถึง 1 ปี กวาดรายได้ไปมากกว่า 3 ล้านบาท ถูกจับตาในวงการเครื่องดื่มอีกแบรนด์หนึ่ง และยังคงสร้างปรากฏการณ์ต่อไปว่าจะสามารถสร้างกระแสใหม่ให้กับผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ได้อย่างไรต่อไป
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