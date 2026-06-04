กระทรวงการคลังเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 สำหรับผู้ถือบัตรเดิม 13.18 ล้านราย

กระทรวงการคลังประกาศให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมกว่า 13 ล้านรายลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิในโครงการปี 2569 พร้อมรายละเอียดการยืนยันตัวตนและกำหนดเวลาที่สำคัญ
กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายเดิมจำนวน 13.18 ล้านราย ลงทะเบียน ยืนยันตัวตน เพื่อรับสิทธิในโครงการ ลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 รอบใหม่ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญหลายประการที่ผู้มีสิทธิควรทราบ การ ยืนยันตัวตน สำหรับผู้ถือบัตรเดิมจะต้องดำเนินการก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2569 มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิทั้ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และสิทธิ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ ไทยช่วยไทยพลัส อยู่และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แทนโดยอัตโนมัติ แต่ต้อง ยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นรายใหม่หรือกรณีมอบอำนาจ จะต้องดำเนินการ ยืนยันตัวตน แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-KYC ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เช่นกัน โดยสามารถทำได้สองรูปแบบ ได้แก่ การ ยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยการสแกนใบหน้าและถ่ายรูปบัตรประชาชน หรือการ ยืนยันตัวตน ที่เคาน์เตอร์ธนาคารของรัฐที่กำหนด การ ยืนยันตัวตน จะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้สามารถรับสิทธิได้ทันทีเมื่อโครงการเริ่มในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ผู้ที่ ยืนยันตัวตน หลังจากวันที่นี้จะได้รับสิทธิหลังจากวันที่ยืนยันสำเร็จ โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของรัฐ เช่น การลดค่าครองชีพ การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้า การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ และการชำระค่าสาธารณูปโภค โดยผู้มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การขยายเวลาการ ลงทะเบียน ในครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณสมบัติให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ กระทรวงการคลัง หรือสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลของรั.
กระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13.18 ล้านรายลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 รอบใหม่ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญหลายประการที่ผู้มีสิทธิควรทราบ การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ถือบัตรเดิมจะต้องดำเนินการก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2569 มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสิทธิไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิไทยช่วยไทยพลัสอยู่และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนโดยอัตโนมัติ แต่ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นรายใหม่หรือกรณีมอบอำนาจ จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-KYC ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เช่นกัน โดยสามารถทำได้สองรูปแบบ ได้แก่ การยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยการสแกนใบหน้าและถ่ายรูปบัตรประชาชน หรือการยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์ธนาคารของรัฐที่กำหนด การยืนยันตัวตนจะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้สามารถรับสิทธิได้ทันทีเมื่อโครงการเริ่มในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ผู้ที่ยืนยันตัวตนหลังจากวันที่นี้จะได้รับสิทธิหลังจากวันที่ยืนยันสำเร็จ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของรัฐ เช่น การลดค่าครองชีพ การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้า การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ และการชำระค่าสาธารณูปโภค โดยผู้มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การขยายเวลาการลงทะเบียนในครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณสมบัติให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังหรือสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลของรั
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียน กระทรวงการคลัง ยืนยันตัวตน ไทยช่วยไทยพลัส
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