กระทรวงพลังงานส่งเสริมและรักษาความมั่นคงพลังงานชาติ

นายเอกนัฏ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมพันธุ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าเยี่ยมชมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงพลังงานในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งรวมถึงการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานผ่านโซลาร์เซลล์และโรงไฟฟ้าน้ำพอง
กระทรวง พลังงาน พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมความมั่นคงด้าน พลังงาน ในทุกมิติ ทั้งในระดับรากหญ้าผ่านโครงการส่งเสริมการใช้ พลังงาน แสงอาทิตย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร นอกจากนั้น กระทรวง พลังงาน เตรียมพร้อมที่จะเร่งขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ โซลาร์เซลล์ ในทุกภาคส่วน ขณะเดียวกันในระดับภาพรวมของประเทศ วันนี้เราได้เห็นถึงศักยภาพและความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบระหว่าง แหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเชื้อเพลิงที่สำคัญในประเทศ และ โรงไฟฟ้าน้ำพอง ที่เป็นเสาหลักในการผลิตไฟฟ้าของภาคอีสาน การนำทรัพยากรก๊าซธรรมชาติในประเทศมาใช้ประโยชน์โดยตรงเพื่อผลิตไฟฟ้านั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาเสถียรภาพและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้อย่างมหาศาล ดังนั้น กระทรวงฯ จึงมีนโยบายที่จะผลักดันและเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงด้าน พลังงาน ให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยื.
