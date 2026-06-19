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กระทรวงคมนาคมของโอมานเปิดตัวแหล่งรวมการขุด bitcoin ระดับชาติ

ข่าวเทคโนโลยี News

กระทรวงคมนาคมของโอมานเปิดตัวแหล่งรวมการขุด bitcoin ระดับชาติ
กระทรวงคมนาคมโอมานOmanhash.Om
📆6/19/2026 12:38 AM
📰thaifrx
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กระทรวงคมนาคม การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (MTCIT) ของโอมาน ได้เปิดตัวแหล่งรวมการขุด bitcoin ระดับชาติอย่างเป็นทางการที่เรียกว่า Omanhash.om ซึ่งจะกลายเป็นแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการสำหรับบริษัทขุดที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศ โครงการนี้ดำเนินการโดยความร่วมมือกับ Frontier Technologies LLC (Frontech) ซึ่งเป็นบริษัทบล็อกเชนของโอมาน และบริษัท Web3 Enegix Global นำเสนอกลุ่มเทคโนโลยีพื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสภาพคล่องที่ขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม

กระทรวงคมนาคม การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (MTCIT) ของ โอมาน ได้เปิดตัวแหล่งรวม การขุด bitcoin ระดับชาติอย่างเป็นทางการที่เรียกว่า Omanhash.om ซึ่งจะกลายเป็นแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการสำหรับบริษัทขุดที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศ โครงการนี้ดำเนินการโดยความร่วมมือกับ Frontier Technologies LLC (Frontech) ซึ่งเป็นบริษัทบล็อกเชนของ โอมาน และบริษัท Web3 Enegix Global นำเสนอกลุ่มเทคโนโลยีพื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสภาพคล่องที่ขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม โครงการต่างๆ ได้เปิดตัวการลงทุนเพื่อสนับสนุนโรงงานขนาดใหญ่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ใช้พลังงานคุณภาพสูง Omanhash เป็นขั้นตอนต่อไปในแผนนั้น โดยนำความสามารถในการขุดที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดมารวมกันไว้ในที่เดียว Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

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thaifrx /  🏆 34. in TH

กระทรวงคมนาคม โอมาน Omanhash.Om การขุด Bitcoin Frontier Technologies LLC

 

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