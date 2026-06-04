กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ริเริ่มความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ จัดการกับเครือข่ายหลอกลงทุน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ รวมถึง Meta, Microsoft, Coinbase, Starlink และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อจัดการกับเครือข่ายหลอกลงทุน หลอกให้รัก และการฉ้อโกงทุกรูปแบบที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนหลายล้านคนทั่วโลก
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ รวมถึง Meta , Microsoft , Coinbase , Starlink และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อจัดการกับเครือข่ายหลอกลงทุน หลอกให้รัก และการฉ้อโกงทุกรูปแบบที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนหลายล้านคนทั่วโลก cณะทำงานประจำกรุงเทพมหานครและกรุงวอชิงตัน ดี.
ซี.
ใช้ฐานข้อมูลข่าวกรองข้ามแพลตฟอร์มเพื่อเจาะลึกกระบวนการทำงานของมิจฉาชีพ ปฏิบัติการนี้มุ่งเป้าทำลายเครือข่ายหลอกลงทุน หลอกให้รัก (Romance Scam) และการฉ้อโกงทุกรูปแบบที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนหลายล้านคนทั่วโลก ซึ่งคนร้ายมักใช้ช่องโหว่ของแพลตฟอร์มและพรมแดนประเทศในการหลบหนี Steve Mazzucco หัวหน้าฝ่ายหน่วยงานอาชญากรรมดิจิทัลระดับโลก Microsoft เสริมว่า บริษัทมุ่งมั่นนำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของมิจฉาชีพมาผสานกับการดำเนินคดีในโลกจริง เพื่อนำตัวผู้อยู่เบื้องหลังมารับโทษในมิติทางการเงิน Jeff Lunglhofer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย (CSO) ของ Coinbase ชี้ให้เห็นว่า เทคโนโลยีบล็อกเชนทิ้งร่องรอยธุรกรรมที่โปร่งใสและแก้ไขย้อนหลังไม่ได้ ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายติดตามและสกัดกั้นเส้นทางการเงินของอาชญากรได้อย่างแม่นยำ Loren DeRyere รองประธานฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ Starlink ของ SpaceX ยืนยันว่า บริษัทมีนโยบายไม่จำยอมต่อการนำอุปกรณ์ไปใช้ในทางที่ผิด และเดินหน้าตรวจจับพร้อมปิดการใช้งานอุปกรณ์ที่เอื้อต่อกิจกรรมผิดกฎหมายเชิงรุกอย่างต่อเนื่อ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ Meta Microsoft Coinbase Starlink สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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