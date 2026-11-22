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กระบะหลงทางตกคลองชลประทาน พระนครศรีอยุธยา เสียชีวิต 3 ศพ
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รถกระบะหลงทางพุ่งตกคลองชลประทาน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เสียชีวิต 3 ศพ ผู้ใหญ่บ้านและพลเมืองดีโดดน้ำช่วยแต่ไม่ทัน เหตุเกิด 22 พ.ย. 2569
เกิดเหตุสลดใจบนถนนเลียบคลองชลประทานบริเวณหลังวัดม่วง หมู่ 5 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเวลา 19.30 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 รถยนต์กระบะสีเงินได้พุ่งตกลงไปในน้ำอย่างแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตภายในรถจำนวน 3 ราย ท่ามกลางความโศกเศร้าของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ
เจ้าหน้าที่และพลเมืองดีช่วยเหลือนาทีวิกฤตAlso read‘สำนักพุทธฯ’ เตรียมเสนอมส. ‘เงินทอดกฐิน-ผ้าป่า’ ต้องนำเข้าบัญชีวัดนายโชคชัย ชาวไร่ อายุ 34 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีรถยนต์ตกลงไปในคลองชลประทานจึงรีบเดินทางมาตรวจสอบ ทันทีที่ไปถึงพบว่าพลเมืองดีหลายรายได้กระโดดลงไปในน้ำเพื่อช่วยผู้ประสบเหตุขึ้นมาได้แล้ว 1 ราย ผู้ใหญ่บ้านจึงรีบกระโดดลงไปในน้ำเพื่อช่วยค้นหาผู้ติดอยู่ภายในรถเพิ่มเติมจนพบอีก 2 ราย ประกอบด้วย ชาย 1 ราย และ หญิง 1 ราย ช่วยกันนำร่างขึ้นมาจากน้ำเพื่อนำมาปฐมพยาบาลและทำซีพีอาร์อย่างเร่งด่วน ทว่าไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ ผู้ประสบเหตุทั้ง 3 รายเสียชีวิตคาที่บริเวณที่เกิดเหตุ
รายละเอียดผู้เสียชีวิตและเส้นทางที่ผิดพลาด
Advertisementจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบชื่อผู้เสียชีวิต ได้แก่ นายอั้น อายุ 92 ปี และนางชฎากาญจน์ อายุ 65 ปี ซึ่งถือครองทะเบียนรถจังหวัดชลบุรี รวมถึง น.ส.ศิริกัลยา อายุ 62 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เบื้องต้นคาดว่าเป็นครอบครัวหรือเพื่อนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยนำกล่องพลาสติกขนาดใหญ่บรรจุเสื้อผ้า ที่นอน และอุปกรณ์สำหรับพักแรมมาด้วยจำนวนมาก ผู้เสียชีวิตเคยแวะสอบถามเส้นทางจากร้านค้าในหมู่บ้านว่าจะเดินทางไปยังอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องไปทางไหนก่อนจะขับรถออกไป
สาเหตุอาจเกิดจากความไม่ชำนาญเส้นทางจากรายงานของ ร.ต.ท.สันติ ธูปหอม รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.บางปะหัน และข้อมูลจากร้านค้าที่ให้ผู้เสียชีวิตสอบถามเส้นทาง ระบุว่าผู้ขับขี่เป็นผู้หญิง หลังจากได้รับคำแนะนำแล้วได้ขับรถมาตามถนนทางตรงอาจไม่ทันสังเกตว่าด้านหน้าเป็นทางสามแยกทำให้รถพุ่งตกลงไปในคลองชลประทาน เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ขับขี่อาจไม่ชำนาญเส้นทางในบริเวณนี้หรือไม่สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบข้างอย่างเพียงพอจึงเกิดเหตุขึ้น โดยยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ชัดเจน
ขั้นตอนกฎหมายและติดตามผู้เกี่ยวข้อง
Advertisementในส่วนของกระบวนการทางกฎหมาย ร.ต.ท.สันติ ธูปหอม ได้มอบหมายให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย เพื่อแจ้งเหตุและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงสภาพรถยนต์อีซูซุทะเบียนชลบุรีที่จมน้ำเกือบมิดคันเหลือเพียงหลังคารถโผล่พ้นน้ำเพื่อนำส่งชันสูตรพลิกศพต่อไป
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