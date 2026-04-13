กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการ ‘ไทยช่วยไทย’ รับสงกรานต์ ลดค่าครองชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจ

กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการ ‘ไทยช่วยไทย’ ร่วมกับห้างค้าส่ง-ค้าปลีกรายใหญ่ เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับเทศกาล สงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนมีการใช้จ่ายสูง ทั้งการเดินทางกลับภูมิลำเนา การเดินทางท่องเที่ยว การจัดเลี้ยงสังสรรค์ และการซื้อ สินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและ ลดค่าครองชีพ ของประชาชน กระทรวงพาณิชย์จึงได้เปิดตัวโครงการ ‘ ไทยช่วยไทย ’ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา
โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากห้างค้าส่ง-ค้าปลีกรายใหญ่ทั่วประเทศ เช่น แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี เดอะมอลล์ Tops วัตสัน ฟู้ดแลนด์ 7-11 ซีเจ มอร์ และผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศ อาทิ สหพัฒน์ ยูนิลิเวอร์ BJC Kao ไวไว ข้าวมาบุญครอง ข้าวแสนดี ข้าวหงษ์ทอง และข้าวไก่แจ้ ซึ่งพร้อมใจกันนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อหาไปใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
โครงการ ‘ไทยช่วยไทย’ ได้นำเสนอสินค้ากว่า 3,000 รายการ ครอบคลุมสินค้า 16 ประเภทที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ลดราคาสูงสุดตั้งแต่ 25% ถึง 58% เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ เช่น สินค้าเฮ้าส์แบรนด์จาก Tops อย่าง ข้าวหอม 100 เปอร์เซ็นต์ ขนาด 5 กิโลกรัม ราคาโปรโมชัน 112 บาท ซึ่งถูกกว่าแบรนด์หลักทั่วไปถึง 10-20 บาท หรือกระดาษชำระแบบม้วนเอ็กซ์ตร้า ของ Mustchou ขนาด 24 ม้วน ราคาโปรโมชัน 95 บาท ถูกกว่าแบรนด์หลัก 20-50 บาท นอกจากนี้ยังมีผงซักฟอกสูตรมาตรฐานสำหรับซักเครื่อง 'ถูกใจ' ขนาด 1,000 กรัม ราคาโปรโมชันเพียง 35 บาท ถูกกว่าแบรนด์หลัก 20-35 บาท และน้ำยาล้างจานกลิ่นมะนาว 'Smartter' ขนาด 740 มล. แพ็ค 3 ราคาโปรโมชัน 99 บาท ถูกกว่าแบรนด์หลัก 20-40 บาท
Tops ยังมีสินค้าเฮ้าส์แบรนด์กว่า 600 รายการที่เข้าร่วมรายการลดราคา และยังมีสินค้าเฮ้าส์แบรนด์จากห้างสรรพสินค้าอื่น ๆ เช่น แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี เดอะมอลล์ และวัตสัน ที่นำสินค้ามาลดราคาอีกหลายพันรายการ ซึ่งโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้วางแผนในระยะยาวเพื่อขยายโอกาสให้สินค้าชุมชนและสินค้า OTOP สามารถเข้าถึงช่องทางการค้าปลีกขนาดใหญ่และแพลตฟอร์มออนไลน์ได้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน การขยายโอกาสนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการในชุมชนมีช่องทางในการนำเสนอสินค้าของตนเองให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การผลักดันสินค้า OTOP เข้าสู่ช่องทางออนไลน์ยังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุมชนอีกด้วย การสนับสนุนสินค้าไทยอย่างต่อเนื่องจะช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้า ‘ไทยช่วยไทย’ จากห้างค้าส่ง-ค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย พร้อมทั้งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน การเลือกซื้อสินค้า ‘ไทยช่วยไทย’ ถือเป็นการแสดงออกถึงความรักชาติ และเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น การเลือกซื้อสินค้าเหล่านี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย การสนับสนุนสินค้าไทยเป็นประจำจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว และยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนอีกด้วย
