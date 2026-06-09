กระทรวงการคลังเตรียมชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ วันพรุ่งนี้ ąbout การใช้เงินกู้ 4แสนล้านบาท ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณจะชี้แจงรายละเอียดการใช้เงินกู้ 4แสนล้านบาท kepada ก中學กรรมาธิการตรวจสอบ พร้อมยืนยันว่าการใช้ 18,800 ล้านบาท ในบัตรสวัสดิาการราชการไม่ผิดวัตถุประสงค์ และเป็นการบริหารングบประมาณที่รอบคอบ ในขณะที่มีคำถามจากสส. พรรคก้าวไกล เกี่ยวกับความสอดคล้องกับกฎหมาย
กระทรวงการคลัง และ สำนักงบประมาณ เตรียมชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับการใช้ เงินกู้ 4แสนล้าน บาท ในวันพรุ่งนี้ ɣRATIONALE การใช้เงินกู้ 18,800 ล้านบาท ในโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผิดวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนด เนื่องจากโครงการดังกล่าวเข้าข่ายการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชน เพิ่มเติมในความมาired ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ยืนยันการบริหารптиงบประมาณอย่างเหมาะสม การครอบคลุมความต้องการการใช้จ่าย ถือเป็นการจัดการทางการคลังที่มุ่งเน้นความรอบคอบและประโยชน์สูงสุดของรัฐ จากแหล่งข่าว สำนักงบประมาณ ระบุว่าช่องทางการระดมเงินจากงบประมาณปกติ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่าย พบรายการที่รอใช้จ่ายมากกว่า 1.
4แสนล้านบาท ในขณะที่เงินสำรองจ่ายต่าง ๆ รวบรวมได้เพียง 7-8หมื่นล้านบาท ทำให้รัฐบาลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการกู้เงินเพื่อรักษาความคล่องตัวและการ Prosecutes การดำเนินการ柳依前ي
กระทรวงการคลัง เงินกู้ 4แสนล้าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คณะกรรมาธิการตรวจสอบ สำนักงบประมาณ
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