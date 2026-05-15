กระทรวงพาณิชย์ยกระดับมาตรการปราบปรามทุจริตขั้นสูงสุด มุ่งสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อประชาชน

พาณิชย์ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตเด็ดขาด ชูหลักความโปร่งใสและไม่รับสินบน พร้อมนำระบบออนไลน์มาใช้ลดการเผชิญหน้าเพื่อปิดช่องว่างการเรียกรับผลประโยชน์ และเปิดช่องทางร้องเรียนโดยตรง
กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้ายกระดับมาตรการการทำงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริตเป็นที่ตั้ง ภายใต้คำขวัญที่ว่า โปร่งใส ไม่รับสินบน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งประชาชนและผู้ประกอบการที่ต้องติดต่อประสานงานกับทางภาครัฐ นายกรนิจ โนนจุ้ย โฆษก กระทรวงพาณิชย์ ได้เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญที่มุ่งหวังจะขจัดการทุจริตในทุกรูปแบบและทุกระดับชั้นของเจ้าหน้าที่ โดยกำชับให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับสิ่งตอบแทนใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายและจริยธรรมของข้าราชการ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การออกคำสั่ง แต่เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานเพื่อให้ กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอย่างแท้จริง ในด้านการดำเนินงานเชิงปฏิบัติ กระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภายในเร่งดำเนินการทบทวนและตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด เพื่อค้นหาและปิดช่องว่างที่อาจกลายเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตหรือการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในทางที่ผิด พร้อมทั้งยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กร โดยมีการกำหนดมาตรการติดตามและประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดช่องทางพิเศษในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งประชาชนและผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมูลได้โดยตรงถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลความลับจะถูกเก็บรักษาและนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว หากตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่รายใดกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ กระทรวงฯ ยืนยันว่าจะดำเนินการทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุด โดยไม่มีการลดหย่อนหรือละเว้นโทษไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับใดก็ตาม อีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการลดปัญหาการทุจริตคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ หรือการนำระบบออนไลน์เข้ามาใช้ในทุกกระบวนงาน เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่มักเกิดการเรียกรับผลประโยชน์ การเปลี่ยนมาใช้ระบบ e-Service จะช่วยให้ทุกขั้นตอนการขออนุญาตหรือการรับบริการมีความชัดเจน สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานได้แบบเรียลไทม์ และลดการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ลง ควบคู่ไปกับการปรับปรุงคู่มือการให้บริการประชาชนให้มีความชัดเจน ระบุระยะเวลาและค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระอย่างโปร่งใส เพื่อให้ผู้รับบริการทราบถึงสิทธิและขั้นตอนที่ถูกต้องโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางหรือจ่ายเงินสินบนเพื่อความสะดวก ท้ายที่สุด กระทรวงพาณิชย์ ยังมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชนและภาคเอกชนในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทำงานของรัฐ ผ่านระบบการประเมินความพึงพอใจหลังการรับบริการ และการเปิดรับข้อเสนอแนะผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ของกระทรวงฯ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงการทำงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง การสร้างระบบนิเวศของการทำงานที่ปราศจากการทุจริตไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการไทย แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว โดย กระทรวงพาณิชย์ ขอให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าพัฒนามาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนและผู้ประกอบการเป็นสำคัญ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้าน ความโปร่งใส ในระดับสาก.
