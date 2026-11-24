กระบี่ฮือฮา บินตรงจีน-กลางตะวันออก เพิ่ม 14% ฤดูร้อน 63
กรมท่าอากาศยานแจ้งคำขอบินฤดูร้อน 2570 เพิ่ม 14.2% มีเอทิฮัดแอร์เวย์ส์ และสายการบินจีนเปิดเส้นทางใหม่ จูงใจนักท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
กระทรวงคมนาคมโดย กรมท่าอากาศยาน ประกาศตัวเลขที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับภาคการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน เมื่อคำขอจัดสรรเวลาบินสำหรับฤดูร้อนปี 2570 ที่ ท่าอากาศยานกระบี่ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 14.2% เมื่อเทียบกับช่วงฤดูร้อนของปีก่อนหน้า การขยายตัวนี้สะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดกระบี่ในการดึงดูดผู้โดยสารจากตลาดระยะไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มสายการบินชั้นนำทั้งจากตะวันออกกลางและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ข้อมูลสถิติการบินและสายการบินใหม่
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 พบว่าท่าอากาศยานกระบี่มีคำขอทำการบินสำหรับกำหนดการบินฤดูร้อนปี 2570 ซึ่งครอบคลุมระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2570 ถึง 30 ตุลาคม 2570 รวมทั้งหมด 18,568 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากฤดูร้อนปี 2569 ถึง 2,306 เที่ยวบินAlso readเอาให้ตาย! เอ็นกูโมฮาเผยคำพูดแข้งลิเวอร์พูล หลังโยโร่โดนแดงเกมถล่มแมนยู 4-0
ในการแบ่งสัดส่วนของคำขอการบินนี้ กรมท่าอากาศยาน ระบุว่ามีจำนวนเที่ยวบินภายในประเทศสูงถึง 12,706 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก 5,862 เที่ยวบิน ซึ่งตัวเลขเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรและเวลาในการขึ้นลงของเครื่องบินให้กับสายการบินต่างๆ ที่สนใจทำการบินเข้ามายังจังหวัดกระบี่
กลยุทธ์สายการบินเอทิฮัดและจีน
การเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินมาจากแรงผลักดันสำคัญจาก 12 สายการบินที่เข้าร่วมประชุม IATA Slot Conference ครั้งที่ 159 เพื่อหารือเรื่องการจัดสรรเวลาบิน โดยมีกลุ่มสายการบินจากตะวันออกกลางและจีนเป็นผู้เล่นหลักที่เสนอเส้นทางใหม่หรือเพิ่มความถี่ในการให้บริการ
สำหรับสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส์ (Etihad Airways) ได้ยื่นขอเวลาทำการบินในเส้นทางอาบูดาบี ไปยังกระบี่ และเส้นทางกลับจากกระบี่สู่อาบูดาบี จำนวน 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นการเปิดประตูการเดินทางโดยตรงสำหรับผู้โดยสารจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ขณะเดียวกันจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จีนเซาท์เทิร์น แอร์เวย์ส์ (China Southern Airlines) มีแผนให้บริการเส้นทางกวางโจว ไปกระบี่ และเส้นทางกลับ จำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และหลอง แอร์ (Loong Air) ก็มีแผนให้บริการเส้นทางหางโจว ไปกระบี่ และเส้นทางกลับ จำนวน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
โอกาสตลาดและมุมมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
นอกจากสายการบินหลักที่ระบุแผนชัดเจนแล้ว ยังมีส่วนประกอบของตลาดจากสายการบินอื่นที่สนใจศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเส้นทางใหม่ เช่น สะลาม แอร์ (SalamAir) ที่กำลังพิจารณาเปิดเส้นทางจากเมืองมัสกัต ประเทศโอมาน มายังกระบี่ และเอชเค แอร์เอ็กซ์เพรส (HK Express) ที่สนใจเส้นทางจากฮ่องกง
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ ให้มุมมองว่า แผนให้บริการเที่ยวบินตรงจากกวางโจวและหางโจว รวมถึงคำขอเวลาบินจากอาบูดาบี สะท้อนให้เห็นความสนใจอย่างมากของสายการบินในตลาดจีนและตะวันออกกลางที่มีต่อกระบี่ในฐานะจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
หากทุกแผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติและเปิดให้บริการจริง ผู้โดยสารจากตลาดเหล่านี้จะมีทางเลือกในการเดินทางตรงถึงกระบี่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งไม่เพียงแต่สะดวกต่อผู้โดยสาร แต่ยังสร้างโอกาสอันมหาศาลให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่างเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสองตลาดนี้โดยตรง
ระบบจัดสรรเวลาและขั้นตอนต่อไป
ในส่วนของกระบวนการดำเนินงาน กรมท่าอากาศยานทำหน้าที่เป็น Facilitator หรือผู้อำนวยความสะดวกในการจัดเวลาการบินสำหรับท่าอากาศยานกระบี่ ซึ่งเป็นสนามบินระดับ 2 (Level 2) ที่มีตารางเที่ยวบินหนาแน่นในบางช่วงเวลา เพื่อให้เวลาเข้าออกของสายการบินสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของสนามบิน
เพื่อให้กระบวนการนี้ราบรื่นที่สุด กรมท่าอากาศยานได้ร่วมมือกับบริษัท Cohor Service ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายและพัฒนาระบบจัดสรรเวลาท่าอากาศยาน (Airport Slot Allocation) เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านเทคนิคและการพัฒนาระบบ
เป้าหมายสูงสุดคือการแก้ไขและพัฒนาระบบจัดสรรเวลาของกรมท่าอากาศยานให้สามารถประมวลผลคำขอการทำการบินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนเที่ยวบินและสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินต่อไป
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