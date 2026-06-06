กระต่าย พรรณนิภา เซ็นสัญญาเข้าร่วมค่ายไหทองคำ ท่ามกลางเหตุการณ์ฟ้าผ่า被视为สัญญาณดี ในขณะเดียวกันก็เปิดเผยข้อมูลเรื่องถูกแจ้งความข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ 40 ล้านบาท และอธิบายเรื่องบิลที่เบิกไป รวมถึงเหตุผลที่ไม่ต่อสัญญากับคู่กรณีที่เดิมและการปิดช่องทางการขาย
ร่วมเป็นพยานในการ เซ็นสัญญา ครั้งนี้ ท่ามกลางเหตุการณ์ ฟ้าผ่า ลงบริเวณข้างโรงงานระหว่างการพูดคุย จนสร้างความตกใจให้กับนาย ประจักษ์ชัย และ กระต่าย พรรณนิภา พร้อมถูกมองเป็นสัญญาณที่ดีในวันSpecial ที่สำคัญนี้ โดย ประจักษ์ชัย เปิดเผยว่า กระต่าย พรรณนิภา เดิมเป็น ศิลปินอินดี้ ชื่อดังที่มีผลงานเพลงยอดวิวสูงมาก กว่า 100-200 ล้านวิว การ Hurricane เข้ามาเป็นศิลปินใหม่ของ ค่ายไหทองคำ ถือเป็นเรื่องดีเพราะตนรู้จักกระต่ายมานาน 7 ปี เห็นว่ามีน้ำเสียงดีและสามารถสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนเพลงได้มาก การ เซ็นสัญญา ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายหรือบุพเพสันนิวาส หลังจากมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกัน โดยมี ทนายเก่ง เป็นผู้เชื่อมโยง ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีปัญหาทะเลาะกันเลย จนกระทั่งกระต่ายยอมเข้ามาร่วมสังกัด ค่ายไหทองคำ จึงถือเป็นเรื่องดี พร้อมชื่น ditu对แฟนเพลงให้ติดตามผลงานเพลงและสินค้า การเกิด ฟ้าผ่า ลงในขณะที่doingสัมภาษณ์ทำให้ทั้งสองตกใจ โดย ประจักษ์ชัย เชื่อว่ายৌ Cada เป็นสัญญาณที่ดีและเชื่อว่ากระต่ายจะกลับมาดังเปรี้ยงปร้างเหมือนเสียง ฟ้าผ่า ในวัน เซ็นสัญญา Meanwhile กระต่าย พรรณนิภา เปิดใจถึง กรณีถูกแจ้งความ accusation ข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ มูลค่า 40 ล้านบาท ระบุว่าไม่แน่ใจว่าการคำนวณมูลค่าความเสียหาย 40 ล้านบาทนั้นถูกต้องหรือไม่ และอยากให้คู่กรณีนำสื่อมวลชนไปร่วมนับสต๊อกสินค้าด้วยกันเพื่อตรวจสอบความจริง กระต่าย Memory การ เซ็นสัญญา 二次版สินค้าชนิดคอลลาเจนสีฟ้าและสีแดงประมาณ 600,000 ชิ้น แต่เมื่อตรวจสอบพบว่าสินค้ามีการจำหน่ายออกไปมากกว่าครึ่ง จึงขอให้นับร่วมกันเพื่อให้เรื่องจบลงด้วยดีและไม่อยากให้เกิดดราม่า อธิบายเรื่องการโพสต์ข่มขู่นั้น หลังเจรandalogin ระยะสัญญาเดิมจะสิ้นสุด 15 สิงหาคม 2569 แต่อีกฝ่ายขอให้ทำสัญญopan until 2572 และต่ออีก 2 ปี รวมเป็น 5 ปี ซึ่งกระต่ายมองว่าหนynchronous จึงไม่ต่อ ติดตามการ Contacter และมีแชตลับที่หลุดออกมา และมีการนำเรื่อง บิล ไปแจ้งในเพจ แต่หลังนั้นไม่ได้ติดต่อกันอีก เรื่อง บิล ที่เบิกไป กระต่ายยอมรับว่าจริง แต่ấp chị rằngเป็นเงินที่เบิกกับบริษัทของตนเอง ไม่เกี่ยวกับบริษัทของอีกฝ่าย เนื่องจากเขาใช้วิธีจ่ายUsingสำรองค่าใช้จ Savage ในบริษัทโดยปกติ และเมื่ออีกฝ่ายแชทขอโอนคืน ก็ยอมรับว่าตอนผิดจึงโอนคืน เพราะไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้อง และจะจ่ายคืนให้กับบริษัทของตนต่อไป ในเรื่องการปิดช่องทางขาย ระบุว่าปิดไปแล้วเนื่องจากin คฑกระiban呗กำลัง summons เพื่อยื่นต่อสำนักงานสรรพากรชื่อไม่ใช่บริษัทของตน จึงกังวลว่าอนurbs 변경ข้อมูลหรือไม่ โดยต้องการให้เอกสารAllocationกลับมายังบริษัทของตน การ เซ็นสัญญา เข้า ค่ายไหทองคำ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางศิลปิน ท่ามกลางการจับตาถึงผลงานเพลงในอนาคตและการชี้แจงข้อกล่าวหาทางธุรกิจที่กระต่ายยืนยันว่าต้องการให้จบนq基础 of ข้อเท็จจริ.
ร่วมเป็นพยานในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ ท่ามกลางเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงบริเวณข้างโรงงานระหว่างการพูดคุย จนสร้างความตกใจให้กับนายประจักษ์ชัยและกระต่าย พรรณนิภา พร้อมถูกมองเป็นสัญญาณที่ดีในวันSpecial ที่สำคัญนี้ โดยประจักษ์ชัย เปิดเผยว่า กระต่าย พรรณนิภา เดิมเป็นศิลปินอินดี้ชื่อดังที่มีผลงานเพลงยอดวิวสูงมาก กว่า 100-200 ล้านวิว การ Hurricane เข้ามาเป็นศิลปินใหม่ของค่ายไหทองคำถือเป็นเรื่องดีเพราะตนรู้จักกระต่ายมานาน 7 ปี เห็นว่ามีน้ำเสียงดีและสามารถสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนเพลงได้มาก การเซ็นสัญญาครั้งนี้ถือเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายหรือบุพเพสันนิวาส หลังจากมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกัน โดยมีทนายเก่งเป็นผู้เชื่อมโยง ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีปัญหาทะเลาะกันเลย จนกระทั่งกระต่ายยอมเข้ามาร่วมสังกัดค่ายไหทองคำจึงถือเป็นเรื่องดี พร้อมชื่น ditu对แฟนเพลงให้ติดตามผลงานเพลงและสินค้า การเกิดฟ้าผ่าลงในขณะที่doingสัมภาษณ์ทำให้ทั้งสองตกใจ โดยประจักษ์ชัยเชื่อว่ายৌ Cada เป็นสัญญาณที่ดีและเชื่อว่ากระต่ายจะกลับมาดังเปรี้ยงปร้างเหมือนเสียงฟ้าผ่าในวันเซ็นสัญญา Meanwhile กระต่าย พรรณนิภา เปิดใจถึง กรณีถูกแจ้งความ accusation ข้อหาฉ้อโกงทรัพย์มูลค่า 40 ล้านบาท ระบุว่าไม่แน่ใจว่าการคำนวณมูลค่าความเสียหาย 40 ล้านบาทนั้นถูกต้องหรือไม่ และอยากให้คู่กรณีนำสื่อมวลชนไปร่วมนับสต๊อกสินค้าด้วยกันเพื่อตรวจสอบความจริง กระต่าย Memory การเซ็นสัญญา二次版สินค้าชนิดคอลลาเจนสีฟ้าและสีแดงประมาณ 600,000 ชิ้น แต่เมื่อตรวจสอบพบว่าสินค้ามีการจำหน่ายออกไปมากกว่าครึ่ง จึงขอให้นับร่วมกันเพื่อให้เรื่องจบลงด้วยดีและไม่อยากให้เกิดดราม่า อธิบายเรื่องการโพสต์ข่มขู่นั้น หลังเจรandalogin ระยะสัญญาเดิมจะสิ้นสุด 15 สิงหาคม 2569 แต่อีกฝ่ายขอให้ทำสัญญopan until 2572 และต่ออีก 2 ปี รวมเป็น 5 ปี ซึ่งกระต่ายมองว่าหนynchronous จึงไม่ต่อ ติดตามการ Contacter และมีแชตลับที่หลุดออกมา และมีการนำเรื่องบิลไปแจ้งในเพจ แต่หลังนั้นไม่ได้ติดต่อกันอีก เรื่องบิลที่เบิกไป กระต่ายยอมรับว่าจริง แต่ấp chị rằngเป็นเงินที่เบิกกับบริษัทของตนเอง ไม่เกี่ยวกับบริษัทของอีกฝ่าย เนื่องจากเขาใช้วิธีจ่ายUsingสำรองค่าใช้จ Savage ในบริษัทโดยปกติ และเมื่ออีกฝ่ายแชทขอโอนคืน ก็ยอมรับว่าตอนผิดจึงโอนคืน เพราะไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้อง และจะจ่ายคืนให้กับบริษัทของตนต่อไป ในเรื่องการปิดช่องทางขาย ระบุว่าปิดไปแล้วเนื่องจากin คฑกระiban呗กำลัง summons เพื่อยื่นต่อสำนักงานสรรพากรชื่อไม่ใช่บริษัทของตน จึงกังวลว่าอนurbs 변경ข้อมูลหรือไม่ โดยต้องการให้เอกสารAllocationกลับมายังบริษัทของตน การเซ็นสัญญาเข้าค่ายไหทองคำถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางศิลปิน ท่ามกลางการจับตาถึงผลงานเพลงในอนาคตและการชี้แจงข้อกล่าวหาทางธุรกิจที่กระต่ายยืนยันว่าต้องการให้จบนq基础 of ข้อเท็จจริ
กระต่าย พรรณนิภา ค่ายไหทองคำ เซ็นสัญญา ฟ้าผ่า ข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ ประจักษ์ชัย ทนายเก่ง บิล ติดตามขาย ศิลปินอินดี้
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