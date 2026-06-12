กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมดำเนินภารกิจพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ อย่างสมพระเกียรติสูงสุดตามโบราณราชประเพณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้สิ้นพระชนม์
กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมดำเนินภารกิจ พระราชพิธีพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ อย่างสมพระเกียรติสูงสุดตามโบราณราชประเพณี รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้สิ้นพระชนม์ นำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ (12 มิถุนายน 2569) เพื่อเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อ.
กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมดำเนินภารกิจพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ อย่างสมพระเกียรติสูงสุดตามโบราณราชประเพณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้สิ้นพระชนม์ นำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ (12 มิถุนายน 2569) เพื่อเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อ
กระทรวงวัฒนธรรม พระราชพิธีพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา