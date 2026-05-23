Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

กระทรวงพลังงานส่งเสริมและรักษาความมั่นคงพลังงานชาติ

พลังงาน News

กระทรวงพลังงานส่งเสริมและรักษาความมั่นคงพลังงานชาติ
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพโซลาร์เซลล์โรงไฟฟ้าน้ำพอง
📆5/23/2026 8:26 AM
📰PostToday
47 sec. here / 6 min. at publisher
📊News: 36% · Publisher: 51%

นายเอกนัฏ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมพันธุ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าเยี่ยมชมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงพลังงานในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งรวมถึงการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานผ่านโซลาร์เซลล์และโรงไฟฟ้าน้ำพอง

กระทรวง พลังงาน พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมความมั่นคงด้าน พลังงาน ในทุกมิติ ทั้งในระดับรากหญ้าผ่านโครงการส่งเสริมการใช้ พลังงาน แสงอาทิตย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร นอกจากนั้น กระทรวง พลังงาน เตรียมพร้อมที่จะเร่งขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ โซลาร์เซลล์ ในทุกภาคส่วน ขณะเดียวกันในระดับภาพรวมของประเทศ วันนี้เราได้เห็นถึงศักยภาพและความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบระหว่าง แหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเชื้อเพลิงที่สำคัญในประเทศ และ โรงไฟฟ้าน้ำพอง ที่เป็นเสาหลักในการผลิตไฟฟ้าของภาคอีสาน การนำทรัพยากรก๊าซธรรมชาติในประเทศมาใช้ประโยชน์โดยตรงเพื่อผลิตไฟฟ้านั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาเสถียรภาพและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้อย่างมหาศาล ดังนั้น กระทรวงฯ จึงมีนโยบายที่จะผลักดันและเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงด้าน พลังงาน ให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยื.

กระทรวงพลังงานพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานในทุกมิติ ทั้งในระดับรากหญ้าผ่านโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร นอกจากนั้น กระทรวงพลังงานเตรียมพร้อมที่จะเร่งขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วน ขณะเดียวกันในระดับภาพรวมของประเทศ วันนี้เราได้เห็นถึงศักยภาพและความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบระหว่าง แหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเชื้อเพลิงที่สำคัญในประเทศ และ โรงไฟฟ้าน้ำพอง ที่เป็นเสาหลักในการผลิตไฟฟ้าของภาคอีสาน การนำทรัพยากรก๊าซธรรมชาติในประเทศมาใช้ประโยชน์โดยตรงเพื่อผลิตไฟฟ้านั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาเสถียรภาพและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้อย่างมหาศาล ดังนั้น กระทรวงฯ จึงมีนโยบายที่จะผลักดันและเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยื

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PostToday /  🏆 50. in TH

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ โซลาร์เซลล์ โรงไฟฟ้าน้ำพอง สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-23 11:26:19