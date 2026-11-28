กระทรวงพลังงานปฏิรูปสูตรราคาน้ำมัน ชูแนวทางปกป้องประชาชน
กระทรวงพลังงานปฏิรูปโครงสร้างราคาน้ำมันอ้างอิงสิงคโปร์ ถอดต้นทุนไม่จริงออก พร้อมใช้ก.ม.น้ำมันจัดการกำไรส่วนเกิน ช่วยประหยัดงบประชาชนกว่า 3 หมื่นล้านบาท
กระทรวงพลังงาน ประกาศจุดเปลี่ยนสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของไทย โดยยุติการอ้างอิงสูตรราคาจาก ตลาดสิงคโปร์ ที่ยึดถือปฏิบัติมายาวนานกว่า 22 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อแก้ไขต้นทุนที่คลาดเคลื่อนกับความเป็นจริงและดึงผลประโยชน์ส่วนเกินกลับมาชดเชยให้ประชาชนในช่วงที่ราคาพลังงานพุ่งสูง
ถอดองค์ประกอบต้นทุนน้ำมันที่คลาดเคลื่อน
นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ โฆษกกระทรวงพลังงาน ชี้แจงว่าโครงสร้างราคาเดิมบวกค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และค่าความสูญเสียระหว่างขนส่ง โดยไม่คำนึงว่ารายการบางรายการไม่ได้เกิดขึ้นจริงในกระบวนการจัดหาน้ำมันของประเทศไทยAlso readสำรวจห้องในฝัน 3 สไตล์ บ่งชี้ตัวตนและชีวิตในอุดมคติของคุณ
กระบวนการทบทวนนี้ดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ถึง 5 เดือน โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ได้เปิดเวทีให้ผู้แทนภาคประชาชน นักวิชาการ และกลุ่มโรงกลั่น เข้าร่วมพิจารณาอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและเที่ยงธรรม
มติ กบง. ปรับสูตรลดต้นทุนจริงสู่ผู้บริโภค
มติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 นำไปสู่การปรับสูตรต้นทุนใหม่ โดยตัดรายการที่ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริงออก รวมถึงการปรับลดปริมาณค่าสำรองน้ำมันเหลือเพียง 2 ใน 3 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะสต็อกที่เกิดขึ้นจริง
ผลลัพธ์โดยตรงคือราคา ณ โรงกลั่นลดลงในทุกประเภทน้ำมันระหว่าง 8 ถึง 35 สตางค์ต่อลิตร ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 10,839 ล้านบาทต่อปี แม้ตัวเลขจะดูไม่มากในทันทีแต่เป็นการลดภาระต้นทุนที่สะสมมานานและส่งผลดีในระยะยาว
ใช้ พ.ร.ก.น้ำมัน 2516 จัดการกำไรส่วนเกินโรงกลั่น
อีกหนึ่งมาตรการสำคัญคือการนำพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 มาใช้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย เพื่อกำกับดูแลกำไรของโรงกลั่นในช่วงวิกฤตราคา โดยกระทรวงพลังงานกำหนดอัตราค่าการกลั่นไว้ที่ 2.42 บาทต่อลิตร ตามข้อมูลค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี
กลไกนี้ตรวจสอบต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นรายสัปดาห์และดึงส่วนต่างกำไรส่วนเกินกลับมาช่วยเหลือประชาชน รวม 8 รอบ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 31,000 ล้านบาท สะท้อนความพยายามตรวจสอบความโปร่งใสของค่าต้นทุนการกลั่นอย่างละเอียด
นโยบาย Protect People ไม่อุดหนุนภาษี indiscriminate
โฆษกกระทรวงพลังงานย้ำว่าเป้าหมายคือการเอาไขมันส่วนเกินออกจากโครงสร้างราคา ไม่ได้มุ่งลดกำไรของธุรกิจโดยไร้เหตุผล หรือใช้เงินภาษีจำนวนมากไปอุดหนุนราคาโดยตรง โดยเฉพาะข้อเรียกร้องให้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งมีรายได้ปีละประมาณ 180,000 ล้านบาท สำหรับการพัฒนาสาธารณสุขและการศึกษา
ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66 ล้านคน ดังนั้นรายได้จากภาษีสรรพสามิตถือเป็นเงินของประชาชนทุกคน การช่วยเหลือจึงมุ่งเน้นแบบมีเป้าหมายควบคู่กับการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพอย่าง E20 และ B20 เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและสร้างรายได้กลับสู่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน
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