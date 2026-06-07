กระทรวงการคลังเร่งคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เข้มงวด พร้อมเปิดอุทธรณ์กรณีตัดสิทธิ์

รัฐบาลปรับหลักเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงผู้ยากจนจริง เปิดช่องอุทธรณ์สำหรับผู้ถูกตัดสิทธิ์ และเพิ่มเงินเติมในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อเสริมกำลังซื้อ
กระทรวงการคลังประกาศว่าจะดำเนินการปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ใช้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในรอบใหม่ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น จุดมุ่งหมายหลักคือการคัดเอาผู้ที่อยู่ในความยากจนจริงออกจากรายการเพื่อให้งบประมาณที่จำกัดไปสู่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง หลังจากที่มีการตรวจสอบพบว่ามีผู้ถือบัตรจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนจนจริง แต่กลับใช้บัตรเพื่อหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อโครงการลดลง การลงทะเบียนยืนยันตัวตนของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันแรกของรอบใหม่มีผู้สมัครจำนวนมาก แต่หลายพื้นที่กลับเผชิญกับความสับสนของประชาชน บางคนเช่นผู้สูงอายุที่ผ่านการยืนยันตัวตนด้วยความดีใจอย่างล้นหลาม ในขณะที่ผู้มีรายได้น้อยที่เพิ่งสมัครใหม่กลับต้องเผชิญกับความผิดหวังเพราะระบบเปิดให้เฉพาะผู้ถือบัตรเดิมเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการเนื่องจากลูกได้นำชื่อของพ่อแม่ไปใช้เพื่อหักลดหย่อนภาษี ทำให้เกิดประเด็นว่าการตัดสิทธิ์อาจเป็นการลิดรอนสิทธิของครอบครัวที่ไม่ได้ทำผิดกฎหมายโดยตรง กระทรวงการคลังได้เปิดช่องอุทธรณ์กรณีเฉพาะเพื่อให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์สามารถยื่นคำร้องได้ตามขั้นตอนที่กำหนด โดยระยะเวลาการอุทธรณ์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ประกาศผลคัดกรองในวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรียอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์คัดกรองนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า แต่ย้ำว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในรอบปัจจุบันเพื่อรักษาความเสถียรของโครงการ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อทบทวนเกณฑ์รายได้และทรัพย์สิน ซึ่งในปัจจุบันกำหนดว่ารายได้ต่อปีต้องไม่เกิน 100,000 บาท และสินทรัพย์ไม่เกินระดับที่กำหนดโดยไม่มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ " ไทยช่วยไทยพลัส " ที่เริ่มดำเนินการในวันแรกของเดือนมิถุนายนก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายเช่นเดียวกัน ผู้รับสิทธิ์บางส่วนยังสับสนกับการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ทำให้การใช้จ่ายในพื้นที่ชุมชนไม่ได้เต็มที่ตามที่คาดหวัง ทั้งนี้รัฐบาลได้วางแผนเพิ่มเงินเติมในบัตรสวัสดิการจาก 300 บาทเป็น 1,000 บาท และขยายสัดส่วนการร่วมจ่ายของรัฐจาก 40% เป็น 60% เพื่อเสริมแรงซื้อของประชาชน อย่างไรก็ตาม นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญยังคงตั้งคำถามว่าแนวทางเหล่านี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวตามเป้าหมายของรัฐบาลได้หรือไม่ เนื่องจากยังคงมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงเทคโนโลยี การขาดแคลนข้อมูลที่ชัดเจนและการจัดการที่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเต็มที.
กระทรวงการคลังประกาศว่าจะดำเนินการปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น จุดมุ่งหมายหลักคือการคัดเอาผู้ที่อยู่ในความยากจนจริงออกจากรายการเพื่อให้งบประมาณที่จำกัดไปสู่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง หลังจากที่มีการตรวจสอบพบว่ามีผู้ถือบัตรจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนจนจริง แต่กลับใช้บัตรเพื่อหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อโครงการลดลง การลงทะเบียนยืนยันตัวตนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันแรกของรอบใหม่มีผู้สมัครจำนวนมาก แต่หลายพื้นที่กลับเผชิญกับความสับสนของประชาชน บางคนเช่นผู้สูงอายุที่ผ่านการยืนยันตัวตนด้วยความดีใจอย่างล้นหลาม ในขณะที่ผู้มีรายได้น้อยที่เพิ่งสมัครใหม่กลับต้องเผชิญกับความผิดหวังเพราะระบบเปิดให้เฉพาะผู้ถือบัตรเดิมเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการเนื่องจากลูกได้นำชื่อของพ่อแม่ไปใช้เพื่อหักลดหย่อนภาษี ทำให้เกิดประเด็นว่าการตัดสิทธิ์อาจเป็นการลิดรอนสิทธิของครอบครัวที่ไม่ได้ทำผิดกฎหมายโดยตรง กระทรวงการคลังได้เปิดช่องอุทธรณ์กรณีเฉพาะเพื่อให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์สามารถยื่นคำร้องได้ตามขั้นตอนที่กำหนด โดยระยะเวลาการอุทธรณ์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ประกาศผลคัดกรองในวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรียอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์คัดกรองนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า แต่ย้ำว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในรอบปัจจุบันเพื่อรักษาความเสถียรของโครงการ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อทบทวนเกณฑ์รายได้และทรัพย์สิน ซึ่งในปัจจุบันกำหนดว่ารายได้ต่อปีต้องไม่เกิน 100,000 บาท และสินทรัพย์ไม่เกินระดับที่กำหนดโดยไม่มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ "ไทยช่วยไทยพลัส" ที่เริ่มดำเนินการในวันแรกของเดือนมิถุนายนก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายเช่นเดียวกัน ผู้รับสิทธิ์บางส่วนยังสับสนกับการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ทำให้การใช้จ่ายในพื้นที่ชุมชนไม่ได้เต็มที่ตามที่คาดหวัง ทั้งนี้รัฐบาลได้วางแผนเพิ่มเงินเติมในบัตรสวัสดิการจาก 300 บาทเป็น 1,000 บาท และขยายสัดส่วนการร่วมจ่ายของรัฐจาก 40% เป็น 60% เพื่อเสริมแรงซื้อของประชาชน อย่างไรก็ตาม นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญยังคงตั้งคำถามว่าแนวทางเหล่านี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวตามเป้าหมายของรัฐบาลได้หรือไม่ เนื่องจากยังคงมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงเทคโนโลยี การขาดแคลนข้อมูลที่ชัดเจนและการจัดการที่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเต็มที
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คัดกรองความยากจน อุทธรณ์สิทธิ์ ไทยช่วยไทยพลัส นโยบายเศรษฐกิจ