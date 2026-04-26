กระทรวงพลังงานตั้งคณะทำงานร่วมพิจารณาปรับโครงสร้างราคาพลังงาน-ลดราคาน้ำมัน

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมพิจารณาข้อเสนอปรับโครงสร้างราคาพลังงานและลดราคาน้ำมัน ตอบสนองข้อเรียกร้อง 8 ข้อจากเครือข่ายภาคประชาชน มุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวง พลังงาน ที่ 10/2569 ซึ่งเป็นการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมที่มีหน้าที่สำคัญในการพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับ โครงสร้างราคา พลังงาน และการลด ราคาน้ำมัน เชื้อเพลิงอย่างรอบด้าน การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง 8 ประการที่เครือข่ายภาคประชาชนได้ยื่นต่อกระทรวง พลังงาน เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการรับฟังเสียงของประชาชนและหาทางออกร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา ค่าครองชีพ ที่สูงขึ้น คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหา พลังงาน ของประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสในระบบราคา พลังงาน การปรับ โครงสร้างราคา พลังงาน เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย ทั้งต้นทุนการผลิต การขนส่ง ภาษี และนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การมีคณะทำงานร่วมที่มีตัวแทนจากหลากหลายภาคส่วนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลกระทบ และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมที่สุด คณะทำงานชุดนี้ประกอบด้วย น.
ส.
ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ เป็นประธาน และมีตัวแทนจากหน่วยงานหลักด้านพลังงาน ได้แก่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อให้การพิจารณาข้อเสนอมีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานร่วมครอบคลุมการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลแนวทางดำเนินการตามข้อเสนอทั้ง 8 ข้อที่เครือข่ายภาคประชาชนได้ยื่นไว้ ซึ่งรวมถึงการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม การขอเอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณา และการจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คณะทำงานยังมีอำนาจในการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมนี้มีผลบังคับใช้ทันทีนับจากวันที่ออก เพื่อให้กระบวนการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนสามารถเริ่มต้นได้โดยเร็วที่สุด การดำเนินการในครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม และช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับระบบพลังงานของประเทศ และสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับคนไทยทุกค
