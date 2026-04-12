กระทรวงพลังงานพิจารณาโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ เน้นขั้นบันได พร้อมส่งเสริมโซลาร์เซลล์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแผนการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าและมาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงฯ กำลังพิจารณาปรับโครงสร้างการเก็บค่าไฟฟ้าใหม่ โดยมีแนวคิดหลักคือ การเก็บค่าไฟฟ้าแบบขั้นบันได ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าน้อยจะจ่ายน้อย และผู้ที่ใช้ไฟฟ้ามากก็จะจ่ายมากตามไปด้วย แนวทางนี้มีเป้าหมายเพื่อความเป็นธรรมในการใช้พลังงาน และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการประหยัดพลังงานอีกด้วย<\/p>
นอกเหนือจากการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า กระทรวงฯ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์อย่างจริงจัง โดยมีแผนที่จะลดอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางการติดตั้งทั้งหมด เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ จะมีการพิจารณามาตรการต่างๆ เช่น การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อลดภาระทางการเงิน และการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์กลับเข้าระบบได้ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีรายได้เสริมและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอีกด้วย<\/p>
ในประเด็นเรื่องพลังงานไฟฟ้า นายเอกนัฎกล่าวว่า แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองมากกว่า 50% ของความต้องการใช้ทั้งหมด แต่การต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากต่างประเทศยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้า การพึ่งพาการนำเข้า LNG ทำให้ประเทศมีความเสี่ยงด้านราคาพลังงาน เนื่องจากราคา LNG ในตลาดโลกมีความผันผวนสูง<\/p>
นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการวางแผนปรับปรุงโครงสร้างพลังงาน เพื่อให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้เริ่มต้นดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านราคาให้กับประชาชนทันทีที่เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเป็นอันดับแรก การดำเนินการดังกล่าวได้นำข้อมูลจากคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (คตร.) มาใช้ประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังมีการเรียกโรงกลั่นน้ำมันมาหารือ เพื่อตรวจสอบกลไกการคำนวณราคาที่อาจมีความผิดปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้โรงกลั่นมีกำไรมากเกินควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประชาชนกำลังเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น<\/p>
การแก้ไขปัญหาด้านราคาน้ำมันและพลังงานเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างรอบด้าน นายเอกนัฎกล่าวว่า ได้ดำเนินการลดราคาหน้าโรงกลั่น ซึ่งถือเป็นการดำเนินการครั้งแรกของประเทศ และจะมีการตรวจสอบค่าการกลั่นของเดือนเมษายนเพื่อนำมาลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนต่อไป นอกจากนี้ จะมีการใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการปรับราคาหน้าโรงกลั่น เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านราคาพลังงาน โดยหลีกเลี่ยงการลดภาษีสรรพสามิต ซึ่งถือเป็นทางเลือกสุดท้าย เนื่องจากภาษีสรรพสามิตเป็นรายได้ของประเทศที่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ<\/p>
การดำเนินการทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงพลังงานในการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานอย่างจริงจัง เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศในระยะยา<\/p>
ค่าไฟฟ้า โซลาร์เซลล์ โครงสร้างพลังงาน ราคาพลังงาน พลังงานทดแทน