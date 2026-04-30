กระทรวงมหาดไทย เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทย ธงฟ้า 1 พฤษภาคม 2569 ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทย (ธงฟ้า) ขนสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดมาจำหน่ายให้ประชาชนรวม 878 แห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นช่วงใกล้เปิดเทอม โดยมีธีม Back to School เพื่อนำสินค้าเกี่ยวกับการเรียน เช่น ชุดนักเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ มาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากยักษ์ใหญ่ค้าปลีก-ค้าส่ง อาทิ Makro, Lotus’s, Big C, TOPS และ Go Wholesale ส่วนประเภทสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายในงาน เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มากกว่า 3,000 รายการ เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ ผงซักฟอก และของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ในราคาที่ยุติธรรม และถูกกว่าท้องตลาด นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า โครงการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทย จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนพฤษภาคม 2569 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาถูกได้ใกล้บ้านมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเตรียมขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า ไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Shopee, Lazada, TikTok, GrabMart และ LINE MAN เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภคด้วย สำหรับระยะที่ 2 โครงการจะต่อยอดสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยนำร่อง 2,000 ราย ให้นำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด และเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงตลาดใหม่ พร้อมมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ อาทิ การสนับสนุนค่าขนส่งฟรี และคูปองส่วนลด 100 บาท จำนวน 500,000 สิทธิ์ ขณะที่แพลตฟอร์มเอกชนร่วมยกเว้นค่า GP เพื่อลดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมเปิด โครงการไทยช่วยไทย (ธงฟ้า) ขน สินค้าอุปโภคบริโภค ราคาประหยัดมาจำหน่ายให้ประชาชนรวม 878 แห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นช่วงใกล้เปิดเทอม โดยมีธีม Back to School เพื่อนำสินค้าเกี่ยวกับการเรียน เช่น ชุดนักเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ มาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุด สั่งการให้ทุกจังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมเปิดตัว โครงการไทยช่วยไทย อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนด้าน ค่าครองชีพ โดยสถานที่จัดงานหลักจะเป็นที่ว่าการอำเภอ 878 แห่งทั่วประเทศ โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากยักษ์ใหญ่ค้าปลีก-ค้าส่ง อาทิ Makro, Lotus’s, Big C, TOPS และ Go Wholesale ส่วนประเภทสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายในงาน เป็น สินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มากกว่า 3,000 รายการ เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ ผงซักฟอก และของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ในราคาที่ยุติธรรม และถูกกว่าท้องตลาด นายนฤชา กล่าวว่า โครงการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทย จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนพฤษภาคม 2569 ได้แก่วันที่ 1, 8, 15, 22 และ 29 พฤษภาคม 2569 เพื่อช่วยลดภาระ ค่าครองชีพ ให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาถูกได้ใกล้บ้านมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเตรียมขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า ไปยัง แพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Shopee, Lazada, TikTok, GrabMart และ LINE MAN เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภคด้วย สำหรับระยะที่ 2 โครงการจะต่อยอดสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยนำร่อง 2,000 ราย ให้นำสินค้าขึ้นจำหน่ายบน แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด และเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงตลาดใหม่ พร้อมมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ อาทิ การสนับสนุนค่าขนส่งฟรี และคูปองส่วนลด 100 บาท จำนวน 500,000 สิทธิ์ ขณะที่แพลตฟอร์มเอกชนร่วมยกเว้นค่า GP เพื่อลดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบกา.
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทย (ธงฟ้า) ขนสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดมาจำหน่ายให้ประชาชนรวม 878 แห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นช่วงใกล้เปิดเทอม โดยมีธีม Back to School เพื่อนำสินค้าเกี่ยวกับการเรียน เช่น ชุดนักเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ มาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุด สั่งการให้ทุกจังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทย อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าครองชีพ โดยสถานที่จัดงานหลักจะเป็นที่ว่าการอำเภอ 878 แห่งทั่วประเทศ โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากยักษ์ใหญ่ค้าปลีก-ค้าส่ง อาทิ Makro, Lotus’s, Big C, TOPS และ Go Wholesale ส่วนประเภทสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายในงาน เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มากกว่า 3,000 รายการ เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ ผงซักฟอก และของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ในราคาที่ยุติธรรม และถูกกว่าท้องตลาด นายนฤชา กล่าวว่า โครงการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทย จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนพฤษภาคม 2569 ได้แก่วันที่ 1, 8, 15, 22 และ 29 พฤษภาคม 2569 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาถูกได้ใกล้บ้านมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเตรียมขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า ไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Shopee, Lazada, TikTok, GrabMart และ LINE MAN เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภคด้วย สำหรับระยะที่ 2 โครงการจะต่อยอดสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยนำร่อง 2,000 ราย ให้นำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด และเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงตลาดใหม่ พร้อมมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ อาทิ การสนับสนุนค่าขนส่งฟรี และคูปองส่วนลด 100 บาท จำนวน 500,000 สิทธิ์ ขณะที่แพลตฟอร์มเอกชนร่วมยกเว้นค่า GP เพื่อลดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบกา
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »