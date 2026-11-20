กระทรวงศึกษาธิการสั่งห้ามลงโทษนักเรียนที่เข้าร่วมชุมนุมโดยสงบ
กระทรวงศึกษาธิการสั่งสถานศึกษาทั่วประเทศห้ามลงโทษ ข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งนักเรียนที่ชุมนุมโดยสงบ และห้ามนำเรื่องทรงผมหรือเครื่องแต่งกายมาตัดสิทธิการเข้าสอบ เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ. สั่งการให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ห้ามลงโทษ ข่มขู่ กดดัน หรือกลั่นแกล้งนักเรียนที่เข้าร่วมการ ชุมนุมโดยสงบ คำสั่งนี้ออกมาหลังจากมีการเปิดเผยข่าวว่ากลุ่มนักเรียนและนักศึกษาเตรียมจัดกิจกรรมชุมนุมที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในช่วงเย็นของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569
ร.อ.หญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวต่อสาธารณชนในวันเดียวกัน โดยระบุว่านายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กำชับเรื่องนี้ด้วยตนเอง ประเด็นสำคัญคือการคุ้มครองสิทธิของผู้เรียนในการแสดงความคิดเห็นและการเรียกร้องสิทธิทางการศึกษาAlso readต้อนรับการกลับมา! มือดีส่งโดรนแอบถ่าย 'พอช' คุมแมนยูซ้อมมื้อแรก เห็นชัดแบ่ง3กลุ่ม (มีคลิป)
สาระสำคัญของคำสั่งห้ามลงโทษนักเรียนที่ชุมนุมโดยสงบ
คำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการระบุชัดว่า การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกเป็นสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นสถานศึกษาจึงไม่สามารถลงโทษนักเรียนเพียงเพราะเข้าร่วมการชุมนุมที่ดำเนินไปอย่างสงบ
สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการเน้นเป็นพิเศษคือการแยกสิทธิทางการศึกษาออกจากเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก ทางกระทรวงระบุว่าสิทธิทางการศึกษาต้องไม่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือลงโทษนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องทรงผมและเครื่องแต่งกาย
ด้วยเหตุนี้ สถานศึกษาไม่สามารถนำประเด็นเรื่องทรงผมหรือเครื่องแต่งกายมาเป็นเหตุปฏิเสธการเข้าสอบของนักเรียน หรือใช้เป็นข้ออ้างตัดโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนได้
จุดยืนของรัฐบาลและหน่วยงานด้านความปลอดภัย
ร.อ.หญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร ระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นระหว่างการชุมนุม
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังเปิดรับหนังสือข้อเสนอจากกลุ่มนักเรียนที่รวบรวมความคิดเห็นจากทั่วประเทศ โดยจะนำข้อเสนอเหล่านี้ไปประกอบการพิจารณาพัฒนาและทบทวนนโยบายด้านการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิและความต้องการของผู้เรียน
ทางด้านผู้ปกครอง กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือให้ดูแลและให้คำแนะนำบุตรหลานในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยควบคู่กับการใช้สิทธิของตน
ช่องทางร้องเรียนหากนักเรียนถูกข่มขู่หรือตัดสิทธิ
หากนักเรียนหรือผู้ปกครองพบการข่มขู่ กดดัน หรือถูกตัดสิทธิอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ทันทีที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิ เสรีภาพ และความปลอดภัย ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่ต้องรอให้เรื่องลุกลามไปถึงขั้นตอนอื่น
การประกาศครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้ทุกโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้นักเรียนที่ใช้สิทธิโดยสงบต้องเสียโอกาสทางการศึกษาหรือถูกกลั่นแกล้ง
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