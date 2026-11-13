กระทรวงเกษตรฯ จัดมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีลอยกระทง22-25พ.ย.69
กระทรวงเกษตรฯ ชวนเที่ยวมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี ระหว่าง22-25พฤศจิกายน2569 จัดเทศกาลลอยกระทงและศิลปะแสงร่วมสมัย6จุดเช็กอินกระตุ้นการท่องเที่ยว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลก ณ จังหวัดอุดรธานี โดยกำหนดจัดงานกิจกรรมพิเศษช่วง เทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 22 ถึง 25 พฤศจิกายน 2569 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปลายปีและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยให้เดินทางเข้ามาสัมผัสบรรยากาศภายในพื้นที่จัดงานอย่างกว้างขวาง
กิจกรรมลอยกระทงและศิลปะแสงร่วมสมัย
นายรพีกภร จันทรศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานการประชุมติดตามการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อเร่งขับเคลื่อนกิจกรรมและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลลอยกระทง ปีใหม่ วันเด็ก และวันวาเลนไทน์Also readตลท.สรุปตลาดหุ้นไทยเดือนต.ค.69 ดัชนีSETลดลง2.6% ตามตลาดหุ้นโลก
ไฮไลท์สำคัญของการจัดงานอยู่ที่ ลานตูมโฮม ซึ่งจะถูกเนรมิตให้เป็นอาณาจักรแห่งแสงสี พร้อม 6 จุดเช็กอิน ถ่ายทอดอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานผ่านงานศิลปะแสงร่วมสมัย ได้แก่ จุดที่ 3 "บัวบานใต้จันทร์" ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสวนบัวแสงขนาดใหญ่ รายล้อมด้วยบัวบริวาร และจุดที่ 5 "ธงประกายแสง" ทางเดินประดับธงเรืองแสงแขวนต่างระดับ ถ่ายทอดสีสัน ลวดลาย และเสน่ห์งานฝีมืออีสาน
แผนการเปิดพื้นที่ลอยกระทงอย่างเป็นทางการ
สำหรับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง จะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมลอยกระทงภายในงาน พร้อมกิจกรรมพิเศษ อาทิ การประกวดหนูน้อยนพมาศพืชสวนโลก 2569 การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุทางการเกษตร และการแต่งชุดไทยเที่ยวงาน
นอกจากนี้ ยังมีการคัดเลือกซื้อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน
การสนับสนุนนวัตกรรมและเครือข่ายภาคเกษตร
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังเตรียมจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมเผยแพร่นวัตกรรมด้านการเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และเครือข่ายภาคเกษตรเข้าศึกษาดูงาน เพื่อสร้างการเรียนรู้และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
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