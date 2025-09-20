กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ Agoda พัฒนา AI ด้านการท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมเดินหน้า MOU ขับเคลื่อนดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ฉลองครบรอบ 9 ปี พร้อมประกาศความร่วมมือกับ Agoda พัฒนา AI ด้านการท่องเที่ยวระดับโลก และลงนาม MOU ขับเคลื่อนการใช้งานดิจิทัลในหลายด้าน
นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัด กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงฯ ครบรอบ 9 ปี ภายใต้ชื่องาน 9 Years of DE: Building the Digital Future เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ว่า กระทรวงดีอีได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัท อโกด้า ( Agoda ) ในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับ การท่องเที่ยว ระดับโลก ซึ่งจะเป็นแห่งแรกของโลก โดยจะนำ เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในด้าน การท่องเที่ยว เพื่อให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการประยุกต์ใช้ AI
ในภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน 4 ฉบับ เพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ อาทิ การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้บริการบัตรอัตโนมัติ Easy Pass, การตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Office, การพัฒนาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานบนระบบ e-Office ภายใต้โครงการบริหารคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล การรู้เท่าทันภัยออนไลน์ และการเตือนภัยพิบัติ กระทรวงดีอีได้ดำเนินบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลมาตลอด 9 ปีที่ผ่านมา และจะยังคงมุ่งมั่นสร้างความตระหนักรู้และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน โดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มั่นคงและยั่งยื
กระทรวงดิจิทัล AI Agoda การท่องเที่ยว ดิจิทัล
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
ไมโครซอฟต์เร่งผลักดัน AI ในไทย สู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมไมโครซอฟต์ไทยเดินหน้าขยายบทบาทสู่แพลตฟอร์ม AI หนุนองค์กรทุกระดับสร้างนวัตกรรม พร้อมร่วมรัฐวางมาตรฐานการใช้ AI อย่างปลอดภัย
อ่านเพิ่มเติม »
ผู้เชี่ยวชาญเตือน คุยกับ AI เกินพอดี เสี่ยงสุขภาพจิตพังคุยกับ AI จนเกินพอดีอาจทำให้หลุดจากความจริง ผู้เชี่ยวชาญเตือน ‘AI Psychosis’ กำลังเพิ่มขึ้น ท่ามกลางยุคที่แชตบอทกลายเป็นเพื่อนสนิทของใครหลายคน”
อ่านเพิ่มเติม »
Zoom เปิด AI Companion 3.0 เพิ่มความสามารถ Agentic AI ทั้งแพลตฟอร์มZoom เปิดตัว AI Companion 3.0 พร้อมเทคโนโลยี Agentic AI ส่งมอบขีดความสามารถใหม่ ๆ และแพลตฟอร์มการทำงานที่ทรงพลัง พลิกโฉมวิธีสื่อสารและทำงานร่วมกันของทีมทั่วทั้งแพลตฟอร์ม
อ่านเพิ่มเติม »
'ม.กรุงเทพธนบุรี' ผนึกพลัง 'สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ' - 'กรมการกีฬามณฑลซานตง' ลงนาม MOU เสริมสร้างความร่วมมือด้านกีฬาระดับนานาชาติ'ม.กรุงเทพธนบุรี' ผนึกพลัง 'สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ' - 'กรมการกีฬามณฑลซานตง' สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนาม MOU เสริมสร้างความร่วมมือด้านกีฬาระดับนานาชาติ วันที่ 18 กันยายน 2568 – เวลา 15:00 น.
อ่านเพิ่มเติม »
ไมโครซอฟท์ขอรัฐบาลใหม่ปั้น AI ต่อแผนที่จะนำไปสู่ Action Plan ทำให้ไทยเป็นผู้สร้างเทคโนโลยี ไม่ใช่แค่ให้ความรู้ผ่านหลักสูตรต่างๆ เท่านั้น แต่รวมการแสดงวิธีการนำ AI ไปประยุกต์ใช้จริง โดยรัฐบาลใหม่ต้องให้ความสำคัญกับ AI ต่อ
อ่านเพิ่มเติม »
“เจ้าพ่อ AI” ออกโรงเตือน ! เทคโนโลยีจะทำให้คนตกงาน คนรวยจะรวยขึ้น คนส่วนใหญ่จะจนลงGeoffrey Hinton ผู้ที่ได้รับฉายาว่า 'บิดาแห่ง AI' และได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เมื่อปีที่ผ่านมา ได้ออกมาเตือนอย่างจริงจังว่า AI
อ่านเพิ่มเติม »