กระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการพรีเมียมคลินิก 33 แห่ง ทั่วประเทศ เพิ่มความสะดวกและลดความแออัดในโรงพยาบาลรัฐ

กระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการ "พรีเมียมคลินิกในเวลา" 33 แห่ง และคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา 205 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดในโรงพยาบาลรัฐ มุ่งตอบโจทย์ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มีกำลังจ่าย ผู้มีประกันสุขภาพ และชาวต่างชาติ โดยตั้งเป้ารายได้ปี 2569 โต 10% YoY พร้อมขยายบริการครอบคลุมโรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง โดยไม่กระทบบริการปกติ นโยบายดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน และเพิ่มการแข่งขันให้รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนระดับกลางถึงล่างซึ่งมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบสูงสุด
กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดบริการ " พรีเมียมคลินิก ในเวลา" จำนวน 33 แห่ง และคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา 205 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดใน โรงพยาบาลรัฐ โดยมุ่งตอบโจทย์ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มีกำลังจ่าย ผู้มีประกัน สุขภาพ และชาวต่างชาติ โดยตั้งเป้ารายได้ปี 2569 โต 10% YoY พร้อมขยายบริการครอบคลุมโรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง โดยไม่กระทบบริการปกติ นโยบายดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับกลุ่ม โรงพยาบาลเอกชน และเพิ่ม การแข่งขัน ให้รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ โรงพยาบาลเอกชน ระดับกลางถึงล่างซึ่งมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบสูงสุด ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางและค่าครองชีพที่สูงขึ้นส่งผลให้กำลังซื้อของผู้ป่วยลดลง จากเดิมผู้ป่วยเลือกใช้ โรงพยาบาลเอกชน เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดของ โรงพยาบาลรัฐ อย่างไรก็ดี เมื่อภาครัฐมีทางเลือกใหม่ที่ค่ารักษาต่ำกว่าเอกชน และคุณภาพอยู่ในระดับยอมรับได้ ผู้ป่วยจึงมีแนวโน้มหันกลับไปใช้ โรงพยาบาลรัฐ มากขึ้น โดยเฉพาะโรคทั่วไปและไม่ซับซ้อน ขณะเดียวกันแรงกดดันจากบริษัทประกันผ่านแนวคิด Co-payment ที่ช่วยขยายฐานผู้เอาประกันในระยะยาว แต่ระยะสั้นผู้ป่วยต้องร่วมจ่ายค่ารักษา ส่งผลให้มีความอ่อนไหวต่อราคามากยิ่งขึ้น ฝ่ายวิจัยประเมินว่า BDMS ได้รับผลกระทบมากที่สุดในกลุ่ม โรงพยาบาลเอกชน จากเครือข่ายโรงพยาบาล 60 แห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงพยาบาลพญาไทเปาโล ซึ่งเจาะตลาดผู้ป่วยระดับกลาง และต้องแข่งขันโดยตรงกับโรงพยาบาลประจำจังหวัดในหลายพื้นที่ รองลงมาคือ BCH แต่คาดกระทบจำกัดจากฐานผู้ป่วย 35% เป็นประกันสังคม รวมถึงทำเลอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ชายแดน ขณะที่ BH และ PR9 ได้รับผลกระทบน้อย เนื่องจากเป็นโรงพยาบาล Stand Alone และมีฐานลูกค้าแตกต่างชัดเจน โดยเฉพาะ BH ซึ่งเป็นโรงพยาบาลพรีเมียม เน้นผู้ป่วยต่างชาติและการรักษาโรคซับซ้อน จึงไม่แข่งขันกับภาครัฐโดยตรง นอกจากนี้ กลุ่ม โรงพยาบาลเอกชน ได้ปรับตัวล่วงหน้าแล้วระดับหนึ่ง ทั้งการพัฒนา Excellence Center การนำ AI มาช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัย ตลอดจนการออกแพ็กเกจค่ารักษาที่มีความชัดเจน ช่วยยกระดับการตัดสินใจของผู้ป่วย ประกอบกับความได้เปรียบด้าน Facility และประสบการณ์การใช้บริการที่สะดวกกว่า โรงพยาบาลรัฐ คงน้ำหนักการลงทุนกลุ่มโรงพยาบาล "เท่าตลาด" โดยยังคงเลือก BCH เป็น Top Pick ราคาพื้นฐานอิง DCF ที่ 11.
00 บาทต่อหุ้น การเปิดบริการพรีเมียมคลินิกของกระทรวงสาธารณสุขเป็นการปรับโครงสร้างการให้บริการสุขภาพของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่มีกำลังจ่ายและต้องการบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ นโยบายนี้ยังช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน และสร้างความกังวลให้กับผู้ป่วยที่ต้องรอคอยการรักษาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม การเปิดบริการดังกล่าวยังสร้างความกังวลให้กับกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่ต้องแข่งขันกับภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนระดับกลางถึงล่างที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบสูงสุด ทั้งนี้ การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นยังส่งผลให้กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนต้องปรับตัวและพัฒนาบริการเพื่อให้สามารถแข่งขันกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภา
United States Latest News, United States Headlines
