กระทรวงสาธารณสุขคองโกเผยผู้ติดเชื้ออีโบลา 710 ราย เสียชีวิต 149 ราย พร้อมมาตรการควบคุมระบาด

กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประกาศยอดผู้ติดเชื้ออีโบลาเพิ่มเป็น 710 ราย มีผู้เสียชีวิต 149 ราย พร้อมแจ้งมาตรการสาธารณสุขและการร่วมมือกับ WHO เพื่อตัดห่วงโซ่การแพร่ระบาด
กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตย คองโก (DR Congo) ได้ประกาศข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ การระบาด ของเชื้อไวรัส อีโบลา ที่กำลังรุนแรงในประเทศ ตามที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2569 จำนวน ผู้ติดเชื้อ ที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 710 ราย จากตัวเลขก่อนหน้า ยังคงมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 149 ราย ซึ่งทำให้อัตราการตายจากเชื้อ อีโบลา อยู่ที่ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ ประชาชนที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมีทั้งหมด 324 ราย ขณะเดียวกันผู้ป่วยที่ฟื้นตัวแล้วและได้รับการปล่อยตัวจากการกักกันมีจำนวน 35 ราย การระบาด ครั้งนี้ได้สร้างความกังวลอย่างใหญ่หลวงต่อระบบสาธารณสุขของประเทศและต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ในเส้นทางการต่อสู้กับโรคอันตรายนี้ หน่วยงานของรัฐรวมถึงหน่วยงานพันธมิตรด้านการสาธารณสุขในระดับจังหวัดและองค์กรระหว่างประเทศกำลังร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินมาตรการแทรกแซงที่หลากหลาย ทั้งการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การติดตามผู้ที่เคยสัมผัสเชื้อ การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในศูนย์สุขภาพ การฉีดวัคซีนแบบมุ่งเป้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป รวมถึงการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้กับประชาชน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันที่ถูกต้อง กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ำว่าจะไม่มีการสั่งให้มีการล็อกดาวน์ในพื้นที่ที่ระบาดอยู่ และขอให้ประชาชนระมัดระวังต่อข่าวลือและข้อมูลที่ไม่มีพื้นฐานจากแหล่งข่าวเชื่อถือได้ เพียงแต่ติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้น องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแถลงการณ์ว่า การระบาด ของเชื้อ อีโบลา ใน DR Congo ยังคงดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยจำนวนผู้ป่วยและพื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์รวมของการแพร่เชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าตัวเลขอัตราการเสียชีวิตอาจถูกประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากมีกรณีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ การตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ต้องอาศัยความร่วมมือระดับนานาชาติและการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเร่งด่วน ทั้งในด้านการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนแบบมุ่งเป้าให้กับประชาชนที่เสี่ยงสูง การทำงานร่วมกันของรัฐบาล คองโก หน่วยงานระหว่างประเทศ และชุมชนท้องถิ่นถือเป็นกุญแจสำคัญในการหยุดยั้งการกระจายของเชื้อ อีโบลา และลดจำนวนผู้เสียชีวิตในอนาค.
กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DR Congo) ได้ประกาศข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังรุนแรงในประเทศ ตามที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2569 จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 710 ราย จากตัวเลขก่อนหน้า ยังคงมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 149 ราย ซึ่งทำให้อัตราการตายจากเชื้ออีโบลาอยู่ที่ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ ประชาชนที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมีทั้งหมด 324 ราย ขณะเดียวกันผู้ป่วยที่ฟื้นตัวแล้วและได้รับการปล่อยตัวจากการกักกันมีจำนวน 35 ราย การระบาดครั้งนี้ได้สร้างความกังวลอย่างใหญ่หลวงต่อระบบสาธารณสุขของประเทศและต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ในเส้นทางการต่อสู้กับโรคอันตรายนี้ หน่วยงานของรัฐรวมถึงหน่วยงานพันธมิตรด้านการสาธารณสุขในระดับจังหวัดและองค์กรระหว่างประเทศกำลังร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินมาตรการแทรกแซงที่หลากหลาย ทั้งการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การติดตามผู้ที่เคยสัมผัสเชื้อ การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในศูนย์สุขภาพ การฉีดวัคซีนแบบมุ่งเป้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป รวมถึงการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้กับประชาชน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันที่ถูกต้อง กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ำว่าจะไม่มีการสั่งให้มีการล็อกดาวน์ในพื้นที่ที่ระบาดอยู่ และขอให้ประชาชนระมัดระวังต่อข่าวลือและข้อมูลที่ไม่มีพื้นฐานจากแหล่งข่าวเชื่อถือได้ เพียงแต่ติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้น องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแถลงการณ์ว่า การระบาดของเชื้ออีโบลาใน DR Congo ยังคงดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยจำนวนผู้ป่วยและพื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์รวมของการแพร่เชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าตัวเลขอัตราการเสียชีวิตอาจถูกประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากมีกรณีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ การตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ต้องอาศัยความร่วมมือระดับนานาชาติและการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเร่งด่วน ทั้งในด้านการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนแบบมุ่งเป้าให้กับประชาชนที่เสี่ยงสูง การทำงานร่วมกันของรัฐบาล คองโก หน่วยงานระหว่างประเทศ และชุมชนท้องถิ่นถือเป็นกุญแจสำคัญในการหยุดยั้งการกระจายของเชื้ออีโบลาและลดจำนวนผู้เสียชีวิตในอนาค
อีโบลา คองโก ผู้ติดเชื้อ การระบาด สุขภาพสาธารณะ
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