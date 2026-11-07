กระบี่น้อยชุมนุมชะอำ ตรวจพบน้องชายผู้นำพกปืน 20 นัด
กำนันมะโน นำขบวนม็อบถึงชะอำ ก่อนตรวจพบมานิตน้องชายพกปืน 9 มม. 20 นัด ยึดดำเนินการตามกฎหมาย เตรียมเคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ
เมื่อเวลา 17.30 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน นาย มะโน เครือแก้ว กำนันตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และแกนนำกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาชนปกป้องแผ่นดิน หรือ นปผ. ได้ขับเคลื่อนขบวนรถม็อบจำนวนกว่า 70 คัน เข้าสู่อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี โดยมุ่งหน้าจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างที่ขบวนรถเดินทางมาถึงบริเวณถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ ใกล้กับทางเข้าสนามกอล์ฟพาล์มฮิลล์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรชะอำ นำโดยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอำ นายอภิรักษ์ เพิ่มชัย ได้ทำการตั้งจุดตรวจค้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่Also read'พรรคส้ม-กำนันมะโน' เปิดศึกสองด้าน ถล่มภูมิใจไทย-รัฐบาล
ตรวจพบอาวุธผิดกฎหมายระหว่างจุดตรวจ
ระหว่างการตรวจสอบขบวนรถ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบนายมานิต เครือแก้ว อายุ 47 ปี ซึ่งเป็นน้องชายของกำนันมะโน พร้อมยึดของกลางเป็นปืนขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก และกระสุนปืนกว่า 20 นัด ซึ่งซ่อนอยู่ในบริเวณกระเป๋าคาดอกของนายมานิต
การตรวจพบอาวุธปืนดังกล่าวทำให้ขบวนม็อบต้องหยุดชะงักประมาณครึ่งชั่วโมง เพื่อรอเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวนายมานิตไปดำเนินการตามกฎหมายที่สถานีตำรวจภูธรชะอำ ในความผิดฐานพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาต ก่อนที่ขบวนรถจะเดินทางต่อได้
เวทีปราศรัยริมชายหาดชะอำใต้
หลังจากเหตุการณ์ตรวจสอบอาวุธสิ้นสุดลง กำนันมะโนได้บัญชาการให้ขบวนรถมารวมตัวกันบริเวณเลียบชายหาดชะอำใต้ เพื่อจัดตั้งเวทีปราศรัยชั่วคราวบนรถบรรทุก 6 ล้อ โดยมีการกระจายตัวของผู้ร่วมชุมนุมประมาณ 200 คน ไปยังบริเวณใกล้เคียง
ในช่วงเวลาที่มีการปราศรัย มีประชาชนในพื้นที่เพชรบุรีบางกลุ่มออกมาเรียกร้องให้ตำรวจควบคุมระดับเสียงไม่ให้ดังรบกวนการพักผ่อนของชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าเตือนและสั่งการให้ผู้ปราศรัยลดระดับเสียงลงตามคำสั่ง
แผนการพักแรมและเคลื่อนขบวนสู่กรุงเทพฯ
สำหรับกำหนดการพักแรมในช่วงค่ำ ผู้ร่วมขบวนม็อบมีการกระจายตัวเพื่อพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ โดยบางส่วนตัดสินใจตั้งเต็นท์นอนบริเวณชายหาดชะอำ ส่วนอีกกลุ่มเดินทางเข้าไปขออาศัยพักที่วัดหนองแจง อำเภอชะอำ ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้เคียง และบางส่วนเข้าพักที่โรงแรมและรีสอร์ตในพื้นที่
กำนันมะโนเปิดเผยว่า รู้สึกชื่นชมกับบรรยากาศและสภาพอากาศในอำเภอชะอำ โดยจะมีการเปิดเวทีปราศรัยในวันนี้และจะหาที่พักผ่อนตามวัดเช่นเดียวกับคืนที่ผ่านมา ก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากชะอำในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้
เส้นทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร
กำหนดการเคลื่อนขบวนของม็อบในเช้าวันถัดไป จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร โดยจะตัดผ่านจังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม ตามแผนการเดินทางที่เตรียมการไว้ โดยมีเป้าหมายที่จะไปถึงจุดหมายสุดท้ายในเวลา 18.00 น. ของวันพรุ่งนี้
กำนันมะโนย้ำว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างชอบธรรมในการนำปัญหาของประชาชนไปเสนอต่อรัฐบาล เพื่อให้หน่วยงานราชการเข้ามามีบทบาทในการจัดการและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด โดยยืนยันว่าได้รับการอนุญาตชุมนุมล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน
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