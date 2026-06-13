กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการคุมเข้มด่านตรวจสุวรรณภูมิและแนวชายแดน กวาดล้างสินค้าเกษตรผิดกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงประเทศไทยในตลาดโลก

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พร้อมด้วยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ด่านตรวจสุวรรณภูมิ ย้ำนโยบายไม่รับเคลียร์ ไม่ปล่อยผ่าน พร้อมใช้ชุดเฉพาะกิจพระพิรุณปราบปรามการลักลอบนำเข้าและสวมสิทธิ์สินค้าเกษตร เพื่อรักษาความเชื่อมั่นจากคู่ค้าทั่วโลกและคุ้มครองผลประโยชน์เกษตรกรไทย
นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดี กรมวิชาการเกษตร ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจ สินค้าเกษตร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อติดตามความเรียบร้อยและกำชับการดำเนินงานในการตรวจสอบ สินค้าเกษตร ทั้งขาเข้าและขาออกอย่างเข้มงวด โดยนายสรวุฒิได้เน้นย้ำว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการเป็นประตูสู่ตลาดโลกสำหรับการส่งออกสินค้าพืชและสัตว์ของประเทศไทย การมีระบบคัดกรองที่เข้มข้นและมีมาตรฐานในจุดนี้ จึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอดเนื่องจากมีกระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใส ชัดเจน และที่สำคัญที่สุดคือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการขนส่ง ซึ่งสิ่งนี้คือแต้มต่อสำคัญที่ทำให้ สินค้าเกษตร ไทยมีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในประเด็นเรื่องความมั่นคงทางเกษตร นายสรวุฒิได้แสดงความกังวลและออกคำเตือนอย่างรุนแรงไปยังกลุ่มผู้ลักลอบนำเข้า สินค้าเกษตร ผิดกฎหมาย รวมถึงผู้ที่พยายามสวมสิทธิ์ สินค้าเกษตร จากต่างประเทศเพื่อนำมาแอบอ้างว่าเป็นสินค้าของไทย โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่าง ทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ หากมีการปล่อยให้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือสินค้าสวมสิทธิ์หลุดรอดออกไปสู่ตลาดโลก จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของ สินค้าเกษตร ไทยทั้งระบบ ไม่ใช่เพียงแค่สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่ได้ตกอยู่กับผู้กระทำผิดเพียงไม่กี่ราย แต่จะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อเกษตรกรไทยนับล้านคนทั่วประเทศที่ตั้งใจผลิตสินค้าคุณภาพดี ดังนั้น การกระทำดังกล่าวจึงถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และเป็นการทำลายผลประโยชน์ของชาติอย่างร้ายแรง เพื่อเป็นการตอบโต้และป้องกันปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศจุดยืนที่ชัดเจนและเด็ดขาดภายใต้นโยบาย ไม่รับเคลียร์ ไม่ปล่อยผ่าน ซึ่งหมายถึงการที่จะไม่มีการประนีประนอมหรือผ่อนปรนให้กับผู้กระทำความผิดในทุกกรณี โดยได้มีการจัดตั้งและเดินหน้าปฏิบัติการผ่านชุดเฉพาะกิจ พระพิรุณ ซึ่งเป็นหน่วยงานเคลื่อนที่เร็วที่ทำหน้าที่กวาดล้างและปราบปราม สินค้าเกษตร ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ การดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจนี้จะมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและเด็ดขาด หากตรวจพบการกระทำผิดจะมีการดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง พร้อมกันนี้กระทรวงฯ ยังมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการพัฒนาระบบตรวจสอบให้มีความรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ เพื่อป้องกันการถูกสวมสิทธิ์และสร้างความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ขณะเดียวกัน นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดี กรมวิชาการเกษตร ได้รับคำสั่งให้ยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบ สินค้าเกษตร ในทุกมิติ โดยเฉพาะด่านตรวจตามแนวชายแดนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า สินค้าเกษตร จากประเทศเพื่อนบ้านที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าภายในประเทศและนำพาโรคพืชหรือศัตรูพืชเข้ามาแพร่ระบาด โดยในสัปดาห์หน้าจะมีการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด และจะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจ และศุลกากร เพื่อทลายข้อจำกัดด้านกำลังเจ้าหน้าที่และอำนาจหน้าที่ ทำให้การเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด การขับเคลื่อนมาตรการทั้งหมดนี้ เป็นไปตามนโยบายหลักของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการป้องกันการลักลอบนำเข้า สินค้าเกษตร ผิดกฎหมายให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรรายย่อยและรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก การรักษามาตรฐานคุณภาพและการปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังจะเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ทำให้ สินค้าเกษตร ไทยยังคงครองใจผู้บริโภคทั่วโลกและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมั่นคงในระยะยา.
นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจสินค้าเกษตร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อติดตามความเรียบร้อยและกำชับการดำเนินงานในการตรวจสอบสินค้าเกษตรทั้งขาเข้าและขาออกอย่างเข้มงวด โดยนายสรวุฒิได้เน้นย้ำว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการเป็นประตูสู่ตลาดโลกสำหรับการส่งออกสินค้าพืชและสัตว์ของประเทศไทย การมีระบบคัดกรองที่เข้มข้นและมีมาตรฐานในจุดนี้ จึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอดเนื่องจากมีกระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใส ชัดเจน และที่สำคัญที่สุดคือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการขนส่ง ซึ่งสิ่งนี้คือแต้มต่อสำคัญที่ทำให้สินค้าเกษตรไทยมีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในประเด็นเรื่องความมั่นคงทางเกษตร นายสรวุฒิได้แสดงความกังวลและออกคำเตือนอย่างรุนแรงไปยังกลุ่มผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย รวมถึงผู้ที่พยายามสวมสิทธิ์สินค้าเกษตรจากต่างประเทศเพื่อนำมาแอบอ้างว่าเป็นสินค้าของไทย โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่าง ทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ หากมีการปล่อยให้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือสินค้าสวมสิทธิ์หลุดรอดออกไปสู่ตลาดโลก จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสินค้าเกษตรไทยทั้งระบบ ไม่ใช่เพียงแค่สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่ได้ตกอยู่กับผู้กระทำผิดเพียงไม่กี่ราย แต่จะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อเกษตรกรไทยนับล้านคนทั่วประเทศที่ตั้งใจผลิตสินค้าคุณภาพดี ดังนั้น การกระทำดังกล่าวจึงถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และเป็นการทำลายผลประโยชน์ของชาติอย่างร้ายแรง เพื่อเป็นการตอบโต้และป้องกันปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศจุดยืนที่ชัดเจนและเด็ดขาดภายใต้นโยบาย ไม่รับเคลียร์ ไม่ปล่อยผ่าน ซึ่งหมายถึงการที่จะไม่มีการประนีประนอมหรือผ่อนปรนให้กับผู้กระทำความผิดในทุกกรณี โดยได้มีการจัดตั้งและเดินหน้าปฏิบัติการผ่านชุดเฉพาะกิจ พระพิรุณ ซึ่งเป็นหน่วยงานเคลื่อนที่เร็วที่ทำหน้าที่กวาดล้างและปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ การดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจนี้จะมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและเด็ดขาด หากตรวจพบการกระทำผิดจะมีการดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง พร้อมกันนี้กระทรวงฯ ยังมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการพัฒนาระบบตรวจสอบให้มีความรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ เพื่อป้องกันการถูกสวมสิทธิ์และสร้างความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ขณะเดียวกัน นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับคำสั่งให้ยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าเกษตรในทุกมิติ โดยเฉพาะด่านตรวจตามแนวชายแดนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าภายในประเทศและนำพาโรคพืชหรือศัตรูพืชเข้ามาแพร่ระบาด โดยในสัปดาห์หน้าจะมีการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด และจะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจ และศุลกากร เพื่อทลายข้อจำกัดด้านกำลังเจ้าหน้าที่และอำนาจหน้าที่ ทำให้การเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด การขับเคลื่อนมาตรการทั้งหมดนี้ เป็นไปตามนโยบายหลักของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรรายย่อยและรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก การรักษามาตรฐานคุณภาพและการปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังจะเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ทำให้สินค้าเกษตรไทยยังคงครองใจผู้บริโภคทั่วโลกและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมั่นคงในระยะยา
สินค้าเกษตร ด่านตรวจสุวรรณภูมิ ชุดเฉพาะกิจพระพิรุณ การสวมสิทธิ์สินค้า กรมวิชาการเกษตร