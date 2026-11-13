กระทรวงพาณิชย์ขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสถึงปี 2570
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสถึงธันวาคม 2570 หนุนลงทุนแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งสูงสุด 1 หมื่นบาท ช่วยลดภาระต้นทุนเริ่มต้นให้ผู้ประกอบการรายใหม่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ "ไทยช่วยไทย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส" ออกไปจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2570 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่มีความสนใจหรือได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สามารถเข้าถึงการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีระบบการจัดการที่ชัดเจนและช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นกิจการ
มาตรการรัฐชดเชยค่าใช้จ่ายและสนับสนุนพื้นที่ขาย
โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม บริการ การศึกษา ค้าปลีก และความงาม โดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ในอัตราร้อยละ 50 ของราคาแพ็กเกจ โดยมีวงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย มาตรการนี้ช่วยลดภาระเงินทุนเริ่มต้นและทำให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องสร้างระบบธุรกิจด้วยตนเองทั้งหมดAlso readกรมทรัพยากรน้ำเปิดศูนย์ปฏิบัติการ รับมือภัยพิบัติภาคใต้และแก้ปัญหาภัยแล้งในภาคอีสาน
นอกจากการสนับสนุนเงินทุนแล้ว โครงการยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการลดต้นทุนด้านสถานที่ประกอบกิจการ บริษัท ซีพี แอกซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายโลตัสและแม็คโครกว่า 2,000 สาขา รวมมากกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ โดยยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ในระยะเวลา 6 เดือนแรกตามเงื่อนไขของโครงการ สมาคมตลาดสดไทยซึ่งมีตลาดสมาชิกมากกว่า 100 แห่ง ก็ร่วมสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในอัตราพิเศษเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายและลดต้นทุนคงที่ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งเป้าหมายหลักของโครงการนี้ไว้ที่การสร้างอาชีพให้กับประชาชนมากกว่า 10,000 ราย ภายในระยะเวลาที่โครงการดำเนินการ ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวมุ่งเน้นการลดข้อจำกัดด้านเงินทุนและต้นทุนการประกอบธุรกิจผ่านการเชื่อมโยงพื้นที่จำหน่ายและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน มาตรการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ผู้ที่ขาดรายได้ และผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเสริม ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนและค่าครองชีพอยู่ในระดับสูง
การส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน เนื่องจากเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีระบบการบริหารจัดการและแนวทางการดำเนินงานรองรับอยู่แล้ว การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนจะช่วยลดอุปสรรคในการเริ่มต้นกิจการ และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถพัฒนากิจการและสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง มีผู้ประกอบการแฟรนไชส์เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 100 ราย
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
การดำเนินงานของโครงการนี้จะส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1,100 ล้านบาท จากการลงทุนเปิดกิจการใหม่ การขยายสาขาของธุรกิจแฟรนไชส์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจ เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การขนส่ง การจ้างงาน และการใช้บริการในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษา รายละเอียด เงื่อนไขการรับสิทธิ์ และเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ได้ผ่านเว็บไซต์ https://ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์.dbd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account: @franchisedbdplus และสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 1570 โดยโครงการนี้เปิดรับผู้สมัครจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2570 ตามประกาศขยายระยะเวลาดังกล่าว
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