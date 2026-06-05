กระทรวงคมนาคมผลักดันสถาบันการบินพลเรือนสู่ศูนย์กลางการฝึกอบรมการบินระดับโลก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดงานครบรอบ 65 ปี สถาบันการบินพลเรือน พร้อมประกาศยกระดับสู่ World-Class Aviation Training Hub เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.
) ครบรอบ 65 ปี ว่าสบพ. เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน และเป็นหัวใจหลักในการสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) ซึ่งกระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายยกระดับสบพ.
จากสถาบันการศึกษาด้านการบินสู่ World-Class Aviation Training Hub ที่ได้รับการยอมรับทั้งในภูมิภาคและระดับสากล เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นายภัทรพงศ์กล่าวอีกว่าสบพ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน TCAR PEL-Part 147 จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.
) และ EASA Part-147 จากสหภาพยุโรป ถือเป็นความสำเร็จที่สะท้อนถึงมาตรฐานการฝึกอบรมของไทยในระดับสากล ซึ่งความสำเร็จนี้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสบพ. ทั้งการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาบุคลากร ผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมการบินยุคใหม่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ระดับนานาชาติ และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน อย่างไรก็ตามในระยะต่อไปคาดหวังให้สบพ.
ใช้จุดแข็งจากมาตรฐานระดับสากลดึงดูดผู้เรียนจากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมพัฒนาหลักสูตรรองรับเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคต อาทิ Drone, Seaplane, eVTOL และ Cybersecurity ด้านการบิน รวมถึงเชื่อมโยงความร่วมมือกับสายการบินและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) เพื่อผลิตบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมการบิน ทั้งนี้สบพ.
นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการบินชั้นนำของไทย จึงอยากเห็นการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการบินของภูมิภาค (Aviation Training Center) ที่รองรับผู้เรียนจากทั่วโลก ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพด้านการบิน เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรการบินชั้นนำของภูมิภาคและของโลก อีกทั้งผลักดันให้สบพ.
ศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างรายได้กลับคืนสู่องค์กร ลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐ และนำรายได้ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง นายภัทรพงศ์กล่าวว่าตนยังเน้นย้ำให้สบพ.
เดินหน้าลงทุนพัฒนาหลักสูตร Seaplane เพื่อรองรับตลาด Seaplane ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และเมืองรอง ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีกำลังซื้อสูงและมีประสิทธิภาพ (High-end) เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างเกาะต่าง ๆ ได้ ขณะที่ความคืบหน้าโครงการลงทุนพัฒนาศูนย์ฝึกการบินที่หัวหิน ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นอาคารศูนย์ฝึกแบบมัลติฟังก์ชั่นที่มีความพร้อมสมบูรณ์ ทั้งโครงสร้างอาคารและระบบต่างๆ นั้น เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ทุกประการ เมื่อแล้วเสร็จจะทำให้สบพ.
มีความพร้อมและศักยภาพในการรองรับนักศึกษาได้เพิ่มมากขึ้น และพร้อมที่จะยกระดับขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการฝึกอบรมการบินของภูมิภาค เพื่อรองรับนักศึกษาและนักบินจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาเรียนในอนาคต การพัฒนานี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบินที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังการระบาดของโควิด-19 สบพ.
ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้านการบินมายาวนานถึง 65 ปี จึงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมกำลังคนให้พร้อมรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนักบิน เจ้าหน้าที่ภาคพื้น ช่างซ่อมบำรุง และบุคลากรด้านเทคโนโลยีการบิน การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล EASA Part-147 ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนทั้งในและต่างประเทศว่าหลักสูตรของสบพ.
มีคุณภาพเทียบเท่าสถาบันชั้นนำของโลก ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้มาเรียนในไทยมากขึ้น นำไปสู่การสร้างรายได้เข้าประเทศและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยในฐานะศูนย์กลางการศึกษาด้านการบินของภูมิภาค นางสาววราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายบริการ สบพ. รักษาการแทนผู้ว่าการสบพ.
กล่าวว่าสบพ.
มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวไทย ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมการเรียนการสอน พร้อมตั้งเป้าเปิดตัวหลักสูตรใหม่ด้านการบินและเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่และฝูงเครื่องบินฝึกเต็มพิกัด โดยในส่วนของหลักสูตร Seaplane ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาส่วนประกอบต่างๆของหลักสูตร เบื้องต้นจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำการบิน หรือขับเคลื่อนยานพาหนะประเภทอื่นมาแล้ว ตั้งเป้าหมายจะเปิดรับผู้เข้าอบรมรุ่นแรกให้ได้ในช่วงกลางปี 2570 นอกจากนี้สบพ.
ยังมีแผนขยายความร่วมมือกับสถาบันการบินชั้นนำในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี เช่น การฝึกอบรมร่วมกับสายการบินและผู้ผลิตอากาศยาน เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโลก การพัฒนาสบพ.
ให้เป็น World-Class Aviation Training Hub ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการบินไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวม เนื่องจากบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมจากสบพ. จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการบิน อันเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การที่สบพ.
สามารถพึ่งพาตนเองได้ผ่านการจัดตั้งหน่วยธุรกิจจะช่วยให้สถาบันมีความมั่นคงทางการเงินและสามารถลงทุนพัฒนานวัตกรรมด้านการบินได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ นายภัทรพงศ์ทิ้งท้ายว่าการยกระดับสบพ.
ในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการบินในภูมิภาคอย่างเต็มภาคภูมิ และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันสนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกั
สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์กลางการบิน Aviation Hub หลักสูตร Seaplane World-Class Aviation Training Hub
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