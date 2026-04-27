กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน
กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน โดยจะมีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเหล่านี้จะเน้นการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่าน ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยในการทำความดีด้วยหัวใจอย่างแท้จริง สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ ทรงมีพระจริยวัตรที่งดงามในการทรงงาน จิตอาสา อย่างเข้มแข็ง ทรงเป็นต้นแบบในการช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละเวลาและพระวรกายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทรงร่วมทำกิจกรรมในโครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ และทรงใฝ่ในธรรม โดยเสด็จไปยังวัดต่างๆ เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศล นอกจากนี้ ยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการเยี่ยมราษฎรและติดตามโครงการ จิตอาสา พระราชทาน รวมถึงโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ ในปี 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศนเทพวรารามและวัดพระพุทธบาท กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับวัดประยุรวงศาวาส จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 และในส่วนภูมิภาค กรมการศาสนาจะร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม จิตอาสา และการจัดนิทรรศการหรือวีดีทัศน์ในมิติทางศาสนา นอกจากนี้ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค.
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันคล้ายวันประสูติ กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
“ราคาน้ำมันดิบ” พุ่งต่อเนื่องวันที่ 3 เบรนท์แตะ 79 ดอลล์ หลังการส่งออกของอิรักหยุดชะงักเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 3 ในวันพุธ (29 มี.ค.) เนื่องจากการส่งออกบางส่วนจากเคอร์ดิสถานของอิรักหยุดชะงัก ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับกำลังการผลิตที่ตึงตัวขึ้น ขณะที่ความกลัววิกฤตธนาคารทั่วโลกผ่อนคลายลง
Read more »
'หมอชลน่าน' พอใจได้เบอร์ดีหาเสียงง่าย เพื่อไทยปิดฉากนานยกฯ คนที่ 29'หมอชลน่าน' บอกเบอร์ 29 ง่ายต่อการหาเสียง สะท้อนปิดฉากผู้นำคนที่ 29 เปลี่ยนเป็นนายกฯ คนที่ 30 จากเพื่อไทย อ่านต่อ: ข่าวช่อง8 ข่าวออนไลน์ช่อง8 ชลน่าน เพื่อไทย เลือกตั้ง66
Read more »
แกนนำเพื่อไทย เล็งนำเบอร์ 29 หาเสียงเปลี่ยน “นายกฯ” เป็นคนที่ 30แกนนำเพื่อไทย ขานรับเบอร์ 29 เป็นเลขดี สอดรับกิมมิคหาเสียงเปลี่ยนนายกฯคนที่ 29 เลือก “เพื่อไทย” เป็นนายกคนที่ 30 อุบตอบระหว่าง “อุ๊งอิ๊งกับเศรษฐา” ใครเป็นนายก
Read more »
“เศรษฐา” ขวัญใจแม่ค้า ขอถ่ายรูปด้วยเกือบทุกร้าน“เศรษฐา” ขวัญใจแม่ค้า เดินตลาดน้ำดอนหวาย แม่ค้าขอถ่ายรูปด้วยเกือบทุกร้าน ตะโกนแซว “29 มั้ยจ๊ะ 29”…
Read more »
29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 เปิดที่มาและความสำคัญเปิดประวัติ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2566 วันนี้มีความเป็นมาและสำคัญอย่างไรกับคนไทย เพราะเหตุใดถึงตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี รวมไว้ให้ทั้งหมดแล้วคลิกอ่านได้ที่นี่
Read more »
กองทัพบกจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก ครบรอบปีที่ 37กองทัพบกจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก ครบรอบปีที่ 37ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 วันนี้ ( 29 สิงหาคม 2566) เวลา 07.30 น.
Read more »